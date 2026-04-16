ZahnCheck bringt Ärzte und Patienten zusammen

Über 50 Partnerpraxen, mehr als 150’000 behandelte Patienten und ein wachsendes Netzwerk für moderne Zahnmedizin in der Schweiz

Baar, April 2026 – Mit ZahnCheck steht Patientinnen und Patienten in der gesamten Schweiz eine unabhängige Plattform zur Verfügung, die die Suche nach dem passenden Zahnarzt einfach, transparent und qualitätsgesichert macht. Das Portal verbindet ein umfassendes Informationsangebot rund um Zahngesundheit mit einem Netzwerk aus über 50 geprüften Partnerpraxen – inklusive direkter Online-Terminbuchung.

Qualität statt Zufall bei der Zahnarztsuche

Die Wahl des richtigen Zahnarztes ist für viele Menschen eine Herausforderung. Welche Praxis bietet die benötigte Spezialisierung? Wer arbeitet mit moderner Technik? Und wie steht es um die Erfahrungen anderer Patienten? ZahnCheck beantwortet genau diese Fragen. Alle Partnerpraxen im Netzwerk werden nach strengen Qualitätskriterien ausgewählt, die sich an den Vorgaben der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO orientieren. Patienten profitieren von geprüften Spezialisten, zertifizierten Fachpraxen und einer durchschnittlichen Google-Bewertung von 4,5 Sternen.

Wissen schafft Vertrauen

Neben der Zahnarztsuche bietet ZahnCheck ein umfangreiches Informationsportal. Medizinisch geprüfte Ratgeberartikel erklären moderne Zahnbehandlungen verständlich und patientenorientiert – von der professionellen Zahnreinigung über Implantate und Bleaching bis hin zur Kinderzahnmedizin und dem Umgang mit Zahnarztangst. Das Ziel: Patienten sollen informierte Entscheidungen über ihre Zahngesundheit treffen können.

Die Plattform in Zahlen

ZahnCheck verzeichnet bereits beeindruckende Kennzahlen: Über 150’000 zufriedene Patienten, ein stetig wachsendes Netzwerk an Partnerpraxen in allen Regionen der Schweiz und ein breites Behandlungsspektrum, das von Dentalhygiene über Wurzelbehandlungen und Zahnprothesen bis hin zu chirurgischen Eingriffen und ästhetischer Zahnmedizin reicht.

Über ZahnCheck

ZahnCheck ist eine Marke der Dentacore AG mit Sitz in Baar (Kanton Zug). Die Plattform versteht sich als Bindeglied zwischen Patienten und hochwertiger Zahnmedizin in der Schweiz. Der Leitsatz: Weil gute Zahnmedizin Vertrauen braucht. Und Vertrauen Wissen.

Medienkontakt:

Manuel Marx

Tel.: +41 41 552 74 20

E-Mail: support@zahncheck.ch

Dentacore AG

Schochenmühlestrasse 4

6340 Baar

Web: https://www.zahncheck.ch

Plattform zur Zahnarztsuche und Informationsportal für Zahngesundheit.

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Bildquelle: innamykytas