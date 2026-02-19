Zahnimplantate in Zug gesucht? 5 Vorteile der Zahnärzte Neustadt Passage

Wer einen oder mehrere Zähne verloren hat und nach einer dauerhaften Lösung sucht, findet bei den Zahnärzten Neustadt Passage in Zug kompetente Beratung und langjährige Erfahrung in der Implantologie.

Die Praxis der Zahnärzte Neustadt Passage an der Baarerstrasse 12 in Zug hat sich auf die Versorgung mit Zahnimplantaten spezialisiert. Das erfahrene Team um Dr. Emanuel Sauser, Alexander Siewert, Dr. Adam David und Dr. Enrico M. Naldi setzt auf bewährte Implantatsysteme und modernste Technologie. Dank der zentralen Lage im Herzen von Zug ist die Praxis auch für Patienten aus der gesamten Region gut erreichbar. Jeder Behandlungsschritt wird ausführlich besprochen, damit sich die Patienten sicher und gut aufgehoben fühlen.

Was sind Zahnimplantate und wann sind sie sinnvoll?

Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln aus Titan oder Keramik, die im Kieferknochen verankert werden. Auf diesen Implantaten wird dann der sichtbare Zahnersatz – eine Krone, Brücke oder Prothese – befestigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Brücken, müssen bei Implantaten keine gesunden Nachbarzähne beschliffen werden. Das macht sie zu einer besonders zahnsubstanzschonenden Lösung.

Implantate kommen infrage, wenn einzelne Zähne fehlen, mehrere Zähne ersetzt werden müssen oder sogar ein komplett zahnloser Kiefer versorgt werden soll. Sie bieten nicht nur ästhetische Vorteile, sondern verhindern auch den Knochenabbau, der typischerweise nach einem Zahnverlust einsetzt. Der Knochen braucht die Belastung durch Kauen, um erhalten zu bleiben – Implantate übertragen diese Kräfte genau wie natürliche Zahnwurzeln.

1. Langjährige Erfahrung und Fachwissen der Zahnärzte Neustadt Passage

Das Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Implantologie und bildet sich regelmässig fort. Jeder Fall wird individuell geplant, denn jeder Kiefer ist anders. Vor der Behandlung erfolgt eine gründliche Diagnostik mit modernster Röntgentechnik. So lässt sich exakt bestimmen, wo das Implantat platziert werden soll und ob eventuell ein Knochenaufbau notwendig ist. Diese sorgfältige Planung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.

Moderne 3D-Diagnostik für präzise Planung

Die Praxis der Zahnärzte Neustadt Passage nutzt digitale Volumentomographie (DVT), welche dreidimensionale Aufnahmen des Kiefers ermöglicht. Diese Technologie zeigt genau, wo Nerven verlaufen und wie viel Knochen vorhanden ist. Das minimiert Risiken und ermöglicht eine millimetergenaue Implantatpositionierung.

2. Hochwertige Implantatsysteme und schonende Verfahren

Die Praxis der Zahnärzte Neustadt Passage arbeitet ausschliesslich mit bewährten Implantatsystemen führender Hersteller. Diese Systeme haben sich über Jahrzehnte bewährt und bieten hohe Erfolgsraten von über 95 Prozent. Die Implantate verwachsen fest mit dem Knochen – ein Prozess, der als Osseointegration bezeichnet wird und etwa zwei bis drei Monate dauert.

Die chirurgischen Eingriffe erfolgen unter lokaler Betäubung. Für Angstpatienten stehen zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung, damit die Behandlung entspannt verläuft:

– Lachgas: Wirkt beruhigend und angstlösend, ohne das Bewusstsein auszuschalten

– Sedierung: Tiefere Entspannung durch verabreichte Medikamente

– Vollnarkose: Bei umfangreichen Eingriffen oder starker Zahnarztangst möglich

Die meisten Patienten berichten, dass der Eingriff deutlich angenehmer war als erwartet.

3. Umfassende Betreuung von der Planung bis zur Nachsorge

Von der ersten Beratung, über den chirurgischen Eingriff bis zur finalen Versorgung mit dem Zahnersatz – die Zahnärzte Neustadt Passage begleiten ihre Patienten durch alle Behandlungsphasen. Nach dem Einsetzen der Implantate erfolgen regelmässige Kontrolltermine, um die Einheilung zu überwachen. Erst wenn die Implantate fest eingeheilt sind, wird der endgültige Zahnersatz aufgesetzt.

Wichtige Nachsorge für langfristigen Erfolg

Implantate können ein Leben lang halten – vorausgesetzt, sie werden richtig gepflegt. Das Team gibt detaillierte Anweisungen zur häuslichen Mundpflege und empfiehlt regelmässige professionelle Zahnreinigungen. Dabei werden auch die Implantate gründlich gereinigt, um Entzündungen vorzubeugen. Diese Betreuung trägt massgeblich zum Langzeiterfolg bei.

4. Ästhetik und Funktion – natürliches Aussehen garantiert

Moderne Implantatkronen sind von echten Zähnen kaum zu unterscheiden. Die Zahnärzte Neustadt Passage arbeiten mit erfahrenen Zahntechnikern zusammen, die den Zahnersatz individuell anfertigen. Farbe, Form und Grösse werden exakt an die vorhandenen Zähne angepasst. Das Ergebnis: ein harmonisches, natürliches Lächeln, das niemandem auffällt.

Neben der Ästhetik überzeugen Implantate durch ihre Funktionalität:

– Fester Halt ohne Wackeln oder Verrutschen

– Unbeschwertes Kauen auch harter Lebensmittel

– Natürliches Sprachgefühl ohne Beeinträchtigung

– Keine Druckstellen wie bei herausnehmbarem Zahnersatz

5. Zentrale Lage und flexible Terminplanung

Die Praxis liegt verkehrsgünstig im Zentrum von Zug, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Parkplätze sind bei den Zahnärzten Neustadt Passage vorhanden. Die durchgehenden Öffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 17:30 Uhr ermöglichen auch Berufstätigen, Termine bequem zu vereinbaren.

Wer sich für Zahnimplantate interessiert, kann einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren – telefonisch unter 041 711 77 25 oder über die Online-Buchung auf der Praxis-Website. Das Team nimmt sich Zeit für alle Fragen und erklärt verständlich, welche Möglichkeiten es gibt und mit welchen Kosten zu rechnen ist.

Zahnärzte Neustadt Passage in Zug bieten Ihnen in hellen Praxisräumlichkeiten und ruhiger Atmosphäre eine optimale zahnärztliche Betreuung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist. Unser Anliegen ist es, Ihnen durch bewährte und modernste Methoden der Zahnmedizin die bestmögliche Versorgung zu bieten. Wir legen großen Wert darauf, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und gut aufgehoben wissen.

Kontakt

Zahnärzte Neustadt Passage

Enrico M. Naldi

Baarerstrasse 12

6300 Zug

041 711 77 25



https://www.znp.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.