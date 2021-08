Zahngesunde Schultüte: lieber Bücher statt Zucker!

Zur Einschulung lieber Süßigkeiten ohne Zucker in die Schultüte. Die proDente Checkliste liefert viele Tipps für kleine Geschenke, über die sich Kinder freuen. Zudem bietet proDente zwei kostenfreie Bücher rund um gesunde Zähne.

Zum ersten Schultag gehört sie dazu: die Schultüte! Gut gefüllt soll sie sein – aber was soll rein? Die Initiative proDente rät für einen zahngesunden Schulanfang: besser einige wenige ausgewählte Süßigkeiten statt zu viel Zucker. Die proDente Ceckliste enthält zudem viele Ideen für kleine Geschenke, über die sich Kinder garantiert freuen! Eltern können zwei Kinderbücher rund um gesunde Zähne bei der Initiative kostenfrei bestellen.



„Herkömmlicher Zucker in Süßigkeiten ist Nährstoff für Bakterien, die Karies an den Zähnen verursachen können“, erklärt Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente e.V. Eltern sollten daher lieber bewusst nur wenige Lieblings-Süßigkeiten für ihr Kind auswählen oder besser direkt auf Produkte zurückgreifen, die zuckerfrei sind. Produkte mit dem Siegel „Zahnmännchen“, dem weißen Zahn mit Schirm, sind zahnfreundlich.

proDente Checkliste für die Schultüte

Es gibt viele kleine Geschenke, über die sich Kinder zum Schulbeginn freuen: Sie können Lust auf die Grundschule vermitteln und sind eine zahnfreundliche Ergänzung in der Schultüte. Von nützlichen Dingen über Basteln bis Spielen gibt die proDente Checkliste viele Anregungen und Ideen: https://www.prodente.de/media/zaehne/test_und_checklisten/file/checkliste-schultuete-2021.pdf

Kostenlose Kinderbücher rund um gesunde Zähne

„Bei den modern illustrierten Kinderbüchern dreht sich alles rund um gesunde Kinderzähne“, unterstreicht Kropp. „Mit den beiden Büchern möchten wir Kinder zum regelmäßigen Zähneputzen motivieren.“ Interessierte können die Kinderbücher kostenfrei bei proDente bestellen: https://www.prodente.de/zaehne/informationen/kinderbuecher.html

