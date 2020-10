Yamaha stellt kabelloses Kopfhörer-Line-up vor

YH-E700A, TW-E7A und TW-E5A bieten True Sound, die Yamaha Listening Care Technologie und lange Akkulaufzeit

Rellingen, 2. Oktober 2020 – Mit YH-E700A, TW-E7A und TW-E5A präsentiert Yamaha die ersten Modelle eines neuen Line-ups kabelloser Kopfhörer, die sich ganz dem Hörer und der Umgebung anpassen. Um eine exzellente Übertragung sicherzustellen, hat Yamaha hierfür eng mit Qualcomm zusammengearbeitet. Der Over-Ear-Kopfhörer YH-E700A ist mit dem von Yamaha speziell entwickelten fortschrittlichen Advanced Active Noise Cancelling (ANC) ausgestattet, das zwar Störgeräusche auslöscht, aber die Musikwiedergabe natürlich und unberührt lässt. Für maximale Bewegungsfreiheit sorgen die zwei True Wireless Earbuds TW-E7A und TW-E5A, die nach IPX5 vor Wasser geschützt sind und sich sowohl mit Siri® als auch dem Google Assistant steuern lassen. So ist der von Yamaha bekannte “True Sound” immer dabei und sorgt überall für ein individuelles Hörerlebnis auf Spitzenniveau – ob auf Reisen, dem Weg zur Arbeit oder beim Sport.

YH-E700A: Over-Ear-Modell mit Advanced ANC

Jeder Mensch ist einzigartig und hat ein unterschiedliches Hörempfinden. Im Alltag erschweren zudem eine Vielzahl von Störgeräuschen den Musikgenuss. Der Over-Ear-Kopfhörer YH-E700A passt sich deshalb perfekt an den Nutzer an und reagiert auf die Umgebung. Dazu setzt Yamaha auf die “Listening Optimizer” Technologie, welche mehrere interne Mikrofone nutzt, um kontinuierlich jede noch so kleine Veränderung der Hörbedingungen zu messen. So ist zu jedem Zeitpunkt der bestmögliche Klang gewährleistet. Alle 20 Sekunden wird ermittelt, wie die Over-Ears je nach der individuellen Ohrform abdichten und welche Menge an Luft entweichen kann. Die Wiedergabe wird folglich in Echtzeit optimiert, damit der Sound so nahe wie möglich an der Ausgangsquelle liegt.

Beim YH-E700A kommt erstmals die von Yamaha speziell entwickelte Advanced ANC Technologie zum Einsatz. Diese fortschrittliche Geräuschunterdrückung geht über die typische Funktion dieser Technik hinaus und entfernt Hintergrundgeräusche, während das Musiksignal unbeeinflusst bleibt. So ist es nicht mehr nötig, sich zwischen perfekter Abschirmung von störenden Außengeräuschen und einem originalgetreuen, packenden Musikerlebnis zu entscheiden – der YH-E700A bietet einfach beides! Aber auch, wenn keine komplette Abschirmung gewünscht ist, kann das Over-Ear-Modell glänzen: Mit dem Ambient Sound Modus weiß der Nutzer jederzeit, was in der Umgebung vorgeht und kann auch kurze Gespräche führen, ohne den Kopfhörer abzunehmen.

Bis zu 35 Stunden “True Sound” mit einer Akkuladung

Ein dynamischer 40-Millimeter-Treiber sorgt für überragenden Klang bei einem Frequenzgang von 8-40.000 Hz. So macht der YH-E700A den überragenden Yamaha True Sound mobil – ob auf Reisen, im Bus auf dem Weg zur Arbeit oder zuhause beim ganz entspannten Musikhören. Auch bei der Akkulaufzeit hat Yamaha ganze Arbeit geleistet: Trotz der zahlreichen Features und Technologien sind mit aktiviertem ANC bis zu 35 Stunden exzellenter Hörgenuss möglich. Für eine stabile Verbindung sorgen Bluetooth® 5.0 oder der bewährte 3,5-Millimeter-Klinkenstecker, die Bluetooth-Codecs SBC, AAC und Qualcomm® aptXTM Adaptive stellen eine verlustarme Übertragung sicher.

