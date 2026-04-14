xchannels.ai jetzt live in DACH: AI Visibility für KMUs

Wirkung statt Workload: xchannels.ai skaliert das Content Marketing, sodass digitale Omnipräsenz jetzt auch für KMUs möglich ist.

xchannels.ai, KI-Anbieter von Marketing-Technologie, freut sich, den offiziellen Start seiner innovativen Content-Distributionsplattform bekannt zu geben. Die bahnbrechende Lösung, die mit namhaften Pilotkunden entwickelt wurde, ist nun bereit die Art und Weise, wie Marketingteams Inhalte gestalten und verbreiten, grundlegend zu verändern. Die einzigartige Stärke von xchannels.ai liegt in der Fähigkeit, Marketinginhalte automatisch und hochqualitativ in verschiedene Formate zu transformieren. Diese Automatisierung minimiert den manuellen Aufwand und ermöglicht es Fachkräften, sich voll und ganz auf Kreativität und Strategie zu konzentrieren.

Die Plattform nutzt KI, um die Inhaltserstellung und -distribution nahtlos zu verbinden. Dadurch wird nicht nur wertvolle Zeit eingespart, sondern auch eine konsistente Markenpräsenz über verschiedene Medienkanäle hinweg gewahrt.

„Ein Kernproblem in modernen Marketingabteilungen besteht darin, dass viel zu viel Zeit für die Anpassung von Inhalten aufgewendet wird. Diese Zeit sollte eigentlich für strategisches Denken aufgebracht werden. Mit xchannels.ai revolutionieren wir diese Prozesse und ermöglichen Effizienz auf einem völlig neuen Level“, sagt Ashley Zvaniashvili, Geschäftsführerin von xchannels.ai.

Die Plattform bietet den Nutzern die Möglichkeit, ihre bestehenden Inhalte mit nur einem Klick in Text, Bild, Video und interaktive Formate zu konvertieren. Die Ergebnisse haben Agenturqualität, jedoch zu Kosten und Geschwindigkeit einer KI-Software. Mit der Fähigkeit, die Präsenz und den Impact durch maßgeschneiderte Anpassungsfähigkeit und technologiegetriebene Effizienz zu maximieren, ist xchannels.ai das unverzichtbare Werkzeug für alle Marketingverantwortlichen.

xchannels.ai definiert den Begriff der „automatisierten Content-Distribution“ neu, indem es Marketingteams befähigt, Inhalte agil zu skalieren. Die Plattform verbessert Effizienz, Qualität und Konsistenz von bereitgestellten Inhalten. Die schnelle Anpassungsfähigkeit sorgt dafür, dass Content in jedem Kanal überzeugend und fesselnd bleibt.

Als Innovator bietet xchannels.ai seinen Kunden eine herausragende Benutzererfahrung: Kein Training, kein Onboarding, einfach selbsterklärend und sofort anwendbar.

In der Geschwindigkeit der KI-Welt entwickelt sich die Plattform ständig weiter und gibt Marketingverantwortlichen das Tool an die Hand, mit dem sie ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.

Die Testphase ist 7 Tage kostenfrei und erzielt sofort Ergebnisse: Willkommen bei xchannels.ai, willkommen in der Zukunft der Marken-Omnipräsenz über alle Kommunikationskanäle hinweg.

xchannels.ai entwickelt KI-basierte Marketing-Technologie, die die automatisierte Erstellung und Verbreitung von Content über alle Marketing- und Kommunikationskanäle hinweg revolutioniert. Mit der Mission, Marketingprozesse zu transformieren, bietet xchannels.ai Lösungen, die Qualität, Effizienz und Innovation vereinen. Die Plattform ermöglicht es, Content in Form von Text, Bild und Video automatisch in verschiedene Formate umzuwandeln und über verschiedene Kanäle zu verbreiten, um ihre Reichweite und damit den Einfluss einer Marke zu maximieren.

Kontakt

xchannels.ai

Isabell Claus

co INiTS Maria-Jacobi-Gasse 1

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