XSTAFF stärkt Logistiknetzwerk in Polen

Trotz der Ukraine-Krise setzt die XSTAFF GmbH weiter auf Wachstum: Mit dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem polnischen Logistikdienstleister PST OST SPED SP. Z O.O. baut die Einkaufsplattform, zu der bereits mehr als 40 international tätige Unternehmen aus Industrie und Handel gehören, ihr globales Netzwerk aus und setzt damit auch ein wichtiges strategisches Signal für die Zukunft.

Bereits seit September 2020 ist XSTAFF mit einem eigenen Standort im polnischen Katowice aktiv. Mit der neuen Partnerschaft stärkt der Verbund nicht nur seine Präsenz in einer der wachstumsstärksten Volkswirtschaften Europas, sondern ermöglicht seinen Mitgliedern gleichzeitig den uneingeschränkten Zugang zum umfassenden Service- und Dienstleistungsportfolio von PST OST SPED. Eine strategische Ausrichtung, die letztlich auch den Bedürfnissen vieler XSTAFF-Mitglieder entspricht, so Sebastian Gastecki, Managing Director XSTAFF Polen: „Unsere Mitglieder fragen immer häufiger logistische Vor-Ort-Dienstleistungen bei uns nach, die es ihnen ermöglichen, Zielstandorte nicht nur in Polen, sondern auch in anderen Ländern Ost- und Südosteuropas anzusteuern. Diesen Wunsch können wir dank der Kooperation mit PST OST SPED nun noch besser erfüllen.“

Umfassendes Dienstleistungsportfolio

Ursprünglich als Zollagentur gegründet, hat sich das polnische Unternehmen in drei Jahrzehnten zu einem bedeutenden Logistikanbieter auf dem heimischen Markt entwickelt. An seinen fünf Standorten in Poznan, Kalisz (Containerterminal), Wroclaw (Breslau), Gliwice (Gleiwitz) und Gdansk (Danzig) bietet die PST OST SPED SP. Z O.O. ihren in- und ausländischen Kunden Dienstleistungen in den Segmenten Landtransporte, intermodaler Transport, Spezialtransport, Lagerhaltung und Lagerlogistik sowie Distributionslogistik, und zwar sowohl im nationalen als auch im internationalen Verkehr. Über 100 Lkw und Trailer sowie eine Lagerfläche von mehr als 50.000 Quadratmetern sorgen dafür, dass auch umfangreiche Auftragsvolumina problemlos umgesetzt werden können. Die reibungslose Abwicklung von Aufträgen ist jedoch nicht der einzige Grund, warum sich Unternehmen für PST OST SPED als Logistikpartner entscheiden, erklärt Mariusz Kakol, Vorstandsvorsitzender von PST OST SPED SP. Z O.O.: „Heutzutage wollen die Kunden nicht nur eine schnelle und reibungslose Abwicklung, sondern legen auch großen Wert auf Qualität und Sicherheit. Deshalb legen wir auch großen Wert auf ein exzellentes Qualitätsmanagement.“

Eine Geschäftsausrichtung, die sich zu 100 Prozent mit der Philosophie von XSTAFF deckt. Auch deshalb blickt Bodo Knop, Vorsitzender der Geschäftsführung der XSTAFF GmbH, trotz der derzeit großen Unsicherheit, wie sich die Situation in Osteuropa weiter entwickeln wird, optimistisch in die Zukunft: „Der Bedarf an Logistik-Know-how und -Expertise wird in vielen ost- und südosteuropäischen Ländern hoch bleiben. Deshalb ist es wichtig, unser Netzwerk heute zu stärken, denn nur so können wir die Herausforderungen von morgen erfolgreich meistern.“

Die XSTAFF GmbH wurde im Oktober 2016 von den Handelsunternehmen COOP Schweiz und der belgischen Colruyt-Gruppe als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle eines neuen internationalen Einkaufsnetzwerks gegründet. Das Unternehmen vertritt die Interessen seiner Mandanten, indem es die vertraglich zugesicherten Transportvolumen der Netzwerkpartner bündelt, in deren Auftrag Verhandlungen mit den Reedereien führt und die Mitglieder des Verbundes bei der Umsetzung ihrer Supply Chain unterstützt. Die Organisation umfasst über 50 Netzwerkdienstleister in Europa und Asien und betreibt mit Cross X Staff Asia Pacific Limited, Cross X Staff Logistics Procurement Consultant Iberia S.L. und Uni-Staff Logistics (HK) Co. Limited drei Joint Ventures mit Sitz in Hongkong (2x) und Barcelona.

