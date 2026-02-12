Yachtgeschäft als Highendwirtschaft

Zwei neue Fachbücher von Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann setzen Standards im internationalen Yachtrecht.
Frankfurt am Main
Der internationale Yacht- und Superyachtmarkt bewegt Milliarden. Projekte laufen über Jahre. Verträge über dutzende Seiten. Beteiligte über mehrere Jurisdiktionen.
Und dennoch: Viele Entscheidungen werden emotional getroffen. Zu spät strukturiert. Zu schwach abgesichert.
Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann, Wirtschaftsanwalt mit Spezialisierung auf internationales Yachtrecht und Gründer der Plattform www.superyachtforum.de, veröffentlicht mit Band I und Band II zwei Fachbücher, die genau hier ansetzen: Struktur vor Emotion. System vor Zufall. Führung statt Reaktion.
Band I – Kauf, Bau & Refit
Deal-Architektur entscheidet über Millionenergebnisse.
Ein Yachtkauf ist keine Übergabe am Steg. Er ist ein mehrstufiges Projekt mit internationalen Schnittstellen.
Band I analysiert die kritischen Hebelpunkte:
Vertragsarchitektur bei Neubauprojekten
Zahlungspläne und Meilensteinlogik
Change Orders und deren Eskalationspotenzial
Gewährleistungs- und Haftungsregime
Refit-Projekte zwischen Budgetdisziplin und Projektchaos
Erst sauber strukturieren. Dann konsequent dokumentieren. Dann strategisch absichern.
Das Werk zeigt, wie wirtschaftliche Interessen in belastbare Vertragswerke übersetzt werden – und wo typische Fehler systematisch entstehen. Nicht theoretisch. Sondern entlang realer Mandate.
Band II – Betrieb & Charter
Operating Model statt Bauchgefühl.
Nach dem Kauf beginnt die eigentliche Komplexität. Flaggenwahl. Charterstruktur. Steuerliche Einordnung. Crew-Verantwortung. Versicherung. Haftung.
Band II beleuchtet die Yacht als wirtschaftliche Einheit im laufenden Betrieb.
Regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen
Chartermodelle und deren juristische Einordnung
Verantwortungsstrukturen zwischen Eigner, Kapitän und Manager
Schadensfälle und internationale Streitbeilegung
Risikomanagement im operativen Alltag
Nicht nur fahren. Sondern führen.
Das Buch liefert ein Governance-Modell für Eigner, Investoren und Family Offices, die ihre Yacht nicht als Prestigeobjekt, sondern als strategische Vermögensposition verstehen.
Prof. Dr. Schließmann verbindet wirtschaftsrechtliche Beratung mit branchenspezifischer Spezialisierung im internationalen Yachtkontext strukturiert und begleitet.
Die beiden Bücher bündeln diese Erfahrung. Sie positionieren den Autor klar als wirtschaftsrechtlichen Sparringspartner für komplexe Yachtprojekte mit internationalem Bezug.
Klare Botschaft an den Markt:
Yachten sind bewegliche Assets mit unbeweglichen Risiken.
Wer Millionen investiert, braucht Klarheit.
Wer global agiert, braucht Struktur.
Wer Verantwortung trägt, braucht Durchsetzungskraft.
Schluss mit improvisierten Vertragsmustern.
Her mit professioneller Deal-Architektur.
Verfügbarkeit:
Band I – Kauf, Bau & Refit: https://www.amazon.de/dp/3982829542
Band II – Betrieb & Charter: https://www.amazon.de/dp/3982829550
Weitere Informationen:
www.der-yacht-anwalt.de
www.superyachtforum.de
Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann ist Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht in Frankfurt am Main und berät seit über 30 Jahren Unternehmen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Recht & Steuern. Seine Schwerpunkte sind das internationalen Wirtschaftsrecht und Yachtrecht sowie der strategischen Geschäftsentwicklung von Unternehmen.
Superyachtforum: www.superyachtforum.eu
