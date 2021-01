Yenlo zum “WSO2 Top Partner of the Year” gewählt – zum dritten Mal in Folge (Europa)

Zum dritten Mal in Folge wurde Yenlo zum “WSO2 Top Partner of the Year (Europe)” gewählt – der Award für die Organisation mit den erfolgreichsten WSO2-Integrationsprojekten des Jahres. Darüber hinaus erhielt der niederländische Integrationsspezialist die Auszeichnung “WSO2 Integration Partner of the Year”. Ruben van der Zwan, CEO von Yenlo, kommentiert: “Dies ist ein großer Ansporn, den weltweiten Einsatz von WSO2 weiter foranzutreiben. WSO2 macht es Menschen einfacher, sich zu verbinden und Unternehmen leichter, ihre digitale Transformation zu starten.”

WSO2, die weltweit führende Enterprise-Plattform für die Integration von APIs, Anwendungen und Web-Diensten, vergibt diese Auszeichnung jährlich an den Partner, der die beste Lösung auf seiner Open Source-Plattform entwickelt hat. Dank der engen Zusammenarbeit mit WSO2 und einer Vielzahl prominenter Integrationsprojekte ( https://www.yenlo.com/client-cases/ ) erhielt Yenlo – wie auch 2018 und 2019 – die Auszeichnung als “Partner of the Year 2020 (Europe)”. Im vergangenen Jahr wurde Yenlo zudem mit dem “Most Certified Partner Award” geehrt. In diesem Jahr erhielt das Unternehmen außerdem die Auszeichnung “WSO2 Integration Partner of the Year”.

Die treibende Kraft hinter der digitalen Transformation

Ruben van der Zwan, CEO von Yenlo: “Wir arbeiten seit zwölf Jahren mit WSO2 zusammen und unsere Partnerschaft wird jedes Jahr intensiver und produktiver. Die Auszeichnungen motivieren uns, unser Ziel fest im Blick zu halten: Die Akzeptanz von WSO2 bei Unternehmen weltweit zu erhöhen. Die fortschrittliche Open Source-Technologie, kombiniert mit einem API- und Cloud-First-Ansatz, vermeidet Lock-Ins jeglicher Art und bietet Unternehmen so jede Freiheit, die sie für ihre Innovationen benötigen. In diesem Sinne ist WSO2 die treibende Kraft hinter der digitalen Transformation. Unternehmen können jetzt nicht nur Agilität, Kundennähe und operative Exzellenz realisieren, sondern auch vollkommen neue Produkte und Services einführen.”

Zunehmende Bindung an WSO2

Die Corona-Krise hat die Anzahl der Verbindungen auf dem digitalen Highway drastisch gesteigert, betont van der Zwan. “Über die APIs und Services, die wir mit WSO2 realisiert haben, helfen wir Organisationen dabei, Menschen jeden Tag miteinander zu verbinden: nicht nur untereinander, sondern auch mit Organisationen, Produkten, Services und Waren. Corona hat zur einer enormen Verbesserung der globalen digitalen Konnektivität geführt, dies wird sich in den kommenden Jahren so fortsetzen. Nehmen wir die Plattform-Ökonomie als Beispiel: Pro Jahr werden dort allein in Bezug auf APIs und Services über 1 Milliarde Dollar realisiert.”

Connext: Cloud-Lösungen für WSO2

2018 führte Yenlo die Connext-Plattform ( https://www.yenlo.com/solutions/connext-platform/ ) ein. Mit dieser skalierbaren, rund um die Uhr gehosteten und gemanagten Cloud-Lösung (Platform-as-a-Service) können WSO2-Experten ihre eigenen Integrationen entwickeln. Mit “Connext Go!” ( https://www.yenlo.com/solutions/connext-go/ ) wurde 2020 der neueste Service eingeführt, der Integration-as-a-Service ermöglicht: für Unternehmen, die Tag und Nacht in Bezug auf Entwicklung, Management, Support und Infrastruktur bei Integrationen entlastet werden möchten. Darüber hinaus einzigartig: Die Gebühr dafür ist ein rundum transparenter monatlicher Fixpreis pro Integration.

WS02: Die weltweit führende Integrationsplattform

Die WSO2-Plattform ( https://www.yenlo.com/wso2 )bietet dank ihrer Lösungen für API-Management, Unternehmensintegration, Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie Datenanalyse beispiellose Integrationsmöglichkeiten. So können unter anderem alle Daten im und außerhalb des Unternehmens integriert, transformiert und gespeichert werden.

Über Yenlo:

Yenlo ist der einzige weltweit tätige WSO2 Platinum-Partner und verfügt über die weltweit größte Dichte an WSO2-Experten in einem Netzwerk von sieben Niederlassungen in sechs Ländern. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich Yenlo zum führenden und erfahrensten Partner von WSO2 entwickelt. Yenlo ist davon überzeugt, dass Unternehmen flexibel aufgestellt sein müssen, um zu einer digitalen Agentur zu werden, die Beziehungen zu ihren Kunden optimiert und agil neue Dienstleistungen, Produkte und Geschäftsmodelle einführt. Yenlo vertritt den Standpunkt, dass diese Flexibilität – in Bezug auf Technologie, Wissen und Finanzen – durch die Einführung einer API-First- und Cloud-First-Strategie erreicht werden kann.

Yenlo bringt Agilität in Unternehmen, indem wir auf Basis umfassenden Fachwissens die besten professionellen Services erbringen. Unsere Dienstleistungen reichen von Unternehmens- und Lösungsarchitekturen über Software-Entwicklung bis hin zur operativen Unterstützung, WSO2-Produkt-Support sowie Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen. Ergänzt wird dieses durch unsere vorgefertigten Solution-as-a-Service-Angebote wie u.a. dem Connext-Service, ein vollständig gemanagter Integration-Platform-as-a-Service. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter oder über die Yenlo”s WSO2 Community.

Kontakt

Yenlo

Marloes Klaver

Beechavenue 16

1119PT Schiphol-Rijk

+31 20 2700 700

marloes.klaver@yenlo.com

https://www.yenlo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.