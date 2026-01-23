Yulia van Laak beim Internationalen Speaker Slam

Tanz und Motivation: Rekordbühne beim Internationalen Speaker Slam

Dresden, 15. Januar 2026 – Yulia van Laak aus Schwabach hat beim Internationalen Speaker Slam im Hilton Hotel Dresden einen neuen Rekord aufgestellt und beeindruckte mit ihrer bewegenden Bühnenperformance. Vor 224 Teilnehmern aus 24 Nationen sprach sie über persönliche Entwicklung und den Mut zur Veränderung.

„Der erste Schritt war wackelig. Genau deshalb war er echt“, erklärte Yulia, während sie ihre Reise von einer ängstlichen Frau zu einer erfolgreichen Tänzerin und Life Coach darlegte. Ihre Entscheidung, mit 31 Jahren Tänzerin zu werden, war der Wendepunkt in ihrem Leben. „Selbstvertrauen kommt nicht vor dem Start. Es kommt durch den Start“, fügte sie hinzu und motivierte die Zuhörer, sich ihren Ängsten zu stellen.

Die zweisprachige Veranstaltung, die live weltweit übertragen wurde, bot eine Plattform für inspirierende Geschichten und diverse Stimmen. Yulias kraftvolle Botschaft, dass „Mut sich immer lohnt“, hallte durch den Raum und ermutigte viele Frauen, ihre eigenen Träume zu verfolgen.

Mit einem überquellenden Publikum und einer Warteliste, die zu lang war, setzte der Speaker Slam neue Maßstäbe in der Welt der öffentlichen Reden. Yulia van Laak hat nicht nur ihre eigene Geschichte erzählt, sondern auch allen Anwesenden gezeigt, dass jeder Schritt auf dem Weg zur Selbstverwirklichung zählt.

Yulia van Laak ist Tanzcoach und Life Coach aus Schwabach. Sie verbindet Tanz, Körperarbeit und Coaching-Impulse, um Frauen zu mehr Präsenz, Selbstvertrauen und innerer Stärke zu begleiten. Ihre Angebote finden sowohl in Präsenz (u.a. in der Tanzschule Bogner) als auch online in eigenen Formaten statt.

