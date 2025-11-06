Yugo Metals, Europas verborgener Schatz: Wer jetzt nicht hinsieht, verpasst vielleicht die Rohstoffchance des Jahrzehnts

06.11.25 10:29

Aktiencheck EXKLUSIV

Perth ( www.aktiencheck.de)

Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von Yugo Metals Ltd.

Yugo Metals Ltd. • ISIN: AU0000404998 • WKN: A41DLQ • ASX: YUG

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Yugo_Metals_Europas_verborgener_Schatz_Wer_jetzt_nicht_hinsieht_verpasst_vielleicht_Rohstoffchance_Jahrzehnts-19185291

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.002.jpeg

YUGO METALS LTD – EUROPAS VERBORGENER SCHATZ:

WER JETZT NICHT HINSIEHT, VERPASST VIELLEICHT DIE ROHSTOFFCHANCE DES JAHRZEHNTS

ASX: YUG | Fokus: Kritische Metalle – Gold, Nickel, Antimon, Kupfer | Standort: Bosnien und Herzegowina

Europa steht am Wendepunkt seiner industriellen Zukunft. Die Energiewende, E-Mobilität und Versorgungssicherheit verlangen nach Rohstoffen, die immer schwerer zu beschaffen sind. Während die EU Milliarden in neue Lieferketten steckt, arbeitet ein australisches Explorationsunternehmen still an einer Revolution mitten im Herzen Europas:

Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ, ASX: YUG)

Unser Rohstoff Aktientip Yugo Metals besitzt 100 % seiner Explorationslizenzen über 190 km² – in einer Region, die einst zu den bedeutendsten Bergbaurevieren Europas gehörte, aber seit Jahrzehnten unberührt blieb. Jetzt werden diese Böden mit modernster Geotechnologie neu untersucht – und die ersten Ergebnisse sind elektrisierend.

Nickel, Gold, Antimon – und das strategische Comeback Europas

Unser Rohstoff Hot Stock Yugo Metals zielt auf das, was Europas Zukunft sichert: kritische Metalle.

• Nickel: historische Bohrungen mit bis zu 5 m @ 6,6 % Ni – eine Seltenheit in Europa. Sollte sich dieser Befund bestätigen, stünde unser Rohstoff Aktientip Yugo Metals Ltd vor einem der spannendsten Nickel-Vorkommen außerhalb Indonesiens.

• Antimon: auf der kritischen Rohstoffliste der EU, Australiens und der USA – und Yugo hat bis zu 4,5 % Sb an der Oberfläche gemessen.

• Gold & Silber: Trenching mit 61 m @ 1,5 g/t Au und Funde mit bis zu 2 kg/t Silber – das sind Werte, die bei Explorern normalerweise Schlagzeilen auslösen.

Mit drei aktiven Projekten – Sinjakovo, Sockovac und Cajnice – deckt unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals eine Rohstoffbreite ab, die von Edel- über Basis- bis zu Hochtechnologie-Metallen reicht. Kaum ein anderer Explorer in Europa bietet diese Diversifikation.

Bosnien – das unterschätzte Rohstoffwunderland

Bosnien und Herzegowina bietet heute, was Investoren suchen:

10 % Unternehmenssteuer – die niedrigste in Europa,

5 % Royalties – unter dem europäischen Schnitt,

und eine moderne, investorenfreundliche Bergbaugesetzgebung.

Mit funktionierender Infrastruktur, direkter Anbindung an Häfen, Schienen und Energieversorgung, liegt unser Gold und Rohstoff Hot Stock Yugo Metals strategisch perfekt zwischen Mittel- und Südosteuropa – nahe an den industriellen Zentren Deutschlands, Italiens und Österreichs.

Erfahrung trifft Vision

CEO Petar Tomasevic hat bereits bei Fenix Resources (ASX:FEX) bewiesen, dass er Explorationsprojekte in Produktionsgeschichten verwandeln kann.

Sein Team – bestehend aus erfahrenen Geologen, Finanziers und Bergbaujuristen – hat ein klares Ziel: die nächste Generation europäischer Metallvorkommen aufzubauen, in einem geopolitischen Umfeld, das lokale Versorgung priorisiert.

Warum Yugo Metals jetzt so spannend ist

Alles, was die EU in den kommenden Jahren braucht – Nickel für Batterien, Antimon für Chips, Kupfer für Leitungen, Gold und Silber als Wertspeicher – liegt im Boden unter Yugo Metals’ Lizenzen.

Die ersten Explorationsergebnisse sind da, Bohrungen stehen unmittelbar bevor, und 2026 könnte das Jahr sein, in dem unser Gold und Rohstoff Hot Stock Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) den europäischen Rohstoffmarkt neu definiert.

Fazit: Der Countdown läuft

Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) ist noch klein – Marktkapitalisierung rund 15,72 Mio. AUD – doch das Explorationspotenzial ist gewaltig.

