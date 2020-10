Yamaha YVC-330 Speakerphone von Zoom zertifiziert

Das intelligente Speakerphone erhält die Zertifizierung von Zoom zur Verbesserung hybrider Arbeitsplätze mit einem überragenden Klangerlebnis.

Rellingen, Deutschland – 20. Oktober 2020 – Yamaha gibt heute die Zertifizierung seines tragbaren USB- und Bluetooth®-Speakerphones YVC-330 für die Verwendung mit Zoom by Zoom Video Communications, Inc. bekannt.

Die Zertifizierung bestätigt dem YVC-330 die vollständige Kompatibilität mit Zoom. Somit können Nutzer zukünftig das Speakerphone direkt über die Zoom-Benutzeroberfläche steuern, während sie gleichzeitig von kristallklarer und natürlicher Sprachverständlichkeit profitieren.

“Heutzutage verbringen immer mehr Menschen Zeit in Zoom-Konferenzen. Dabei ist es wichtig, dass die Nutzer mit starker Unterstützung auch der Hersteller produktiv arbeiten können”, so Marcus-Michael Müller, Leiter Vertrieb und Marketing UC Europe bei Yamaha. “Das YVC-330 ermöglicht es den Anwendern, Konferenzen an Orten abzuhalten, an denen das bisher nicht möglich war. Es war unser klares Ziel, diese Flexibilität mit der benutzerfreundlichen Zoom-Erfahrung zu verbinden.”

Das YVC-330 bietet eine Vielzahl von Erweiterungs- und Anschlussmöglichkeiten über USB-, Bluetooth-, NFC- oder die Audio-Ein-/Ausgänge (3,5-mm-Klinkenstecker) und eine Stromversorgung via USB-Kabel. Damit wird es den individuellen Anforderungen jeder Zoom-Konferenzsituation gerecht. Sein tragbares Design macht es zudem zur idealen Kommunikationslösung für qualitativ hochwertige Gespräche in nahezu jeder Umgebung – und das ohne zusätzliche Kosten für weiteres Equipment.

Darüber hinaus bietet das YVC-330 mit der von Yamaha entwickelten SoundCap Technologie die Funktionalität, Hintergrundgeräusche in offenen Arbeitsbereichen effektiv herauszufiltern. Damit klingen Meetings in jeder Arbeitssituation als befände man sich in einem ruhigen Konferenzraum.

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine automatische Stummschaltfunktion. Diese aktiviert sich, sobald die Teilnehmer nicht sprechen.

Das verbessert die Leistung der Yamaha Human Voice Detection Technologie, die Stimmen zuverlässig von anderen Geräuschen unterscheidet. Darüber hinaus passt SoundCap die Ausgabe-Lautstärke automatisch an den Umgebungslärmpegel an und stellt so die Privatsphäre der Sprecher bei gleichzeitig guter Verständlichkeit sicher. Damit können mühelos Meetings abgehalten werden, ohne dass die Anwesenden in der Nähe gestört werden.

“Ich benutze das Yamaha 330-Konferenztelefon seit sechs Monaten. Es verfügt über großartige Soundqualität in beide Richtungen und arbeitet nahtlos mit Zoom zusammen”, so Dave Lewis, Channel Account Manager bei Zoom. “Es war extrem einfach zu installieren und ich liebe die großen Tasten auf der Vorderseite des Geräts sowie das moderne Design. Ein Headset ist für Konferenzen unnötig. Das ermöglicht mir eine Menge Flexibilität bei meiner täglichen Arbeit. Ich kann die Yamaha YVC-330 meinen Partnern, Zoomies und Endkunden nur wärmstens empfehlen.”

Die mit Zoom Rooms kompatible YVC-330-Firmware wird in der ersten Jahreshälfte 2021 kostenlos auf der Yamaha Webseite zur Verfügung gestellt.

Über Yamaha Unified Communications

Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha Unified Communications, Inc. machen Zusammenarbeit effizienter und steigern die Produktivität, wo auch immer Menschen arbeiten. Yamahas renommierter und qualitätsorientierter Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von professionellen Mikrofonsystemen, Konferenztelefonen und Video Soundbars garantiert hervorragende Audioqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Unified Communications (UC)-Produkte von Yamaha sind sowohl kabelgebundenen als auch drahtlos verfügbar und ermöglichen es den Nutzern, in jedem Meeting Raum natürliche und klare Gespräche zu führen.

Weitere Informationen finden Sie unter de.yamaha.com/uc

