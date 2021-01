xalution group holt Roger Frei für Ausbau Niederlassung Schweiz

ERP-Spezialist und Microsoft Gold Partner erweitert Management-Team

Nürnberg, 21. Januar 2021 – Die xalution group GmbH ( www.xalution.com), ein erfahrener Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im Bereich professioneller Softwarelösungen und offizieller Microsoft Gold-Partner, startet mit Vollgas ins neue Jahr: Roger Frei wird ab sofort das Management-Team der Schweizer Niederlassung verstärken und als Business Development Manager den Ausbau des Personal- und Kundenstamms vorantreiben. xalution ist seit 2018 in der Schweiz vertreten und setzt seitdem für namhafte Unternehmen wie den Sportausrüster Mammut oder den Gesundheitsdienstleister Galenica IT-Projekte im Bereich Waren- und Finanzwirtschaft um.

Mit Roger Frei kommt ein erfahrener Spezialist für Vertrieb und Beratung von Microsoft Dynamics 365 Lösungen, insbesondere im Bereich ERP (Enterprise Resource Planning) und CRM (Customer Relationship Management), an Bord. Er kommt von Avanade Schweiz, einem Joint Venture von Accenture und Microsoft, wo er ebenfalls als Business Development Manager tätig war.

xalution Geschäftsführer Tobias Endl freut sich auf die Zusammenarbeit: “Mit Roger Frei konnten wir einen versierten Profi für Microsoft Technologien gewinnen, der gleichzeitig einen großen Erfahrungsschatz aus seiner Tätigkeit für Unternehmen verschiedenster Branchen mitbringt. Zum Beispiel im Bereich Groß- und Einzelhandel, Medizintechnik, Elektronik und Industrie. Ich bin sicher, dass unser Team und unsere Kunden gleichermaßen von dieser Expertise langfristig profitieren werden”.

Frei bringt gewachsenes Wissen aus 14 Jahren Tätigkeit für verschiedenste, internationale IT-Beratungsunternehmen in seine neue Position bei xalution ein. Er wird sowohl aktiv das Geschäft der Schweizer xalution Niederlassung ausbauen als auch beratend in Kundenprojekten tätig sein.

Die xalution group GmbH setzt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich für Unternehmen unter anderem in den Bereichen Sport & Fashion oder Public & Health Projekte im Business Software Umfeld um. Seit 2017 zählt die Gruppe zum Kreis der international führenden Microsoft Gold Partner, der höchsten erreichbaren Partnerstufe bei Microsoft. In Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und der Schweiz realisieren rund 100 Mitarbeiter multi-nationale Projekte mit komplexen organisatorischen Herausforderungen, sowie hohen Anforderungen an Waren- und Wertefluss, Intercompany-Prozesse und weltweiten Roll-outs. Kernpunkte des Leistungsportfolios sind die Optimierung von Organisations- und Unternehmensprozessen, die Einsatzoptimierung von Business-Software sowie Digitalisierungsprojekte.

www.xalution.com

Kontakt

xalution group GmbH

Cathrin Ferus

Weinmarkt 4

90403 Nürnberg

0911 469518

cathrin.ferus@xalution.com

https://www.xalution.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.