Xcase Smarter Schlüssel-Safe SAF-200.app mit Fingerabdruck-Erkennung

Schlüssel auch im Außenbereich immer sicher aufbewahren

– Fingerabdruck-Erkennung von bis zu 10 Nutzern

– Permanent erreichbar: kein Einschalten notwendig

– Kostenlose App „ELESION“ für Entriegelung und Verwaltung

– Weltweite Steuerung per Gateway möglich

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

– Robustes und wettergeschütztes Metall-Gehäuse nach IP65

Ideale Lösung für die sichere Aufbewahrung: Im smarten Schlüssel-Safe mit Fingeradruck-Erkennung von Xcase sind die Schlüssel bestens vor unbefugter Benutzung geschützt. Dank des robusten und wetterfesten Metallgehäuses ist er auch für die Außenmontage geeignet.

Öffnen per Fingerabdruck: Weder Schlüssel noch Zahlencode sind nötig, um den Safe zu öffnen. Einfach den zuvor in der App gespeicherten Finger auf das Scanfeld legen und schon hat man Zugriff auf den Inhalt des Schlüssel-Safes. Bis zu 10 verschiedene Fingerabdrücke können in der App hinterlegt werden, so dass z.B. auch Familienmitglieder jederzeit Zugriff auf die Schlüssel haben.

Mit der App „ELESION“ behält man weltweit die volle Kontrolle: Per Bluetooth lässt sich der Schlüssel-Safe über das Mobilgerät aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern öffnen – mit einem optionalen Gateway sogar weltweit. In der App nimmt man die Einstellungen vor und erstellt individuelle Szenen. Auf Wunsch erhält man auch eine Benachrichtigung, wenn jemand den Safe öffnet.

Immer erreichbar dank Notstromversorgung: Wer einmal vergessen hat, die Batterien zu wechseln, muss sich keine Sorgen um seine Schlüssel machen. Denn mit einem USB-Stromkabel und einer Powerbank oder einem passenden Netzteil lässt sich der Safe jederzeit öffnen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5481-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5481-3110.shtml

Mit WLAN-Gateway:

Xcase Smarter Schlüssel-Safe SAF-200.app mit Fingerabdruck-Erkennung und WLAN-Gateway

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5560-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5560-3110.shtml

Sets und Bundles:

https://www.pearl.de/mtrkw-12420-smarte-schluessel-safes-mit-fingerabdruck-erkennung-und-wlan-gateway.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/aydy8sxRrzFrXQA

