XCharge eröffnet Testzentrum in Hamburg: Mehr Kundennähe und Fokus auf E-Mobilität in Europa

Das neue Testzentrum bietet erweiterte Prüfmöglichkeiten für Ladestationen und stärkt die Innovationskraft auf dem europäischen Markt

Die XCharge Europe GmbH (XCharge Europe), ein Pionier bei leistungsstarken und batterieintegrierten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, stärkt seine Präsenz auf dem europäischen Markt durch die Eröffnung einer neuen Testanlage am Hauptsitz in Hamburg. Diese strategische Expansion unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben und die Beziehungen zu europäischen Kunden und Partnern weiter zu stärken.

Immer mehr Elektrofahrzeuge sind derzeit auf deutschen Straßen unterwegs, der Bedarf an einer zuverlässigen Ladeinfrastruktur steigt täglich. Darüber hinaus erfordern unterschiedliche Anwendungsszenarien wie öffentliche Ladestationen, Handelszentren, E-Busse und Firmen-Flotten mit unterschiedlichen Leistungsgrenzen, Ladeanforderungen und Anwendungsfällen flexible Lösungen für ihre spezifische Anforderungen. XCharge Europe reagiert auf diese Herausforderungen, indem es seine F&E-Kapazitäten mit einem neuen Testzentrum in Deutschland erweitert und gleichzeitig die Bedeutung seines europäischen Hauptsitzes stärkt. Das Testlabor bietet umfassende Möglichkeiten, das gesamte Produktportfolio von XCharge Europe zu testen, einschließlich der Ladestationen der Serien C6, C7 und Net Zero Series.

„Mit der Eröffnung unserer Testanlage in Hamburg lösen wir unser Versprechen ein, mehr Wertschöpfung nach Europa zu bringen“, sagt Albina Iljasov, Head of Europe bei XCharge Europe. „Uns ist es besonders wichtig, unsere europäischen Kunden besser zu verstehen und auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Diese Maßnahme ermöglicht es uns, noch enger mit ihnen zusammenzuarbeiten und maßgeschneiderte Lösungen für den europäischen Markt zu entwickeln.“

Umfassende Testmöglichkeiten für zukunftssichere Ladelösungen

Ein Schwerpunkt des Prüflabors ist die Sicherstellung der Kompatibilität mit den neuesten Elektrofahrzeugmodellen, wobei neben Pkw auch E-Lkw und E-Busse berücksichtigt werden. Kunden haben die einmalige Gelegenheit, die Ladestationen live vor Ort zu erleben und gemeinsam mit XCharge Europe zu testen. Ein erfahrenes Expertenteam steht jederzeit beratend zur Seite. „Wir wollen unseren Kunden ein echtes ‚Hands-on‘-Erlebnis bieten“, fügt Iljasov hinzu. „Sie können selbst sehen, fühlen und erleben, wie unsere Ladestationen funktionieren und wie einfach sie zu bedienen sind.“ Darüber hinaus ermöglicht das Labor die Integration mit verschiedenen Backend-Systemen, bietet Anpassungsmöglichkeiten für Software und unterstützt die zukünftige Produktentwicklung durch Marktforschung.

XCharge Europe bringt mit dieser Initiative einen wichtigen Teil seiner Entwicklung noch näher an den europäischen Markt. Das Testgelände in Hamburg ergänzt das 2023 eröffnete Testlabor in Madrid. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seine F&E-Aktivitäten in Hamburg sukzessive auszubauen. Diese Maßnahme stärkt nicht nur die Innovationskraft des Unternehmens, sondern stärkt auch den Wirtschaftsstandort Hamburg im Bereich der E-Mobilität.

Im Oktober 2024 ging die Testanlage in Hamburg offiziell in Betrieb. Dies unterstreicht das Engagement von XCharge für den Ausbau der E-Mobilität in Europa und unterstreicht das Engagement für lokale Innovationen und kundenorientierte Lösungen.

Über XCharge Europe

XCharge Europe ist ein wegweisender Anbieter von leistungsstarken und batterieintegrierten Ladelösungen. Seit 2017 unterstützt das Unternehmen Branchenführer mit modernsten Ladelösungen und zuverlässigem After-Sales-Service. Mit dem Hauptsitz in Hamburg und dem SGS-Labor in Madrid, Spanien, hat sich XCharge Europe der Einhaltung strenger Qualitätsstandards verschrieben und stärkt seine Präsenz bei der Weiterentwicklung des Ladebetriebs.

Bildquelle: XCharge Europe