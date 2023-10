Zafiro Palace Andratx erhält Platin Status beim SHe Travel Club

München, 23. Oktober 2023 – Zafiro Hotels, eine familiengeführte Kollektion von zwölf atemberaubenden Hotels auf Mallorca und Menorca, wurde jetzt mit ihrem neuesten Hotel – dem 5-Sterne-Hotel Zafiro Palace Andratx auf Mallorca – vom SHe Travel Club mit dem Platin Status ausgezeichnet. Die Auszeichnung belegt, dass das Zafiro die strengen Kriterien des SHe Travel Club erfüllt, die auf den vier Säulen Sicherheit, Komfort, Service und Gastronomie basieren.

Das Zafiro Palace Andratx ist das erste Hotel auf den Balearen, das mit dem renommierten Platin Status ausgezeichnet wurde, der höchsten Kategorie innerhalb der SHe Travel Club-Klassifizierung. Die Anerkennung zeigt das Engagement der Zafiro Hotels für die Bedürfnisse von Frauen auf Reisen. Das SHe Travel Club-Siegel garantiert ein Komfort- und Serviceniveau, das den Erwartungen insbesondere von Frauen entspricht. Dies wird durch regelmäßige Umfragen und globale Studien erreicht, die sich mit detaillierten Fragen einen Einblick in die Hotelbranche verschaffen, um die Bedürfnisse weiblicher Reisender zu verstehen.

Das Zafiro Palace Andratx teilt die Vision des SHe Travel Club, die Art und Weise, wie Frauen reisen, neu zu erfinden, indem es eine sichere und positive Gemeinschaft schafft, die das Reiseerlebnis für Frauen weltweit verbessert. Das Hotel ist die neueste, innovativste und außergewöhnlich luxuriöse Version des bisherigen Angebots der Marke und perfekt auf weibliche Reisende zugeschnitten. Um sicherzustellen, dass sich Frauen hier wohlfühlen, bietet das Zafiro Palace Andratx eine 24-Stunden-Rezeption und spezielle Schulungen für alle Mitarbeiter. Das Concierge-Team bietet lokale Empfehlungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste abgestimmt sind. Das Hotel verfügt über 304 geräumige Suiten, von denen fast die Hälfte über einen eigenen Pool verfügt. Fünf À-la-carte-Restaurants und zahlreiche Bars sorgen dafür, dass diejenigen, die ihre Tage im Resort verbringen möchten, eine große Auswahl an köstlichen Speisen und Getränken haben.

Antonia Plomer, Eigentümerin und CEO von Zafiro Hotels: „Wir freuen uns sehr, als Platin-Partner von SHe Travel anerkannt zu werden. Es ist extrem wichtig für unsere Marke, da wir Frauen in allen Aspekten ihres Lebens fördern und unterstützen wollen. Als Unternehmen, das im Gastgewerbe und in der Reisebranche verwurzelt ist, steht Sicherheit an erster Stelle unseres Ethos. Wir freuen uns darauf, weiterhin Fortschritte zu machen und positive Veränderungen anzustreben.“

Über Zafiro Hotels

Zafiro ist eine familiengeführte Kollektion von zwölf atemberaubenden Hotels, elf auf Mallorca und eines auf Menorca, Spanien. Die Marke Zafiro, die sich im Besitz der Familie Plomer befindet, wurde 2017 gegründet, als Bartomeu Plomer eine bestehende Hotelkollektion umbenannte, mit dem Ziel, den Gästen exklusive und luxuriöse Erlebnisse zu bieten. Seine Tochter Antonia Plomer ist nun Eigentümerin und CEO der Marke, die vor kurzem ihre „Zafiro Palace“-Kollektion eingeführt hat, welche ihre drei luxuriösen 5-Sterne-Hotels – Zafiro Palace Alcudia, Zafiro Palace Palmanova und Zafiro Palace Andratx – hervorhebt.

Das Zafiro Palace Andratx ist die neueste, innovativste und außergewöhnlich luxuriöse Version des bisherigen Angebots der Marke. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung war Zafiro der erste, der die Idee der luxuriösen All-Inclusive-Hotels auf Mallorca aufgriff. 2023 ist das Zafiro Palace Andratx das erste Hotel, das sein neues All-Inclusive Redefined ®-Konzept einführt, welches den Gästen exklusive Extras wie kostenlose Flughafentransfers, einen VIP-Concierge-Service und verschiedene Aktivitäten während ihres Aufenthalts bietet. All-Inclusive Redefined ® legt die Messlatte für den tadellosen und makellosen Service höher den je.

www.zafirohotels.com