Wer heute auf die Zukunft Europas setzt, sollte wissen: die Rohstoffbasis für Batterien, Energie und Technologie wird gerade neu geschrieben.

Und Yugo Metals könnte eines jener seltenen Unternehmen sein, die aus dem Schatten treten – genau im richtigen Moment.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.003.jpeg

10 GRÜNDE, WARUM YUGO METALS LTD

ZU DEN SPANNENDSTEN ROHSTOFF-AKTIEN EUROPAS ZÄHLT

Strategische Lage im Herzen Europas

Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) besitzt 100 % seiner Lizenzen in Bosnien und Herzegowina, einer stabilen Demokratie mit EU-Anbindung, 10 % Körperschaftssteuer und nur 5 % Förderabgabe – eines der bergbaufreundlichsten Länder Europas. Nähe zu europäischen Industrien, Häfen und Stromnetzen – das ist Rohstoffsicherheit ohne geopolitisches Risiko.

Multi-Metall-Powerhouse

Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Antimon, Zink, Blei – Yugo Metals steht auf mehreren Zukunftssäulen.

Ob für Elektromobilität, Halbleiter, Energiespeicher oder Hightech – das Portfolio deckt alles ab, was Europa künftig dringend braucht.

Hochgradige Ergebnisse bereits an der Oberfläche

• 61 m @ 1,5 g/t Gold – ein beeindruckendes Trenching-Ergebnis im Sinjakovo-Projekt.

• Bis zu 4,5 % Antimon, 16 % Kupfer und 2 kg/t Silber in Gesteinsproben.

• Historische Bohrungen mit 6,6 % Nickel über 5 m in Sockovac.

Solche Werte sind in Europa selten – und hochgradig wirtschaftlich relevant.

Antimon und Nickel – Europas Achillesferse

Antimon steht auf den kritischen Rohstofflisten der EU, Australiens und der USA. Nickel ist unverzichtbar für Batterien – doch 70 % stammen aus Indonesien. Unser Gold und Rohstoff Hot Stock Yugo Metals besitzt eines der wenigen aktiven Nickel-Antimon-Projekte Europas – ein geopolitischer Joker.

Modernste Exploration in historischem Revier

190 km² in jahrhundertealten Bergbauregionen – aber ohne moderne Exploration. Mit 3D-Geophysik, geochemischer Rasterung und neuen Bohrtechnologien deckt Yugo erstmals das volle Potenzial dieser Lagerstätten auf. Erst jetzt beginnt die wahre Entdeckungsgeschichte.

Management mit Erfolgsbilanz

CEO Petar Tomasevic war Schlüsselfigur beim Aufbau von Fenix Resources (ASX:FEX) – heute ein etablierter Produzent. Das Board vereint Bergbau-, Finanz- und Rechtsexpertise mit tiefem Balkan-Know-how.

Ein Team, das Exploration in Wert verwandeln kann.

Geringe Bewertung – enormes Hebelpotenzial

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,72 Mio. AUD steht unser Rohstoff Aktientip Yugo Metals noch ganz am Anfang. Schon ein kleiner Explorationserfolg könnte den Unternehmenswert multiplikativ verändern – das klassische Explorer-Setup für Early-Mover-Investoren.

2026 = das Jahr der Bohrergebnisse

Bohrprogramme für Nickel-Kobalt, Gold-Silber und Kupfer stehen unmittelbar bevor.

Jedes Bohrloch ist ein potenzieller Gamechanger – und die Pipeline für Newsflow ist prall gefüllt.

Hier beginnt der Werttreiber-Zyklus.

Europa braucht genau das, was Yugo liefert

Kritische Metalle sind das neue Öl.

Die EU will heimische Quellen aufbauen, anstatt von Asien abhängig zu bleiben.

Yugo Metals ist einer der wenigen Explorer mit realen Projekten auf europäischem Boden – das allein verschafft strategischen Rückenwind.

Das Momentum – kurz vor dem Durchbruch

Bohrgenehmigungen, Roadshows, ASX-Updates und laufende Exploration: Alles deutet auf eine bevorstehende Nachrichtenwelle hin. Wer wartet, riskiert, zuzusehen, wie andere schon im Spiel sind.

Fazit:

Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) ist klein, fokussiert und perfekt positioniert, um Europas neue Rohstoffära mitzugestalten.

Selten trifft so viel Timing, Geologie und Strategie aufeinander.

