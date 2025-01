XPENG setzt auf RTI Connext Drive zur Optimierung der Kommunikation

Softwarebasis für das Zonal Architecture Design von XPENG in seinen zukünftigen Fahrzeugmodellen

Sunnyvale (USA)/München, Januar 2025 – Real-Time Innovations (RTI), das Unternehmen für Infrastruktursoftware für intelligente Systeme, gibt bekannt, dass XPENG auf RTI Connext Drive® als zentrale Kommunikationstechnologie für seine E/E-Fahrzeugarchitektur der nächsten Generation setzt. Beginnend mit den Serienmodellen ab 2026 wird Connext Drive die komplexe Datenverteilung in XPENG-Fahrzeugen verwalten. Damit unterstützt es die Mission des Unternehmens, intelligentere, effizientere und nachhaltigere Fahrzeuge zu entwickeln, die mit den neuesten Technologien ausgestattet sind.

„XPENG benötigte ein Kommunikationsframework, das eine einheitliche Architektur für alle unsere Designs unterstützt – ein Framework, das in der Lage ist, die hohen Datenanforderungen für eine Vielzahl von XPENG-Modellen zu bewältigen, von High-End- bis hin zu Einstiegsfahrzeugen“, so Yu Peng, Vice President bei XPENG. „RTI Connext Drive hat sich als flexible, äußerst zuverlässige und in der Produktion bewährte Middleware bewährt.“

Connext Drive ist ein Software-Framework, das auf dem Data Distribution Service (DDS™)-Standard basiert. Es verarbeitet große Datenmengen in Echtzeit und ermöglicht eine nahtlose, herstellerunabhängige Kommunikation zwischen Fahrzeugsystemen. Die plattformunabhängige Architektur und die Fähigkeit, komplexe Kommunikationsflüsse zu managen, bilden das Datenrückgrat für die Integration und den Betrieb von Fahrzeugsystemen wie Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) oder autonomen Fahrfunktionen, ohne dass die bestehende Infrastruktur verändert werden muss. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass XPENG die neuesten Technologien in zukünftige Modelle integrieren kann, ohne dass der Code neu geschrieben werden muss.

„Da XPENG auch weiterhin die Grenzen der automobilen Innovation verschieben wird, ist RTI stolz darauf, die Kommunikations-Middleware für alle XPENG-Modelle ab 2026 liefern zu können“, betont Thomas Bloor, Director of Automotive bei RTI. „Connext Drive bietet die Plattformunabhängigkeit und Zuverlässigkeit, die für die Kommunikation in der gesamten XPENG-Fahrzeugpalette erforderlich ist. Gleichzeitig ist es skalierbar und flexibel genug, um fortschrittliche KI-Lösungen im Zuge der Weiterentwicklungen der Technologie zu ermöglichen.“

XPENG ist ein führender chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV), der sich der Entwicklung intelligenter, vernetzter und nachhaltiger Mobilitätslösungen verschrieben hat. Das Unternehmen kombiniert modernste Technologie mit fortschrittlicher Fertigung, um leistungsstarke Elektrofahrzeuge für ein breites Kundenspektrum anzubieten, von High-End-Modellen bis hin zu erschwinglicheren Optionen. Mit einem starken Fokus auf Innovation treibt XPENG die Zukunft der Mobilität mit Fahrzeugen der nächsten Generation voran, die KI, autonomes Fahren und andere intelligente Funktionen integrieren und ein nahtloses, vernetztes Fahrerlebnis bieten.

Real-Time Innovations RTI

Real-Time Innovations (RTI) ist das Infrastruktursoftware-Unternehmen für Smart-World-Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTIs oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 2.000 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service (DDS™) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

