Yes Chef! Köche auf Anfrage

Seit Jahren haben Gastronomen in Deutschland Schwierigkeiten mit anhaltendem Personalmangel, im Segment der Servicekräfte ebenso wie in der Küche. Zeitgleich steigen die Anforderungen an digitales Know-how im Bereich des Hotel- und Gastgewerbes kontinuierlich an. Zwei allseits bekannte Herausforderungen, die viele Betroffene dennoch vor bislang teils unlösbare Herausforderungen stellen. Mit seiner Mietkochvermittlung für Hotellerie & Gastronomie kombiniert Tobias Reiswich seine Fachkompetenz in den Bereichen Küche, Digitalisierung und Unternehmertum auf einzigartige Weise. So bietet er seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen von einer kurzfristigen Stellenbesetzung bis zur zukunftsorientierten Prozessoptimierung. Und schließt so beide Lücken auf einen Schlag.

Kurzfristige Kompensationen von Personalausfällen, die Schlichtung von Mitarbeiter-Auseinandersetzungen oder erforderliche Kostensenkungen gehören zum Alltag von Entscheidern in der Gastronomiebranche. Doch selten bleibt ihnen die Zeit, die stets wiederkehrenden Probleme nachhaltig zu lösen. Es sei denn, sie setzen auf die Expertise von Tobias Reiswich, der seit 25 Jahren Koch ist. Mit seiner mehr als 15-jährigen Praxiserfahrung im Hotel- und Gastgewerbe kennt er die Sorgen und Nöte der Branche aus erster Hand. Ein tiefgreifendes Wissen, durch das der Küchenchef seinen ehemaligen Kollegen ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Denn mit seinem Mietkoch-Service 2.0 verschafft er ihnen die Entlastung, nach der die individuelle Situation verlangt. Ob es sich um die Neueröffnung eines Restaurants oder den kontinuierlichen Betrieb eines gehobenen Hotels handelt.

Als sich Tobias Reiswich 2019 als Mietkoch selbstständig machte, erkannte er schnell den hohen Bedarf an diesem professionellen Service. So gründete er zur Bewältigung aller eingehenden Aufträge seinen Mietkoch-Service 2.0. Dabei umfasste sein ausgesuchtes Netzwerk von Beginn an ausschließlich auf ihre Zuverlässigkeit und Fachkompetenz geprüfte Köche. Ein selbst gestellter Qualitätsanspruch, der sich auch auf alle weiteren Dienstleistungsangebote des Start-ups erstreckt. Denn Tobias Reiswich besitzt nicht nur Abschlüsse zum IHK-Küchenmeister, Businesscoach IHK, Digital Recruiting Expert, Fachwirt und Ausbilder im Gastgewerbe. Sondern auch Zertifizierungen in den Bereichen Digitalisierung, Marketing und Recruiting. So berät er KMU mit gezielten Personalstrategien, bietet Mitarbeitertrainings, hilft bei der Entwicklung von Küchenteams und entwickelt digitale Konzepte für langfristig erfolgreiche Personalbeschaffung.

Sämtliche Serviceleistungen von Mietkoch-Service 2.0 richten sich an Betriebe mit einer professionellen Gewebeküche im B2B-Bereich. Mit dieser Spezialisierung gewährleistet Tobias Reiswich jedem Kunden den gewünschten Mehrwert bei seinen individuellen Anliegen. Kompetent, praxisnah, zuverlässig und nachhaltig. Von der Entlastung des Küchenteams über Tipps zum kreativen Anrichten bis zu digitalen Lösungen zur Prozessoptimierung.

Klasse statt Masse: Da die Verfügbarkeit begrenzt ist und Reiswich nicht für Massenvermittlung steht, sollte man Termine und Verträge vorausschauend für das kommende Jahr planen.

Mietkochservice Tobias Reiswich hilft Küchenbetrieben, Hotels & Gastronomen bei Personalengpässen – Mietkochvermittlung, Recruiting, Coaching & Küchenoptimierung.

Mietkochservice Tobias Reiswich

Tobias Reiswich

Buchholzstraße 1

49509 Recke

0157 83693502

https://www.mietkochservice-reiswich.com/