Für Investoren mit Vision könnte Yugo Metals das Symbol einer Zeitenwende werden – von der Abhängigkeit zur Selbstversorgung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.004.jpeg

SINJAKOVO – DAS GOLD-ANTIMON-WUNDER EUROPAS

Fokusmetalle: Gold, Silber, Antimon, Kupfer, Zink, Blei

Europa sucht händeringend nach neuen, sicheren Quellen für strategische Metalle – und mitten in Bosnien, im historischen Bergbaurevier Sinjakovo, könnte sich gerade ein Rohstoff-Comeback abzeichnen, das alles verändert. Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) ist der erste Explorer, der dieses Gebiet mit moderner Technologie untersucht. Die Resultate sind so außergewöhnlich, dass Brancheninsider Sinjakovo bereits als „das spannendste Gold-Antimon-Projekt Europas“ bezeichnen.

Ein Projekt mit Geschichte – und Zukunft

Sinjakovo liegt in einem traditionsreichen Bergbaugebiet, das bereits um 1900 Kupfer förderte. Seitdem: keine moderne Exploration – bis unser Gold und Rohstoff Hot Stock Yugo Metals kam. Heute zeigt sich: Unter den alten Stollen liegen hochgradige Edel- und Basismetallzonen, die Jahrzehnte im Verborgenen lagen.

Oberflächenfunde, die elektrisieren

Die Ergebnisse aus den ersten Proben und Trenchings sprechen eine klare Sprache:

• 61 Meter @ 1,5 g/t Gold an der Oberfläche – außergewöhnlich für Europa.

• Gesteinsproben mit bis zu 8 g/t Gold, 16 % Kupfer, 2 kg/t Silber und 4,5 % Antimon.

Solche Werte gelten als Weltklasse für Explorationsstadien – und sie kommen direkt von der Oberfläche.

Antimon – das unterschätzte Machtmetall

Antimon ist auf den kritischen Rohstofflisten der EU, Australiens und der USA. Es wird für Mikroelektronik, Batterien und Halbleiter dringend benötigt – die globale Versorgung ist fast vollständig von China abhängig. Sinjakovo könnte einer der wenigen europäischen Standorte sein, die diese Abhängigkeit reduzieren.

Polymetallische Vielfalt – ein geologischer Jackpot

Neben Gold und Antimon enthält das Projekt auch silberreiche Baritadern mit bis zu 1 kg/t Silber, 20 % Blei und 12 % Zink. Diese Vielschichtigkeit aus Edel- und Basismetallen macht Sinjakovo zu einem seltenen „All-in-One“-Projekt mit hohem wirtschaftlichem Hebel.

Die Geologie spricht Klartext

Geochemische Analysen zeigen eine zusammenhängende 4 km² große Gold-anomale Zone. Die Mineralisation – Tetraedrit, Chalkopyrit und Galena in Brekzien – deutet auf ein ausgedehntes, strukturell kontrolliertes Erzsystem hin. Erste Bohrungen sind geplant, um die Ressource in den oberen 100 Metern zu definieren.

Europa braucht Sinjakovo – jetzt

Europa steht vor einem Dilemma: steigende Nachfrage nach kritischen Metallen, aber kaum eigene Produktion.

Sinjakovo liegt innerhalb der EU-Lieferkette, mit direkter Straßen-, Energie- und Hafenanbindung.

Das bedeutet: kurze Wege, stabile Politik, planbare Kosten.

Der Startschuss fällt 2026

Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals steht kurz vor dem Übergang vom Oberflächenprogramm zum Bohrstadium.

Die Ziele sind klar definiert – Goldzonen, Antimonadern, polymetallische Strukturen.

Mit jedem Bohrmeter könnte sich der Wert des Projekts exponentiell entfalten.

Der Moment vor der Entdeckung

Erfahrene Geologen nennen diese Phase „The Sweet Spot of Discovery“ – das Zeitfenster, bevor ein Explorer das erste große Bohrergebnis liefert.

Genau hier steht unser Gold und Rohstoff Hot Stock Yugo Metals jetzt. Wer wartet, könnte die Story des Jahrzehnts im europäischen Rohstoffsektor verpassen.

Starke Nachbarschaft, starke Perspektive

Internationale Bergbaugrößen wie Adriatic Metals, ArcelorMittal und Mineco sind bereits im Land aktiv – ein klares Signal für Vertrauen und Infrastruktur.

Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals reiht sich nahtlos in diese Liga der kommenden Produzenten ein.

Fazit: Sinjakovo ist das Herzstück von Yugo Metals – und vielleicht der Schlüssel zur europäischen Rohstoffsouveränität

Das Projekt vereint Geologie, Timing und strategische Relevanz.

Gold für Stabilität. Antimon für Technologie. Kupfer, Zink und Blei für Industrie.

Alles an einem Ort, alles in Europa.

Wer glaubt, Europas Rohstoffwende hat schon begonnen, sollte auf Sinjakovo blicken – hier könnte sie sich gerade materialisieren. Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) – der Gold-Hot-Stock, über den Europas Börsenwelt bald sprechen könnte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.005.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.006.jpeg

SOCKOVAC – EUROPAS VERLORENES NICKEL-WUNDER WIRD ERWECKT

Fokusmetalle: Nickel, Kobalt, Kupfer

Während Europa nach Wegen sucht, sich aus der Abhängigkeit von asiatischen Nickel- und Batteriemetallen zu befreien, könnte im Herzen des Balkans ein Rohstoffgigant wiedererwachen:

Sockovac – das Vorzeigeprojekt unseres Gold und Rohstoff Aktientips Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG).