Kabellose Freiheit mit den Earbuds TW-E7A und TW-E5A

Die Vorliebe für eine bestimmte Kopfhörer-Bauart ist ebenso individuell wie die Playlists und Musik-Genres, die wir bevorzugen. Mit den Modellen TW-E7A und TW-E5A kommen auch die Fans von True Wireless Earbuds in den Genuss von exzellentem Klang, der sich perfekt der jeweiligen Umgebung anpasst. In beiden Modellen ist ein dynamischer 6,2-Millimeter-Treiber verbaut, der mit 20 bis 20.000 Hertz den kompletten hörbaren Frequenzbereich abdecken kann. Für den bedenkenlosen Einsatz beim Sport, im Regen und unter sonstigen fordernden Bedingungen sind die Kopfhörer nach IPX5 vor Wasser geschützt. Eine Akkulaufzeit von 5 Stunden (TW-E7A) und 6,5 Stunden (TW-E5A) sowie zusätzliche drei Ladungen mit dem mitgelieferten Case sorgen für langanhaltende Freude an der eigenen Lieblingsmusik.

Für die Bedienung sind mit dem Google Assistant und Siri gleich zwei Sprachassistenten an Bord. Bluetooth 5.0 mit den Codecs SBC, AAC und aptX sorgt auch hier für eine stabile Verbindung. Die Earbuds TW-E7A sind zudem mit Yamaha ANC ausgestattet und sorgen so auch in lauten Umgebungen für ungestörten Hörgenuss. Darüber hinaus verfügen sie ebenfalls über den Ambient Sound Modus, wenn die Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Näher am Sound und der Umgebung

Damit die Musik zu jedem Zeitpunkt und in unterschiedlicher Umgebung ihre volle Wirkung entfalten kann, hat Yamaha die eigene Listening Care Technologie in alle neuen Kopfhörer integriert. Hiermit werden die Frequenzen intelligent auf die jeweilige Hörsituation abgestimmt – eine Technik, die über gewöhnliche Equalizer-Einstellungen hinausreicht. Denn gerade, wenn die Umgebung etwas lauter ist, wird oft einfach der Pegel erhöht. Listening Care beugt dieser typischen Reaktion vor und schützt den Hörer vor unnötig hoher Lautstärke. Die Feinabstimmung des Klangs sorgt zudem auch bei niedrigen Pegeln für mehr Ausgewogenheit und einen Sound, bei dem alle hohen und niedrigen Frequenzen zu hören sind. Im Over-Ear-Kopfhörer YH-E700A passt sich die Technik sogar in Echtzeit kontinuierlich an, wenn die Außengeräuschen sich verändern.

Individuelle Anpassung mit der Headphones Controller App

Die neuen Yamaha Kopfhörer können ganz intuitiv mit den einfach zu benutzenden Bedienelementen gesteuert werden. Die Tasten sind schnell zu finden und erlauben so unkompliziert Musiksteuerung, Telefonate und die Aktivierung des bevorzugten Sprachassistenten. Alternativ steht die kostenlose Yamaha Headphones Controller App für iOS und Android zur Verfügung, um die Kopfhörer komfortabel über Handy oder Tablet zu bedienen. Zusätzlich sind die Kopfhörer wahlweise mit Siri oder dem Google Assistant bequem steuerbar. Wer eine Smartwatch besitzt, kann das Handy beim morgendlichen Lauftraining somit getrost zu Hause lassen.

Anschlüsse und Verbindungen

Bei der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Qualcomm steht seit jeher die Optimierung des Musikgenusses im Mittelpunkt. Mit den neuen Bluetooth-Kopfhörern bekommt dieses Engagement einen neuen Fokus auf den mobilen Einsatz und stellt die hochqualitative Verbindung der unterschiedlichen Modelle sicher. Der YH-E700A setzt hierfür auf den Codec aptX Adaptive, die beiden Earbud-Modelle TW-E7A und TW-E5A auf aptX. Bluetooth 5.0 mit AAC und SBC stehen beim gesamten Line-up zur Verfügung. Die Kopfhörer beziehungsweise die Etuis der Earbuds werden via eines beiliegenden USB-C- auf USB-A-Kabels geladen.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die ersten Modelle des neuen Yamaha Kopfhörer- Line-ups sind in Deutschland in Kürze erhältlich: Die Earbuds TW-E5A und TW-E7A kommen voraussichtlich noch im Oktober 2020 in den Handel, das Over-Ear-Modell YH-E700A ist ab Dezember verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive 16% Mehrwertsteuer liegt bei 174,00 Euro für die TW-E5A, 243,00 Euro für die TW-E7A und der Preis für den YH-E700 wird noch bekannt gegeben.

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 125 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

Firmenkontakt

Yamaha

Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34

25462 Rellingen

04101/303-0

yamaha@rtfm-pr.de

http://de.yamaha.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

yamaha@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pressecenter.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.