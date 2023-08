Yamaha auf der IFA 2023: Markenerlebnis und True Sound Innovationen im Fokus

Rellingen, 25. August 2023 – Yamaha präsentiert sich auf der IFA 2023 vom

1. bis zum 5. September mit einem groß angelegten Messeauftritt: An Stand 116 in der Audiohalle 1.2 entdecken Besucher auf 200 Quadratmetern die umfangreiche Yamaha Produktwelt und erleben in verschiedenen Hörräumen AV-Receiver, Soundbars sowie Netzwerk-Receiver. Als Messe-Highlight hat Yamaha mit MusicCast 200 ein neues Mitglied der Multiroom-Familie im Gepäck, stellt neu gedachten Surround-Sound vor und zeigt die aktuellen Bluetooth-Kopfhörer in einem Experience-Bereich. In Berlin läutet Yamaha wieder ein neues Kapitel ein. Passend dazu haben die Soundspezialisten einen der größten Stände in der traditionsreichen Audiohalle und planen für den Samstag der Messe ein besonderes Event.

Yamaha auf der IFA 2023: Klang erleben auf 200 Quadratmetern

„True Sound“ in allen Facetten und für jede Anwendung. Dieses Motto gilt dieses Jahr für die Hörräume, Produktausstellungen und Demos auf der IFA in Berlin. Die Besucher haben die Möglichkeit, Stereo-Sound mit einem neuen Netzwerk-Receiver und Surround-Klang mit AV-Receiver oder der neuen TRUE X Soundbar zu genießen. Auch für Kopfhörer- und Gaming-Enthusiasten hat Yamaha bei der diesjährigen Funkausstellung aktuelle Produkte im Gepäck. Für ein umfassendes Klangerlebnis ist erstmals ein Loungebereich geplant, in dem entspannte Klänge von wechselnden DJs für eine besondere Messe-Atmosphäre sorgen und zum Verweilen einladen.

Ein besonderes Highlight der Messe sollten sich Besucher schon jetzt genau notieren: Am Samstag der IFA 2023 wird Oliver Kalkofe gegen 16:00 Uhr am Stand von Yamaha sein und hier live eine Folge des Dolby Podcasts aufnehmen. Im Anschluss and die Aufnahme steht der bekannte Schauspieler und Satiriker für Autogramme zur Verfügung.

TRUE X: Wireless-Surround-System für einzigartigen Heimkino-Genuss

Zur IFA 2023 führt Yamaha erstmals einer breiten Öffentlichkeit TRUE X vor. Messebesucher können so das erstklassige Heimkino- und Musikerlebnis des kabellosen, flexiblen Surround-Systems erleben und alle Informationen und Kniffe aus erster Hand erhalten. Die neue TRUE X BAR 50A wird mit dem

TRUE X SUB 100A geliefert, alternativ steht das Modell TRUE X BAR 40A ohne Subwoofer zur Verfügung. Optional können sie mit dem kabellosen TRUE X LAUTSPRECHER 1A auf ein vollwertiges Dolby Atmos Mehrkanal-Setup erweitert werden. Dieser ist wasser- und staubgeschützt, hat eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und kann per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. So ist der kompakte Speaker auch außerhalb des Heimkino-Systems für den mobilen Musikgenuss bereit. Ob schnell im Garten oder zur nächsten Grillfeier: der neue Lautsprecher von Yamaha ist für alle Abenteuer bereit.

HiFi im modernen Look: R-N800A und R-N1000A

Die beiden neuen Netzwerk-Receiver verbinden die HiFi-Tradition von Yamaha mit der audiophilen Wiedergabe über zahlreiche Quellen und Streaming-Dienste. Dieses Konzept war mit dem R-N803D schon überaus erfolgreich und bei vielen Kunden beliebt. Die neuen Modelle R-N1000A und R-N800A ermöglichen mit ausgewählten Bauteilen, einer hochwertigen Schaltung und Hi-Res-Qualitäten ein erstklassiges Musikerlebnis. Dank der Yamaha YPAO Einmessautomatik lassen sich die Netzwerk-Receiver im Handumdrehen perfekt für jeden Raum einstellen, um ein überragendes Musikerlebnis in jeder Umgebung zu ermöglichen. Zur IFA 2023 wird die Serie der Netzwerk-Receiver außerdem ein weiteres Modell begrüßen, das exklusiv auf der Messe enthüllt wird und den Einstieg in die HiFi-Welt noch einfacher macht.

Yamaha AVENTAGE: AV-Schaltzentralen der Spitzenklasse

Die gesamte Yamaha AVENTAGE Serie um RX-A2A, RX-A4A, RX-A6A und RX-A8A vereint die Möglichkeiten einer umfassenden Multimedia-Schnittstelle mit HiFi-Elementen der Spitzenklasse. Messebesucher können sich in einem separaten Hörraum von den Möglichkeiten für besten Musik- und Filmgenuss überzeugen. Seit einem der jüngsten Firmware-Updates unterstützen die AVENTAGE Modelle auch die Funktionen Auto Low Latency Mode (ALLM) sowie Variable Refresh Rate (VRR), über die sich vor allem Gamer mit der neuesten Spielekonsolen-Generation freuen. Dolby Atmos, DTS:X und bei den Topmodellen auch Auro 3D krönen das immersive Audio-Erlebnis mit höchster Detailtreue. Für die perfekte Abstimmung und optimalen Raumklang ist die herstellereigene Technologie Surround:AI zusammen mit der innovativen YPAO 3D Einmessung von Yamaha integriert, was in Kombination die beste Unterhaltung auch in akustisch anspruchsvollen Räumen garantiert.

Informationen zur Messe

Wann: 1. bis 5. September 2023

Wo: Berliner Messegelände in Halle 1.2a Stand 116

Dolby Podcast mit Oliver Kalkofe: Samstag, 02. September um 16:00 Uhr

Alle Besucher der Messe können sich am Stand gerne an die Produktexperten wenden, die sich schon auf interessante Fragen und gute Gespräche freuen. Journalisten können vorab unter yamaha@rtfm-pr.de auch Einzeltermine vereinbaren.

Preise (UVP inkl. Mwst.)

TRUE X BAR 40A: 599,00 Euro

TRUE X BAR 50A: 899,00 Euro

TRUE X LAUTSPRECHER 1A: 169,00 Euro

TRUE X SUB 100A: 349,00 Euro

MusicCast 200: 719,00 Euro

R-N800A: 1.099,00 Euro

R-N1000A: 1.599,00 Euro

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