Was hier auf 60 Jahre alten Bohrkernen schlummert, hat das Potenzial, die europäische Rohstoffkarte neu zu zeichnen.

Ein geologischer Schatz mit Geschichte

Die ersten Bohrungen auf Sockovac fanden bereits 1969-1970 statt – in einer Zeit, in der moderne Geochemie und Geophysik noch in den Kinderschuhen steckten.

Was man damals fand, ließ Geologen staunen: 5,1 Meter mit 6,6 % Nickel – in europäischen Maßstäben spektakulär hochgradig.

Dann: Stillstand. Jahrzehntelang blieb das Gebiet unangetastet – bis unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals kam.

Nickel – Europas Achillesferse

Nickel ist das Herzmetall der Energiewende.

Ohne Nickel keine Batterien, keine E-Autos, keine grüne Industrie.

Doch 70 % des weltweiten Nickels stammen aus Indonesien und Russland – Regionen mit geopolitischen Risiken und fragwürdiger Nachhaltigkeit.

Sockovac bietet eine europäische Alternative – reich an Nickel und Kobalt, in sicherem, EU-nahem Umfeld.

Die Fakten sprechen für sich

• Historische Bohrungen: bis zu 6,6 % Ni über 5,1 m (Sockovac, 1969)

• Großflächige Nickel-Kobalt-Anomalie: über 14 km² mit Werten von >1.000 ppm Nickel und >100 ppm Kobalt

• Kupfervorkommen: zusätzliche mineralisierte Scherungen in ultramafischen Gesteinen

Diese Kombination aus hochgradigem Nickel, strategischem Kobalt und zusätzlichem Kupferpotenzial ist in Europa nahezu einzigartig.

Die Bohrer stehen bereit

Nach der jüngsten Bestätigung der Lizenzrechte steht unser Gold und Rohstoff Hot Stock Yugo Metals nun vor dem entscheidenden Schritt:

Twin-Drilling – das Nachbohren der historischen Bohrlöcher, um die alten Sensationsdaten nach modernen Standards zu bestätigen.

Ziel: die erste JORC-konforme Ressource.

Jede einzelne Bohrung kann den Wert des Projekts sprunghaft verändern.

Strategisch unvergleichlich

Sockovac liegt in Bosnien und Herzegowina – einem Land mit

• 10 % Körperschaftssteuer (die niedrigste in Europa)

• nur 5 % Förderabgabe,

• moderner Bergbaugesetzgebung,

• und perfekter Infrastruktur mit Anschluss an Häfen, Bahn und Energie.

Diese Standortvorteile bedeuten: geringe Kosten, kurze Transportwege, stabile Rechtslage – genau das, was Investoren und Industriepartner heute suchen.

Das Timing könnte nicht besser sein

Die EU definiert Nickel und Kobalt als „Critical Raw Materials“.

Gleichzeitig explodiert die Nachfrage durch Batteriehersteller.

Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals positioniert sich genau in dieser strategischen Lücke – mit einem Projekt, das die Chance bietet, zum Schlüsselspieler im europäischen Batteriemetall-Sektor zu werden.

Der unterschätzte Hebel

Mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 15,72 Mio. AUD wird Yugo Metals derzeit unter dem Radar vieler Investoren gehandelt.

Sollten die neuen Bohrungen die historischen Werte bestätigen, könnte Sockovac zu einem der wertvollsten Nickel-Kobalt-Projekte Europas aufsteigen – ein klassischer „Discovery-Moment“, der nur einmal kommt.

Das Gesamtpaket stimmt

Erfahrenes Management unter CEO Petar Tomasevic, bewährte Geologen mit JORC-Expertise und die klare Strategie, Sockovac zur europäischen Nickelreferenz zu machen.

Yugo Metals arbeitet nicht nur an Exploration – es arbeitet an Europas Rohstoffautonomie.

Der „Fear of Missing Out“-Moment

Die großen Bohrprogramme sind vorbereitet, die Märkte beginnen erst, das Potenzial zu begreifen.

Noch bevor die ersten Ergebnisse gemeldet werden, sprechen Analysten hinter vorgehaltener Hand schon von „dem vielleicht spannendsten Nickel-Explorer Europas“. Wer wartet, riskiert, den Startschuss der nächsten großen Rohstoffstory zu verpassen.

Fazit: Sockovac – das Rückgrat der europäischen Batteriemetall-Zukunft

Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) steht vor einem entscheidenden Kapitel.

