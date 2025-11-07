Xsensible Schuhe kaufen bei VITA REGIA in Dresden

Das Schuhfachgeschäft VITA REGIA in Dresden und Görlitz präsentiert ab der Herbstwinterkollektion 2025 die aktuellen Modelle von Xsensible Schuhe.

Das Schuhfachgeschäft VITA REGIA mit Standorten in Dresden und Görlitz präsentiert ab der Herbstwinterkollektion 2025/2026, zusätzlich zum umfangreichen Sortiment an kybun Schuhe und Joya Schuhe, die aktuellen Modelle von Xsensible Schuhe. Xsensible Schuhe, insbesondere die Linie Xsensible Stretchwalker, zeichnen sich durch eine Kombination von innovativen Technologien aus, die auf maximalen Gehkomfort, Balance und eine gesunde Haltung abzielen.

Das Besondere der Xsensible Schuhe ist die Balance-Sohle (Stretchwalker-Technologie), welche inspiriert ist vom Prinzip des traditionellen japanischen Holzslippers mit nur einem Stützpunkt. Dieser einzigartige Balancepunkt in der Mitte der Sohle fördert eine natürliche, aufrechte Körperhaltung und ein optimales Gleichgewicht. Die Sohlenkonstruktion sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung im Schuh, schont die Gelenke und unterstützt eine natürliche Abrollbewegung des Fußes (von der Ferse bis zu den Zehen).

Ausgewählte Xsensible Schuhe verfügen im Vorfußbereich über ein patentiertes Stretch-Leder, welches sehr elastisch ist und sich der individuellen Fußform anpasst. Xsensible Schuhe mit Stretch-Leder sind geeignet für Menschen mit empfindlichen Füßen sowie bei Hallux valgus, Hallux rigidus, Spreizfüßen und Hammerzehen. Trotz der Dehnbarkeit kehrt das Material immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück, wodurch die gute Passform der Xsensible Schuhe dauerhaft erhalten bleibt. Weitere Infos unter: https://vita-regia.com/xsensible-schuhe

VITA REGIA, eine Marke der CONSIRY GmbH, ist autorisierter Partner der Schweizer kybun Joya Schuhe AG sowie anderer etablierter, hochwertiger Aktivschuhe-Marken mit dem AGR-Zertifikat. kybun Schuhe, Joya Schuhe, kybun Matten, Xsensible Schuhe, Ganter Schuhe und Steitz Secura Sicherheitsschuhe können in den VITA REGIA Schuhfachgeschäften in Görlitz und in Dresden ausprobiert und erworben werden. Die Schuhe der kybun Joya AG sowie Xsensible Schuhe und Ganter Schuhe können zudem versandkostenfrei im VITA REGIA Online-Shop erworben werden: https://vita-regia.eu

In den kybun Schuhe, Joya Schuhe und Xsensible Schuhe Fachgeschäften in Görlitz und Dresden erhalten die Kunden eine umfangreiche Beratung auf Basis von Fußdruckmessungen und Ganganalysen. Bei einigen Beschwerdebildern, insbesondere Fersensporn, Fußschmerzen, Hallux valgus, Kniearthrose (Gonarthrose), Hüftarthrose, Rückenschmerzen und Polyneuropathie, kann sich das Tragen von Aktivschuhen positiv auswirken. Weitere Infos unter: https://vita-regia.com

Kontakt

CONSIRY GmbH

Martin Näwig

Weberstraße 13

02826 Görlitz

0170 2357505



https://vita-regia.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.