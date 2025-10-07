xmentors startet Kooperation im Startchancen-Programm

Berlin, 07. Oktober 2025

Mit Beginn des neuen Schuljahres haben xmentors und das Regionale Berufliche Bildungszentrum (RBB) Müritz eine enge Zusammenarbeit im Rahmen des bundesweiten Startchancen-Programms aufgenommen. Ziel ist es, die beruflichen Startbedingungen für die heterogene Schülerschaft des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) zu verbessern und den Übergang in Ausbildung und Beruf gezielt zu fördern.

Kern der Kooperation ist die maßgeschneiderte PotenzialanalysePLUS, die xmentors exklusiv für diesen Anwendungsfall entwickelt hat. Anstelle der bisherigen einwöchigen Orientierungsphase erhalten die BVJ-Schüler*innen nun sechs Wochen Zeit, ihre individuellen Stärken, Kompetenzen und Lernwege zu entdecken und zu entwickeln.

„Die PotenzialanalysePLUS eröffnet unseren Schüler*innen neue Möglichkeiten, ihre individuellen Lernwege zu entdecken und ihre Fähigkeiten sowie Interessen umfassend kennenzulernen. Damit schaffen wir eine noch bessere Grundlage für die berufliche Orientierung und den erfolgreichen Übergang ins Arbeitsleben“, erklärt Mathias Johanns, Abteilungsleiter am RBB Müritz. „Wir freuen uns sehr, mit xmentors einen Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Bedarfe versteht und ein passgenaues Konzept realisiert hat.“

Das Konzept berücksichtigt neben personalen, sozialen, methodischen und fachlichen Kompetenzen auch Ergebnisse der Sozialanamnese, individuelle Lernstände und die Bildungsbiografie der Schüler*innen. Darüber hinaus werden kommunikative und alltagspraktische Kompetenzen in handlungsorientierten Modulen trainiert. Die Schüler*innen

erwarten neben klassischen Modulen der Potenzialanalyse verstärkt praxisnahe Workshops, um Schlüsselkompetenzen zu fördern, darunter den Umgang mit Stress, Feedbackmethoden und Lernstrategien. Es soll nicht nur auf das Potenzial der Schüler*innen geschaut werden, sie sollen gleichzeitig mit Strategien und Methoden gestärkt werden, damit sie Selbstwirksamkeit erfahren können und ihren Schulalltag und das Berufsvorbereitungsjahr erfolgreich meistern können. Parallel erhalten Lehrkräfte praxisorientierte Schulungen, um die PotenzialanalysePLUS als Basis für eine gezielte Unterrichts- und Förderplanung perspektivisch eigenständig durchzuführen.

„Gemeinsam mit dem RBB Müritz zeigen wir, wie das Startchancen-Programm ganzheitlich, nachhaltig und wirklich bedarfsgerecht wirken kann“, betont Jülia Devies, Beraterin Förderprogramme Schulen bei xmentors. „Unser Ansatz stärkt nicht nur die Schüler*innen individuell, sondern auch die Lehrkräfte und die gesamte Schulentwicklung.“

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Zielsetzung des Startchancen-Programms, Schulen dabei zu unterstützen, erfolgreiche Maßnahmen mit externer Begleitung einzuführen, diese langfristig selbstständig umzusetzen und fest in der Schulpraxis zu verankern.

Das RBB Müritz, das im Jahr 2022 mit dem Hauptpreis des Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde und xmentors sehen in der Kooperation ein weiteres gelungenes Beispiel für nachhaltige Schulentwicklung.

Weitere Informationen zum bundesweiten Engagement von xmentors im Startchancen-Programm sowie Möglichkeiten zur unverbindlichen Beratung finden interessierte Schulen unter www.xmentors.de

Über xmentors

Die xmentors GmbH begleitet Schulen im Rahmen von Veränderungsprozessen mit einem ganzheitlichen Angebot in den Bereichen Schulentwicklung, Weiterbildung und Coaching sowie Potenzialentwicklung der Schüler*innen. Als 100-prozentige Tochter der Nestor Bildungsinstitut GmbH greift das Unternehmen auf 40 Jahre Erfahrung in der Bildungsbranche und ein tragfähiges Netzwerk zurück. xmentors bringt umfassende Expertise in der Beantragung und zielgerichteten Nutzung öffentlicher Fördermittel mit und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Schulen und Lernende.

Über das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz

Das RBB Müritz ist eine mehrfach ausgezeichnete berufliche Schule, die jungen Menschen vielfältige Bildungsgänge und berufliche Perspektiven eröffnet. Mit einem breiten Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten – von der beruflichen Orientierung über das Berufsvorbereitungsjahr bis hin zu vollqualifizierenden Ausbildungsgängen – steht das RBB Müritz für praxisnahe und zukunftsorientierte Bildung. Die Schule legt großen Wert auf individuelle Förderung, enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und die Entwicklung von Kompetenzen, die den erfolgreichen Übergang in Beruf und Gesellschaft ermöglichen.

Firmenkontakt

xmentors GmbH

Jülia Devies

Alt Blankenburg 1 d

13129 Berlin

030 627 27 99 95



https://xmentors.de/

Pressekontakt

xmentors GmbH

Navina Nauta

Alt Blankenburg 1 d

13129 Berlin

030 627 27 99 93



https://xmentors.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.