Sockovac vereint alles, was Investoren heute suchen: hohe Metallgehalte, geopolitische Sicherheit, niedrige Kosten und massives Wachstumspotenzial.

Wenn Europa sein Nickel sucht – hier könnte es fündig werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.007.jpeg

CAJNICE – DAS UNENTDECKTE MULTI-METALL-WUNDER IM HERZEN EUROPAS

Fokusmetalle: Kupfer, Gold, Silber, Zink, Blei

Wenn Europa in den nächsten Jahren seine industrielle Zukunft sichern will, braucht es eines: eigene Metallquellen.

Genau hier kommt unser Gold und Rohstoff Hot Stock Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) ins Spiel – und mit dem Cajnice-Projekt könnte das Unternehmen den Schlüssel zu einem der vielseitigsten polymetallischen Systeme Europas in der Hand halten.

1⃣ Ein Projekt mit geologischer Tiefe und Geschichte

Cajnice liegt im Osten Bosniens – in einer Region, die bereits vor über 100 Jahren für ihre Kupfer- und Goldvorkommen bekannt war, aber nie systematisch erforscht wurde.

Erst unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals brachte moderne Exploration in dieses Gebiet – und entdeckte, was Geologen als „geologisch höchst aussichtsreich“ bezeichnen.

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass Cajnice gleich drei bedeutende Erzsysteme vereint:

1. Gold-Silber-Zonen (High Sulphidation)

2. Kupferreiche Porphyre und Skarne

3. Silber-Blei-Zink-Adern

Ein solches geologisches „Metall-Dreigestirn“ ist selten – und extrem wertvoll.

2⃣ Kupfer – Das Metall der Energiewende

Die Welt erlebt einen historischen Engpass bei Kupfer. Ohne Kupfer keine Netze, keine E-Mobilität, keine Energiewende.

Genau hier liefert Cajnice beeindruckende Fakten:

• Handverlesene Proben mit bis zu 10,5 % Kupfer und 155 g/t Silber.

• Kanalprobe mit 1,4 m @ 1,4 % Cu und 21 g/t Ag.

• Bohrungen mit klarer Porphyr-Struktur und zunehmender Alterationstiefe – ein typisches Merkmal großer Kupfersysteme.

Diese Indikatoren deuten auf ein großflächiges, wachsendes Erzsystem hin – und das mitten in Europa.

3⃣ Gold und Silber – die glänzende Beilage

Auch an der Oberfläche überzeugt Cajnice mit hochgradigen Edelmetallen:

• Bis zu 2 g/t Gold und 220 g/t Silber in ersten Gesteinsproben.

• Mehrere mineralisierte Zonen, die über Kilometer hinweg offen sind.

Diese Kombination aus Edel- und Basismetallen macht das Projekt ökonomisch wie strategisch einzigartig.

4⃣ Frühphase mit gewaltigem Hebel

Cajnice befindet sich noch in der frühen Explorationsphase – und genau das macht es so spannend.

Alle Daten deuten darauf hin, dass die größten Strukturen noch unerforscht sind.

Ein geophysikalisches IP-Programm steht bevor, um die Anomalien in der Tiefe zu kartieren – der nächste Schritt vor den ersten gezielten Bohrungen.

Jede Bohrung hat das Potenzial, Cajnice von einem vielversprechenden Ziel zu einem europäischen Kupfer-Gold-Highlight zu katapultieren.

5⃣ Europa braucht solche Projekte – jetzt

Cajnice liegt in einem Land mit 10 % Körperschaftssteuer (niedrigste in Europa), nur 5 % Royalties, moderner Bergbaugesetzgebung und stabiler Infrastruktur.

Das bedeutet: kurze Wege, niedrige Kosten, planbare Rahmenbedingungen – in einer Zeit, in der geopolitische Stabilität für Rohstoffsicherheit entscheidend ist.

Während die EU Milliarden in kritische Rohstoffpartnerschaften investiert, arbeitet unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals bereits vor Ort – auf eigenem Grund, mit eigenen Lizenzen.

6⃣ Das Momentum ist da

Nach erfolgreichen Feldkampagnen 2022-2023 und klar definierten Zielen steht Cajnice nun kurz vor seiner entscheidenden Phase.

Mit jeder neuen Bodenprobe und jeder geophysikalischen Messung wächst das Verständnis des Systems – und das Potenzial, eine großflächige polymetallische Ressource zu definieren.

7⃣ Die unterschätzte Perle im Portfolio

Während Sinjakovo mit Gold und Antimon glänzt und Sockovac mit Nickel Schlagzeilen macht, ist Cajnice der stille Riese – ein Projekt mit echtem „Sleeper“-Charakter. Wer das Gesamtbild erkennt, versteht: Hier entsteht eine der spannendsten Multi-Metall-Storys Europas.

