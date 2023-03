Yamaha Music Europe Foundation fördert Nachwuchsmusiker: erfolgreiches Stipendienprogramm für Studierende

Rellingen, 28. März 2023 – Bei Yamaha Music steht immer die Begeisterung für Musik im Mittelpunkt, die sich von Instrumenten über professionelle Audiotechnik bis hin zu HiFi-Produkten und Kopfhörern zeigt. Die Philosophie ist, die gesamte Kette der Musik zu begleiten – von der Entstehung bis zur Wiedergabe im heimischen Wohnzimmer oder auf der Konzertbühne. Yamaha geht aber noch einen Schritt weiter und unterstützt angehende Musiker und Musikerinnen mit einem eigenen Förderprogramm.

Eine musikalische Erfolgsgeschichte seit 1990

Das Stipendienprogramm blickt auf eine lange Tradition zurück und wurde bereits 1990 unter dem Dach der Yamaha Music Foundation of Europe in Großbritannien gegründet. Diese ging 2021 in die Yamaha Music Europe Foundation über und agiert seither direkt aus dem Headquarter der Yamaha Music Europe GmbH in Rellingen. Inzwischen hat Yamaha bereits mehr als 1.400 angehende Musiker und Musikerinnen in 33 europäischen Ländern mit Stipendien im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro unterstützt. Jedes Jahr werden über 60.000 Euro an Stipendien vergeben. Die Disziplin des Stipendienwettbewerbs wechselt jährlich und stellt so jedes Mal eine andere Instrumentengattung in den Fokus. Wer das entsprechende Instrument an einer Musikhochschule studiert, kann sich bewerben und muss dann die Jury überzeugen, um ein Stipendium zu gewinnen.

Förderprogramm 2022/23: Stipendien für Konzertperkussion

Die aktuelle 33. Auflage des Förderprogramms für 2022/23 richtete sich an Studierende im Fach Konzertperkussion. Aus insgesamt 300 Bewerbungen in 26 europäischen Ländern küren lokale Jurys die 43 Preisträgerinnen und Preisträger der Stipendien. Die ausgezahlte Förderung können die Nachwuchskünstler dabei für alles einsetzen, was dem Studium weiterhilft – ob wichtiges Musik-Equipment, Fortbewegungsmittel oder Konzertbesuche.

Drei Stipendien in Deutschland vergeben

In Deutschland hat die Yamaha Music Europe Foundation drei Stipendien mit jeweils 2.000 Euro Fördergeld vergeben. Anhand einer Video-Vorauswahl konnten sich von 21 Bewerbern zehn Finalisten durchsetzen. Unter diesen wurden am 23. und 24. Februar 2023 in der Hochschule für Musik und Tanz Köln im Finale für Deutschland die drei Gewinner gekürt. Für die Entscheidung zuständig war eine hochkarätig besetzte Jury bestehend aus:

Leonie Klein, Schlagzeugsolistin und Musikredakteurin SWR 2

Prof. Alexej Gerassimez, Schlagzeugsolist, Hochschule für Musik und Theater München

Christoph Müske, Produkt Spezialist und Artist Relation Strings & Percussion, Yamaha Music Europe GmbH

Jelka Weber: vom Stipendium bis in die Jury

Auch Jelka Weber war in der Vergangenheit bereits Teil der deutschen Jury – und weiß aus erster Hand, wie es ist, selbst am Stipendienwettbewerb teilzunehmen: 1994 konnte sie sich durchsetzen und eines der begehrten Stipendien sichern. Jahre später schloss sich dann der Kreis: Jelka Weber, inzwischen Flötistin bei den Berliner Philharmonikern, kehrte als Teil der Jury zurück, um eine neue Generation von Künstlern auf ihrem Weg zu unterstützen. Yamaha hat mit ihr über ihren musikalischen Werdegang und ihre Beziehung zur Musik gesprochen, das Video ist im Yamaha Content Hub zu sehen:

https://hub.europe.yamaha.com/index/video-detail?video=jelka-weber-flötistin-bei-den-berliner-philharmonikern

Ein kurzer Teaser steht auch auf Youtube bereit:

https://youtu.be/dTvqmi1BUB4

Weitere Informationen und Zukunftsmusik

Yamaha wird das Engagement für Nachwuchskünstler im Rahmen der Yamaha Music Europe Foundation auch zukünftig fortsetzen. Die kommende 34. Stipendienrunde 2023/24 wird die Instrumentengattung Klavier zum Thema haben. Das Stipendienprogramm der YMEF richtet sich an europäische Musikstudierende aus insgesamt 31 europäischen Ländern, die nicht älter als 25 Jahre sind. Weitere Informationen zur Yamaha Music Europe Foundation und zum Stipendienprogramm gibt es auf der Yamaha Webseite: https://de.yamaha.com/de/education/ymfe/

