Zahlreiche Schuhe in Übergrößen Damen bei schuhplus entdecken

Das vielfältige Angebot an Schuhen in Übergrößen Damen

Frauen, die auf großem Fuß Leben finden bei schuhplus das passende Schuhwerk für jede Gelegenheit. Das Versandhaus hat es sich zur Aufgabe gemacht stylische, hochwertige und zugleich bequeme Schuhe in den Größen 42 bis 46 zu verkaufen und sich zum größten Anbieter in Europa entwickelt. Neben seinem Webshop bietet schuhplus drei stationäre Fachgeschäfte, in denen die Kundinnen die Schuhe sogar anprobieren und eine Beratung in Anspruch nehmen können. Doch auch die Online-Kundinnen dürfen sich auf einen hervorragenden Service verlassen. Telefonisch können Fragen beantwortet werden. Außerdem bietet der Webshop eine schnelle Lieferung und natürlich den Austausch von nicht passenden Schuhen. Meist dauert es nur ein bis drei Werktage, bis die Schuhe in Übergröße Damen an ihrem Bestimmungsort ankommen.

schuhplus ist ein echtes Paradies für Frauen mit großen Füßen. Die sind es nämlich oft gewöhnt einfach die Schuhe zu nehmen, die es zufällig in Ihrer Größe gibt. Bei schuhplus ist das gar nicht notwendig. Denn hier können die Damen aus einem so großen Angebot an Designs auswählen, dass sie sicher die Schuhe finden, die auch zu ihnen passen. Zudem bietet schuhplus eine Reihe an verschiedenen Marken, inklusive der Hausmarke. Die Hersteller bringen alle ihren eigenen Stil mit und überzeugen gleichzeitig mit einem hohen Tragekomfort und einer erstklassigen Verarbeitung.

Schuhe in Übergrößen Damen in allen Stilrichtungen

Echte Trendsetterinnen können bei schuhplus angesagte Schuhe in Übergrößen Damen kaufen und ihrem Outfit so einen wirkungsvollen Eyecatcher verleihen. Beispielsweise gibt es jede Menge bunte Sneakers, coole High Heels mit extrahohem Absatz oder stylische Stiefel, die mit bunten Allover-Prints begeistern können. Damen, die feminine Looks lieben, können hingegen zu Ballerinas und Pumps in zarten Pastellfarben oder in unschuldigem Weiß greifen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch eine ganze Reihe an klassischen und zeitlosen Schuhen in Übergrößen. Diese Modelle sind echte Kombinationstalente und können zu fast jedem Anlass getragen werden. Dazu gehören beispielsweise schwarze Stiefeletten mit Absatz, unifarbene Pumps ohne Verzierungen oder Ballerinas in warmen Farbtönen, wie Beige oder Braun.

Nützliches Zubehör für Schuhe in Übergrößen Damen

Damit die Kundinnen Ihre Schuhe in Übergrößen Damen auch richtig pflegen und personalisieren können, bietet schuhplus außerdem das passende Zubehör. Die Pflegemittel aus dem Shop erlauben eine materialgerechte Reinigung und Instandhaltung, während die Einlegesohlen in großen Größen perfekt dafür geeignet sind den Tragekomfort anzupassen und die Schuhe auf die eignen Bedürfnisse abzustimmen. Zudem gibt es bei schuhlplus auch Socken in Übergrößen. Von normalen Strümpfen über dicke Wintersocken bis hin zu Sneakerssocken ist alles vorhanden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