Fazit: Cajnice ist der Rohstoffjoker von Yugo Metals – und vielleicht der nächste große Fund Europas

Gold, Silber, Kupfer, Zink, Blei – alles in einem System, alles in einem sicheren Land, alles im Besitz unseres Gold und Rohstoff Aktientips Yugo Metals. Die Explorationsdaten deuten auf ein enormes Potenzial hin – und die Bohrungen 2026 könnten den entscheidenden Durchbruch bringen.

Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) steht an der Schwelle von der Entdeckung zur Bedeutung. Wer heute genauer hinsieht, erkennt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.008.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.009.jpeg

DAS MANAGEMENT VON YUGO METALS LTD

ERFAHRUNG, VISION UND DER MUT, EUROPA NEU ZU ERKUNDEN

Hinter jedem erfolgreichen Rohstoffunternehmen steht ein Team, das Vision, Fachwissen und Entschlossenheit vereint.

Bei unserem Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) trifft internationale Bergbauerfahrung auf strategisches Denken – ein Führungsteam, das nicht nur Projekte entwickelt, sondern Werte schafft.

Dieses Team will nicht weniger, als Europa seine Rohstoffsouveränität zurückgeben – mit Gold, Nickel, Antimon, Kupfer und weiteren kritischen Metallen aus dem Herzen des Balkans.

1⃣ Petar Tomasevic – Chief Executive Officer (CEO)

Der charismatische Kopf unseres Gold und Rohstoff Aktientips Yugo Metals steht für Leadership mit Substanz.

Mehrsprachig, analytisch und zielorientiert, hat Tomasevic eine beeindruckende Laufbahn zwischen Bergbau, Finanzen und Unternehmensaufbau vorzuweisen.

Bevor er Yugo Metals übernahm, war er Direktor bei Fenix Resources Ltd (ASX:FEX) und spielte dort eine Schlüsselrolle bei der Verwandlung des Unternehmens in einen erfolgreichen Eisenerzproduzenten. Er verantwortete die Restrukturierung und Finanzierung des Iron Ridge-Projekts, das als Paradebeispiel für Effizienz und Umsetzungskraft gilt.

Parallel wirkt er als Non-Executive Director bei GTI Energy Ltd (ASX:GTR) und Regenerate Resources Ltd (ASX:R8R) – ein klares Zeichen seines Netzwerks in Australiens Rohstoffbranche. Mit seiner Leidenschaft für sogenannte Future Metals – also jene Rohstoffe, die die Energiewende und Hightech-Industrie antreiben – ist Petar Tomasevic der Stratege, der Yugo Metals auf Wachstum und Marktrelevanz trimmt.

2⃣ Mihajlo Matkovic – Non-Executive Director

Matkovic bringt über ein Jahrzehnt juristische und wirtschaftliche Expertise in das Unternehmen.

Seine Karriere begann bei einer internationalen Großkanzlei mit Hauptsitz in London, wo er an komplexen Transaktionen und Großprojekten auf dem Balkan beteiligt war.

Er beriet unter anderem:

• die serbische Regierung bei der Konzession des Flughafens Belgrad,

• die Bank of China beim Aufbau ihrer serbischen Tochtergesellschaft,

• General Electric bei der Finanzierung des ersten großen Windkraftprojekts in der Region,

• und Zijin Mining, einen der größten Gold- und Kupferproduzenten der Welt, bei einer bedeutenden Akquisition in Serbien.

Diese Erfahrungen machen ihn zu einem Brückenbauer zwischen Kapital, Regulierung und Rohstoffindustrie – ein unverzichtbares Bindeglied für Yugo Metals in Europa.

3⃣ David Wheeler – Non-Executive Chairman

Mit über 30 Jahren Erfahrung als Unternehmensleiter, Berater und Investor ist David Wheeler ein Garant für Stabilität und Weitsicht.

Er ist Mitgründer und Partner der Pathways Corporate Group, einer renommierten australischen Corporate-Advisory-Boutique, die Familienunternehmen, Private-Equity-Investoren und börsennotierte Gesellschaften begleitet.

Wheeler war bereits in den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten unternehmerisch aktiv und ist Fellow des Australian Institute of Company Directors.

Seine Stärke: strategische Führung, Corporate Governance und Kapitalmarkt-Erfahrung.

Mit ihm verfügt Yugo Metals über einen Chairman, der Struktur, Transparenz und internationales Vertrauen sicherstellt – eine entscheidende Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum an der ASX.

4⃣ Craig McNab – Company Secretary & Chief Financial Officer

Ein Finanzprofi durch und durch.

McNab ist ausgebildeter Auditor bei PricewaterhouseCoopers und war in leitenden Finanzfunktionen bei De Beers Group und Anglo American plc in London tätig.

Mit über 15 Jahren Erfahrung im internationalen Rohstoffsektor kennt er die Finanzmechanik der Bergbauwelt im Detail.

