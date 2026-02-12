Yachtgeschäft als Highendwirtschaft

Zwei neue Fachbücher von Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann setzen Standards im internationalen Yachtrecht.

Der internationale Yacht- und Superyachtmarkt bewegt Milliarden. Projekte laufen über Jahre. Verträge über dutzende Seiten. Beteiligte über mehrere Jurisdiktionen.

Und dennoch: Viele Entscheidungen werden emotional getroffen. Zu spät strukturiert. Zu schwach abgesichert.

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann, Wirtschaftsanwalt mit Spezialisierung auf internationales Yachtrecht und Gründer der Plattform www.superyachtforum.de, veröffentlicht mit Band I und Band II zwei Fachbücher, die genau hier ansetzen: Struktur vor Emotion. System vor Zufall. Führung statt Reaktion.

Band I – Kauf, Bau & Refit

Deal-Architektur entscheidet über Millionenergebnisse.

Ein Yachtkauf ist keine Übergabe am Steg. Er ist ein mehrstufiges Projekt mit internationalen Schnittstellen.

Band I analysiert die kritischen Hebelpunkte:

Vertragsarchitektur bei Neubauprojekten

Zahlungspläne und Meilensteinlogik

Change Orders und deren Eskalationspotenzial

Gewährleistungs- und Haftungsregime

Refit-Projekte zwischen Budgetdisziplin und Projektchaos

Erst sauber strukturieren. Dann konsequent dokumentieren. Dann strategisch absichern.

Das Werk zeigt, wie wirtschaftliche Interessen in belastbare Vertragswerke übersetzt werden – und wo typische Fehler systematisch entstehen. Nicht theoretisch. Sondern entlang realer Mandate.

Band II – Betrieb & Charter

Operating Model statt Bauchgefühl.

Nach dem Kauf beginnt die eigentliche Komplexität. Flaggenwahl. Charterstruktur. Steuerliche Einordnung. Crew-Verantwortung. Versicherung. Haftung.

Band II beleuchtet die Yacht als wirtschaftliche Einheit im laufenden Betrieb.

Regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen

Chartermodelle und deren juristische Einordnung

Verantwortungsstrukturen zwischen Eigner, Kapitän und Manager

Schadensfälle und internationale Streitbeilegung

Risikomanagement im operativen Alltag

Nicht nur fahren. Sondern führen.

Das Buch liefert ein Governance-Modell für Eigner, Investoren und Family Offices, die ihre Yacht nicht als Prestigeobjekt, sondern als strategische Vermögensposition verstehen.

Prof. Dr. Schließmann verbindet wirtschaftsrechtliche Beratung mit branchenspezifischer Spezialisierung im internationalen Yachtkontext strukturiert und begleitet.

Die beiden Bücher bündeln diese Erfahrung. Sie positionieren den Autor klar als wirtschaftsrechtlichen Sparringspartner für komplexe Yachtprojekte mit internationalem Bezug.

Klare Botschaft an den Markt:

Yachten sind bewegliche Assets mit unbeweglichen Risiken.

Wer Millionen investiert, braucht Klarheit.

Wer global agiert, braucht Struktur.

Wer Verantwortung trägt, braucht Durchsetzungskraft.

Schluss mit improvisierten Vertragsmustern.

Her mit professioneller Deal-Architektur.

