Zahngold123.de baut Spezial-Service für Zahnärzte und Zahnarztpraxen beim Ankauf von Zahngold aus

Hamburg, 28. April 2026 – Mit einer eigenen Informations- und Service-Seite für Zahnärzte und Zahnarztpraxen richtet zahngold123.de seinen Ankauf von Zahngold, Dentalgold und gemischten Praxisbeständen noch staerker auf die Anforderungen des Praxisalltags aus. Der Fokus liegt auf einer sicheren Versandlogik, einer transparenten Abwicklung und Analyseverfahren, die auf die Besonderheiten dentaler Edelmetalle zugeschnitten sind.

In vielen Zahnarztpraxen fallen über Jahre hinweg alte Kronen, Brücken, Inlays und andere edelmetallhaltige Dentalreste an. Hinzu kommen Inhalte aus Sammel- oder Spendenboxen, die Patientinnen und Patienten bewusst in der Praxis zurücklassen. Solche Bestände bleiben häufig lange liegen, obwohl sie wirtschaftlich relevant sein koennen. Gleichzeitig ist ihre Bewertung anspruchsvoller als bei klassischem Altgold, da Zahngold in der Regel nicht als einheitliches Material vorliegt.

Genau an diesem Punkt setzt zahngold123.de mit seinem spezialisierten Angebot für Zahnärzte an. Das Unternehmen bietet Praxen die Möglichkeit, Zahngold und Dentalgold ohne Vor-Ort-Termin per Versand oder per Wertabholung einsenden zu lassen. Ziel ist es, den Ablauf fuer Praxen möglichst einfach zu halten und gleichzeitig den fachlichen Anforderungen an eine seriöse Bewertung gerecht zu werden.

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Edelmetallankäufen liegt in der Materialstruktur von Zahngold. Dentalgold besitzt keine einheitliche Legierung. Die Anteile an Gold, Silber, Platin und Palladium können von Stück zu Stück deutlich variieren. Darüber hinaus enthalten entfernte Kronen, Brücken oder Inlays häufig noch Zahnreste, Keramikanteile oder Zementanhaftungen. Für Zahnarztpraxen ist deshalb nicht nur ein Ankauf möglichst unkompliziert abzuwickeln, sondern vor allem auch die Frage entscheidend, wie der tatsächliche Edelmetallgehalt nachvollziehbar bestimmt wird.

Fuer Zahnärztinnen und Zahnärzte setzt zahngold123.de hierzu auf eine professionelle RFA-Spektralanalyse. Mit diesem Verfahren soll der Edelmetallgehalt exakt ermittelt werden. Bei größeren Praxisbeständen bietet das Unternehmen zusätzlich einen kostenlosen Schmelz-Service an. Dabei wird das eingesandte Material zu einem homogenen Barren verarbeitet, sodass die anschliessende Analyse auf einer vereinheitlichten Materialbasis erfolgen kann. Gerade bei gemischten Dentalbeständen mit unterschiedlichen Legierungen und Anhaftungen schafft dies nach Darstellung des Unternehmens eine belastbare Grundlage für die Auswertung und Abrechnung.

Auch der Versandprozess wurde nach Angaben von zahngold123.de gezielt auf die Anforderungen von Praxen abgestimmt. Für kleinere und mittlere Mengen können Zahnärztinnen und Zahnärzte über die Website eine kostenlose Versandtasche anfordern. Diese ist bereits vorfrankiert und bis 1.500 EUR versichert. Für größere Bestände oder Sendungen mit höherem Warenwert steht eine kostenfreie Wertabholung zur Verfügung. Diese ist für Sendungen ab 1.501 EUR vorgesehen und kann mit passender Versicherung umgesetzt werden.

Ein weiterer Punkt, den viele Praxen beim Versand von Zahngold als wichtig ansehen, ist die Frage nach Sicherheit und Entscheidungshoheit. zahngold123.de verweist in diesem Zusammenhang auf eine kostenfreie und versicherte Rücksendung, falls ein Angebot nicht angenommen werden soll. Damit sollen Zahnärztinnen und Zahnärzte die Möglichkeit erhalten, Materialien unverbindlich einsenden und nach der Auswertung frei über das weitere Vorgehen entscheiden zu können. Die Analyse erfolgt innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der Sendung.

Mit der neuen Fokussierung auf Zahnarzt- und Dentalpraxen will zahngold123.de insbesondere einen Bereich adressieren, in dem sich über die Jahre häufig Werte ansammeln, die im Praxisalltag wenig Aufmerksamkeit erhalten. Der Ankauf kann dabei sowohl fuer klassische Einzelpraxen als auch für Gemeinschaftspraxen, MVZ und oralchirurgische Praxen relevant sein, wenn regelmäßig Zahngoldreste, Mischbestände oder Inhalte aus Sammelboxen anfallen.

Beim Thema Vertrauen setzt zahngold123.de auf Transparenz und nachvollziehbare Prozesse. Das Unternehmen verweist auf Bewertungen bei Trusted Shops und eKomi, auf das eKomi Gold-Siegel sowie auf bereits über 150.000 Kunden. Für Praxen, die Zahngold nicht nur als Einzelstücke, sondern als gemischten Sammelbestand betrachten, soll damit ein sicherer und professioneller Ankaufsweg angeboten werden.

Mit der eigenen Serviceseite für Zahnärzte macht das Unternehmen diesen Schwerpunkt nun auch in der Kommunikation sichtbarer. Die Seite buendelt Informationen zu Materialien, Analyseverfahren, Versandtasche, Wertabholung, Rücksendung und den wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten der Erlöse aus Praxisbeständen.

Weitere Informationen:

Service fuer Zahnaerzte und Zahnarztpraxen: https://www.zahngold123.de/service/zahnaerzte/

So funktioniert’s: https://www.zahngold123.de/so-funktionierts/

Kontakt: https://www.zahngold123.de/kontakt/

zahngold123.de ist ein bundesweit tätiger Online-Ankäufer für Zahngold, Dentalgold und weitere edelmetallhaltige Materialien. Das Unternehmen bietet verschiedene versicherte Versandoptionen an, darunter eine kostenlose Versandtasche für kleinere Sendungen sowie eine Wertabholung für höhere Werte. Ergänzt wird das Angebot durch Analyse- und Auswertungsprozesse, die auf die besonderen Anforderungen von Zahngold und Dentalgold ausgelegt sind.

Kontakt

ZahnGold123

Manuel Elias

An der Alster 6

20099 Hamburg

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