Heute sorgt er bei Yugo Metals für strikte Compliance, präzises Reporting und solide Finanzstrukturen – eine Stärke, die in der Wachstumsphase des Unternehmens Gold wert ist.

5⃣ Mladen Stevanovic – Geological Consultant & Competent Person (ASX)

Stevanovic ist das geologische Rückgrat des Unternehmens – mit über 20 Jahren Explorationserfahrung in Europa, Australien und Afrika.

Er war an bedeutenden Entdeckungen beteiligt, leitete Explorationsteams in internationalen Minenkonzernen und ist akkreditierter Competent Person nach JORC-Standard sowohl in Australien als auch in Bosnien-Herzegowina.

Seine Expertise deckt Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) ebenso ab wie Basismetalle (Nickel, Kupfer, Chrom, Zink, Blei, Antimon) – exakt jene Metalle, auf die Yugo Metals fokussiert ist. Mit ihm verfügt das Unternehmen über die geologische Kompetenz, die nötig ist, um Entdeckungen in Ressourcen zu verwandeln.

Fazit: Ein Führungsteam mit globalem Format

Von London bis Perth, von der Anwaltskanzlei bis zur Mine – das Management von Yugo Metals vereint internationale Erfahrung, operative Stärke und den Mut, Neues zu wagen. Hier arbeiten Strategen, Finanziers und Geologen Hand in Hand, um Europas unerschlossene Metallpotenziale zu erschließen.

Dieses Team hat nicht nur Erfahrung – es hat ein Ziel:

Yugo Metals zur europäischen Erfolgsgeschichte im Bereich kritischer Metalle zu machen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.010.jpeg

Während die Welt über Energie, Versorgungssicherheit und geopolitische Risiken diskutiert, entsteht im Herzen Europas eine Geschichte, die das Potenzial hat, die industrielle Landkarte zu verändern. Unser Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG) – ein australischer Explorer mit Lizenzen in Bosnien und Herzegowina – steht an der Schwelle einer Entdeckung, die strategisch, wirtschaftlich und geologisch kaum besser getimt sein könnte.

Ein Unternehmen am richtigen Ort – zur richtigen Zeit

Europa braucht Metalle – und zwar schnell. Ohne Nickel keine Batterien, ohne Antimon keine Chips, ohne Kupfer keine Stromnetze, ohne Gold und Silber keine Wertsicherung.

Unser Gold und Rohstoff Hot Stock Yugo Metals agiert mitten in dieser neuen Ära der Rohstoff-Souveränität. Das Unternehmen kontrolliert 190 Quadratkilometer hochprospektiver Explorationslizenzen in einem der ältesten, aber seit Jahrzehnten unerschlossenen Bergbaugebiete Europas. Ein Gebiet, das einst Gold und Kupfer förderte – heute jedoch mit modernster Technologie neu interpretiert wird.

Bosnien und Herzegowina bietet dabei, was Investoren und Industriepartner gleichermaßen schätzen:

• 10% Körperschaftssteuer – die niedrigste in Europa.

• 5% Royalties – ein Bruchteil internationaler Vergleichswerte.

• Stabile, EU-nahe Jurisdiktion mit moderner Bergbaugesetzgebung.

• Direkter Zugang zu Häfen, Schienen und Energieinfrastruktur.

Diese Rahmenbedingungen machen unseren Gold und Rohstoff Aktientip Yugo Metals zu mehr als einem Explorer: zu einem strategischen Pionier für Europas Rohstoffzukunft.

Drei Projekte – eine Mission: Europas Rohstoffe zurückholen

1. Sinjakovo – Das Gold-Antimon-Wunder Europas

Ein Projekt, das Geschichte schreibt:

• 61 m @ 1,5 g/t Gold in Trenching-Proben

• Gesteinsfunde mit bis zu 8 g/t Gold, 16 % Kupfer, 2 kg/t Silber und 4,5 % Antimon

Antimon steht auf den kritischen Rohstofflisten der EU, der USA und Australiens – und Yugo Metals hält eines der wenigen aktiven Projekte in Europa.

Sinjakovo könnte sich als eines der bedeutendsten Gold-Antimon-Vorkommen Europas entpuppen – und das nur wenige Flugstunden von München oder Wien entfernt.

2. Sockovac – Europas verlorenes Nickeljuwel erwacht

Hier wurde Geschichte geschrieben – 1969.

Damals fanden Geologen Nickelgehalte von bis zu 6,6 % über 5,1 Meter – ein Wert, der heute als außergewöhnlich gilt.

Über ein halbes Jahrhundert blieb das Gebiet unberührt. Jetzt stehen die Bohrer bereit, um die historischen Daten mit modernen Standards zu bestätigen.

Mit Nickel und Kobalt zielt Sockovac direkt auf die Herzmetalle der Energiewende: Batterien, Elektromobilität, Stromspeicher. Europa importiert fast 70 % seines Nickels aus Indonesien – ein geopolitisches Risiko, das Sockovac entschärfen könnte.

