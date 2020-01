XPRON stellt dieses Jahr wieder auf der BREKO aus

Kommen Sie uns auf Stand Nr. 909 besuchen.

Seit über 15 Jahren ist XPRON der verlässliche 24/7 IT und Customer Service Provider für Internetserviceprovider.

Mittlerweile betreut XPRON für diverse regionale und überregionale Internetserviceprovider über 650.000 Endkunden mit folgenden Themenschwerpunkten:

-Produktberatung

-Rechnungsfragen

-Verfügbarkeitscheck

-Portierungen

-Vertragserfassung

-Fragen zu Kündigungen

-Ersteinrichtung des Internetzugangs

-Problemlösungen bei Zugang zum Internet

-Provisionierung der FritzBox

-Troubleshooting von WLAN

-Troubleshooting von Richtfunk

-1st und 2nd Level Support für FTTX

-Port Resett

-Und vieles mehr. Eine Ausführliche Leistungsbeschreibung finden Sie auf unserer Webseite oder im persönlichen Gespräch zum Beispiel auf der BREKO.

Wir freuen uns auf Interessante Gespräche.

XPRON ist ein IT Dienstleister und Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

