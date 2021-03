Zahnärztin Dr. Cioch versorgt Ihre Zähne in Frankfurt/Main

Im Herzen Frankfurts (Nordend) behandelt Frau Dr. Cioch jeden Tag wichtige menschliche Werkzeuge. Damit Zähne gesund sein und strahlen können, müssen sie stets gepflegt werden. Frau Dr. Cioch und ihr 5-köpfiges Team kümmert sich um Ihr Wohlempfinden. In der hochmodernen Praxis erhalten Sie alle gängigen Zahnbehandlungen, Wurzelbehandlungen, Zahnimplantate, Zahnfleischbehandlungen oder Bleaching. Das umfassende Angebot wird weiter durch Spezialbehandlungen ergänzt. Die ästhetische Zahnheilkunde verspricht Ihnen sichere Amalgamfüllungen, Keramik- oder Goldkronen. Die Zahnarztpraxis kann Ihnen im Bereich der Kieferorthopädie außerdem durchsichtige Zahnschienen anfertigen. Falls Sie an Muskelschmerzen oder Zahnknirschen leiden, können Sie sich einer CMD-Behandlung mit sonderangefertigten Bissschienen unterziehen. Weitere ästhetische Anwendungen bestehen im Anlegen von sogenannten “Veneers”. Diese angesagten Keramikblenden werden dünn auf Ihren Hauptzahn aufgetragen, um ein Aufhellen der Zähne zu erreichen.

In der Praxis wird allgemein auf ein willkommendes Klima geachtet, sodass ebenso Wartezeiten so kurz wie möglich gehalten werden. Sie können sich Ihre Routineuntersuchungen zusätzlich beim Empfang hinterlegen lassen, worauf Sie zeitig benachrichtigt werden. Sie sind ein Angstpatient und machen sich Sorgen über Ihren Zahnarztbesuch? Frau Dr. Cioch und Ihr Team behandeln Sie in solchen Fällen extra fürsorglich und gehen auf Ihre Ängste und Sorgen ein. Die Praxis ist mit modernster Technik ausgestattet.

Dr. Cioch Zahnärztin in Frankfurt

Firmenkontakt

Zahnarztpraxis Frankfurt Nordend – Dr. Carolina Cioch

Carolina Cioch

Oeder Weg 2-4

60318 Frankfurt am Main

069 / 90 555 965

info@zahnarztpraxis-cioch.de

https://zahnarztpraxis-cioch.de/

presse@potential-company.de