3. Cajnice – Das Multi-Metall-Versprechen im Osten Bosniens

Kupfer, Gold, Silber, Zink, Blei – selten vereint ein Projekt so viele strategische Metalle in einem System.

Mit Proben von bis zu 10,5 % Kupfer und 220 g/t Silber deutet Cajnice auf ein großflächiges polymetallisches System hin, das sowohl wirtschaftlich als auch strategisch enorme Bedeutung haben kann.

Jedes dieser Projekte könnte für sich genommen eine Story sein – gemeinsam ergeben sie ein europäisches Rohstoffkraftwerk mit globaler Relevanz.

Management mit nachweisbarer Erfolgsbilanz

CEO Petar Tomasevic hat bereits bei Fenix Resources (ASX: FEX) bewiesen, dass er Explorationsvisionen in Produzenten verwandeln kann.

Unter seiner Leitung wurde aus einer Idee ein erfolgreicher Eisenerzexporteur – und jetzt wiederholt sich die Geschichte, diesmal mit „Future Metals“: Nickel, Antimon, Kupfer, Gold.

Unterstützt wird er von einem Team aus Geologen, Finanziers und Branchenveteranen mit Erfahrung bei internationalen Minenkonzernen, Rechts- und Finanzhäusern – eine seltene Kombination aus strategischem Denken und operativer Kompetenz.

Warum Yugo Metals jetzt die Aufmerksamkeit verdient

Yugo Metals steht an einem Punkt, den Rohstoffprofis den „Sweet Spot of Discovery“ nennen:

Die Explorationsdaten liegen vor, Bohrprogramme sind genehmigt, und jede neue Meldung kann den Unternehmenswert verändern.

• Marktkapitalisierung: ca. 15,72 Mio. AUD – ein Small Cap mit großem Hebel.

• Bohrprogramme 2026: Nickel-Kobalt, Gold-Silber und Kupfer stehen unmittelbar bevor.

• Newsflow-Pipeline: prall gefüllt für die kommenden Quartale.

Das Marktfenster für Explorationsstories mit realem EU-Fokus war selten günstiger. Während internationale Produzenten ihre Lieferketten diversifizieren, bereitet sich Yugo Metals darauf vor, die erste Adresse für strategische Metalle in Europa zu werden.

Fazit: Der stille Gigant Europas

In einer Zeit, in der die Welt um Ressourcen konkurriert, entsteht mitten in Europa ein Rohstoffunternehmen, das alles vereint:

• Hochgradige Entdeckungen,

• politische Stabilität,

• strategische Relevanz,

• und ein erfahrenes Team mit bewiesenem Erfolg.

Yugo Metals Ltd. (ASX: YUG) steht exemplarisch für eine neue Generation europäischer Explorer: innovativ, fokussiert, und bereit, aus ungenutztem Potenzial reale Werte zu schaffen.

Europa braucht seine eigenen Metalle. Die Entdeckung könnte bereits begonnen haben – und ihr Name ist Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998, WKN: A41DLQ ASX: YUG).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81720/AC-Research061125.011.png

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Yugo Metals Ltd.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Yugo Metals Ltd. (ISIN AU0000404998 / WKN A41DLQ, Ticker: 314, NYSE American: CYBN.CN) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.yugometals.com

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Yugo Metals Ltd. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips Yugo Metals Ltd. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Yugo Metals Ltd. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Yugo Metals Ltd..

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Yugo Metals Ltd. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Yugo Metals Ltd. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Yugo Metals Ltd. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Yugo Metals Ltd. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Yugo Metals Ltd. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Yugo Metals Ltd. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Yugo Metals Ltd. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Yugo Metals Ltd. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Yugo Metals Ltd. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Yugo Metals Ltd. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Yugo Metals Ltd. darstellen; dass Yugo Metals Ltd. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Yugo Metals Ltd. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Yugo Metals Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Yugo Metals Ltd. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der Yugo Metals Ltd. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Yugo Metals Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Yugo Metals Ltd. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind jederzeit Aktien der Yugo Metals Ltd. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die der aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die der aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die der aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die der aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, GeschäftsmodelleGeschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter Anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit, der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wir die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Yugo Metals Ltd. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Yugo Metals Ltd. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Yugo Metals Ltd.. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Yugo Metals Ltd. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Yugo Metals Ltd. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.

Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen. aktiencheck.de AG

Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (06.11.2025/ac/a/a)

© Yugo Metals Ltd. | Quelle: aktiencheck.de AG | Diese Seite dient ausschließlich der Information. Keine Haftung für Schäden oder Verluste. Alle Angaben ohne Gewähr.

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.

Kontakt:

aktiencheck.de AG

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Web: www.aktiencheck.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000008

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.