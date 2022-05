Zahnarzt Rainer Muhs in Frankfurt am Main

Frankfurter Zahnarztpraxis für Parodontologie, Zahnersatz, Kieferorthopädie, Implantologie und mehr.

Der Zahnarzt Rainer Muhs bietet den Patienten seiner Praxis in Frankfurt am Main vielfältige Leistungen der modernen Zahnmedizin an. Zum Angebot der Zahnarztpraxis gehören beispielsweise Behandlungen aus den Bereichen Parodontologie, Zahnersatz, Kieferorthopädie, Implantologie und Amalgamsanierung. Gleiches gilt für die Endodontie, also die Durchführung von Wurzelbehandlungen, Bleaching und professionelle Zahnreinigungen. Zudem erhalten Angstpatienten eine besondere Betreuung.

Bei der Parodontologie geht es um die professionelle Vorsorge, Behandlung sowie Nachsorge bei Entzündungen des Zahnfleisches und des sogenannten Zahnhalteapparates. Zahnersatz wird in der dentalmedizinischen Praxis in vielfältigen Varianten angeboten, etwa als Krone, Brücke, Teil- oder Vollprothese. Dabei können auch die verwendeten Materialien stark variieren, die Palette des Zahnersatzes reicht von Kunststoff bis hin zu Vollkeramik.

Im Bereich der Kieferorthopädie befasst sich Zahnarzt Rainer Muhs gemeinsam mit seinem Team mit der ästhetischen Korrektur von Fehlstellungen der Zähne. Dabei kommen praktisch unsichtbare SMARTLine-Schienen zum Einsatz. Bei der Implantologie geht es um die sichere Befestigung von Zahnersatz. Dazu werden künstliche Zahnwurzeln im Kieferknochen verankert. Bei der Amalgamsanierung werden alte Füllungen behutsam entfernt und durch geeignete Materialien ausgetauscht. Dabei kommen Kunststoff, Keramik und Gold als mögliche Füllstoffe infrage. Bei einer Wurzelbehandlung (Endodontie) steht die Behandlung von Zähnen im Mittelpunkt, deren Zahnmark sich irreversibel entzündet hat. In solchen Fällen wird das Mark entfernt, die Wurzel gefüllt und der Zahn anschließend wieder verschlossen.

Weitere Informationen zu der Zahnarztpraxis in Frankfurt am Main sowie den verschiedenen dentalmedizinischen Leistungen finden sich auf der Webseite von Zahnarzt Rainer Muhs. Das freundliche Team der Frankfurter Praxis steht gerne zur Verfügung, um Fragen zu beantworten oder auch Behandlungs- und Beratungstermine zu vereinbaren.

Rainer Muhs ist seit 1987 niedergelassener Zahnarzt mit eigener Praxis. Von 1980 bis 1984 absolvierte er ein Studium der Zahnheilkunde an der Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt am Main. Nach erhaltenem Staatsexamen und erfolgreicher Approbation arbeitete er zunächst als Assistent bei niedergelassenem Kollegen in Rüsselsheim, bevor er seine eigene Zahnarztpraxis eröffnete. Zahnarzt Rainer Muhs verfügt über Mitgliedschaften bei der Deutschen Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK), der Akademie Praxis und Wissenschaft sowie der Neuen Arbeitsgruppe Parodontologie e.V. (NAgP).

