XSTAFF verstärkt Führungsteam

Stephan Schiller kommt im Januar als Partner und neuer Geschäftsführer an Bord

Düsseldorf, 10. Januar 2023 – Mit Wirkung zum 16. Januar 2023 wird Stephan Schiller neuer Geschäftsführer und Gesellschafter der XSTAFF GmbH. Der 52-jährige, zuletzt Geschäftsführer der Hermes Europe GmbH und CEO der Hermes International, wird zukünftig gemeinsam mit dem Unternehmensgründer Bodo Knop und Antonios Rigalos, Chief Growth Officer von XSTAFF, die Geschicke des Unternehmens leiten.

Mit dem Engagement von Schiller setzt der Logistikdienstleister mit Sitz in Düsseldorf ein klares Signal für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens. „Mit Stephan Schiller haben wir eine Führungspersönlichkeit für uns gewinnen können, die nicht nur viel Know-how und hohe Expertise mitbringt, sondern die auch unsere Vision eines kooperativen Geschäftsmodells mit uns teilt. Damit schaffen wir ideale Voraussetzungen, um den Wachstumskurs von XSTAFF weiter fortzusetzen“, freut sich Bodo Knop, Chairman of the Board der XSTAFF GmbH, über die namhafte Verstärkung.

Auf den globalen Märkten zu Hause

Seit über 30 Jahren ist Schiller bereits in der Logistikbranche tätig und hat in dieser Zeit nahezu alle Dimensionen der Logistik kennengelernt. Dazu gehört das operative Management über alle Verkehrsträger, der Auf- und Ausbau von globalen Partnernetzwerken sowie die Entwicklung von E Commerce-Lösungen. Der Aufbau und die Positionierung von Hermes als Supply-Chain-Logistiker und die Einbringung des Geschäftsmodells in die Beschaffungslogistik der Otto Group sind federführend auf Schiller zurückzuführen. So hat Schiller in seiner Karriere Positionen als Carrier, Dienstleister und BCO ausgefüllt. „Dieses Wissen um die unterschiedlichen Interessenslagen und Konfliktlinien ist hilfreich, gerade wenn es darum geht, die Mitglieder von XSTAFF erfolgreich zu beraten und Mehrwerte zu entwickeln.“ Ohnehin sieht der gebürtige Hamburger seine Stärken vor allem in der Entwicklung und langfristigen Etablierung von schlagkräftigen Geschäftseinheiten. „Konzipieren, aufbauen, strukturieren und Werte schaffen: das ist meine DNA und sicherlich auch einer der Gründe, warum ich mich für ein junges, aufstrebendes Unternehmen wie XSTAFF entschieden habe. Mich fasziniert die Geschäftsidee, die dem Unternehmen zugrunde liegt und die über das bisher Erreichte hinaus noch enorme Möglichkeiten in sich trägt. Dafür ist nicht nur weiteres geografisches und produktseitiges Wachstum nötig, sondern auch der Ausbau und die Weiterentwicklung der strategischen Kompetenzen. Unser Ziel muss es sein, für unsere BCOs zum wichtigsten strategischen Partner und zentralen Ansprechstelle für alle Fragen rund um das Thema Logistik zu werden. So schaffen wir Mehrwerte, von denen alle Beteiligten profitieren.“

Die XSTAFF GmbH wurde im Oktober 2016 von den Handelsunternehmen COOP Schweiz und der belgischen Colruyt-Gruppe als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle eines neuen internationalen Einkaufsnetzwerks gegründet. Das Unternehmen vertritt die Interessen seiner Mandanten, indem es die vertraglich zugesicherten Transportvolumen der Netzwerkpartner bündelt, in deren Auftrag Verhandlungen mit den Reedereien führt und die Mitglieder des Verbundes bei der Umsetzung ihrer Supply Chain unterstützt. Die Organisation umfasst über 50 Netzwerkdienstleister in Europa und Asien und betreibt mit Cross X Staff Asia Pacific Limited, Cross X Staff Logistics Procurement Consultant Iberia S.L. und Uni-Staff Logistics (HK) Co. Limited drei Joint Ventures mit Sitz in Hongkong (2x) und Barcelona. Außerdem unterhält XSTAFF einen Standort im polnischen Katowice.

