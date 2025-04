Zahnprothesen von den Experten der Zahnärzte Neustadt Passage für ein natürliches Lächeln

Moderne Lösungen für festen Biss und ästhetisches Lächeln

Arten von Zahnprothesen

Es gibt verschiedene Arten von Zahnprothesen, die je nach Anzahl der fehlenden Zähne und individuellen Anforderungen zum Einsatz kommen:

Teilprothesen

Teilprothesen werden verwendet, wenn noch eigene Zähne vorhanden sind. Sie ersetzen die fehlenden Zähne und werden an den verbleibenden Zähnen befestigt. Teilprothesen können herausnehmbar oder fest verankert sein:

– Herausnehmbare Teilprothesen: Sie werden mit speziellen Halte-Elementen, wie Klammern oder Geschieben, an den natürlichen Zähnen befestigt und können zur Reinigung aus dem Mund entnommen werden. Der Vorteil von herausnehmbaren Teilprothesen ist, dass sie einfach zu reinigen sind und die Restbezahnung geschont wird.

– Festsitzende Teilprothesen: Auch als Brücken bekannt, werden diese dauerhaft an den Nachbarzähnen befestigt und können nur vom Zahnarzt entfernt werden. Festsitzende Teilprothesen bieten einen besonders stabilen Halt und fühlen sich oft natürlicher an als herausnehmbare Varianten. Allerdings ist die Reinigung etwas aufwendiger und die Nachbarzähne müssen zur Verankerung oft beschliffen werden.

Vollprothesen

Vollprothesen kommen zum Einsatz, wenn keine eigenen Zähne mehr vorhanden sind. Sie ersetzen alle Zähne im Ober- und Unterkiefer und werden durch Saugwirkung und Muskelkontrolle am Kieferknochen gehalten. Bei der Herstellung von Vollprothesen ist höchste Präzision gefragt, um einen sicheren Halt, eine gute Kaufunktion und ein natürliches Aussehen zu gewährleisten. Moderne Vollprothesen bestehen aus hochwertigem Kunststoff und werden individuell an die Kieferform und Bisshöhe angepasst. Für einen besonders sicheren Halt können Vollprothesen auch auf Implantaten verankert werden.

In einem persönlichen Beratungsgespräch ermitteln die Zahnärzte Neustadt Passage gemeinsam mit dem Patienten, welche Art von Zahnprothese im individuellen Fall am besten geeignet ist. Dabei spielen Faktoren wie die Anzahl der fehlenden Zähne, der Zustand der Restbezahnung, die Beschaffenheit des Kieferknochens sowie die persönlichen Wünsche und Vorstellungen des Patienten eine wichtige Rolle.

Herstellung von Zahnprothesen bei den Zahnärzten Neustadt Passage

Die Herstellung von Zahnprothesen bei den Zahnärzten Neustadt Passage erfolgt nach höchsten Qualitätsstandards und unter Einsatz modernster Technologien. Jeder Schritt wird sorgfältig geplant und durchgeführt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Digitale Abformung und Planung

Am Anfang des Herstellungsprozesses steht die präzise Abformung der Zähne und Kiefer. Anstelle von herkömmlichen Abformmassen verwendet die Zahnarztpraxis in Zug digitale Scanner, um einen präzisen 3D-Abdruck zu erstellen. Auf Basis dieser digitalen Daten wird die Zahnprothese am Computer geplant und gestaltet. Die digitale Planung ermöglicht eine besonders exakte Anpassung der Prothese an die individuellen anatomischen Gegebenheiten und die Berücksichtigung ästhetischer Aspekte wie der Zahnform und -farbe.

Zusammenarbeit mit erfahrenen Zahntechnikern

Für die Herstellung der Zahnprothesen arbeitet die Zahnarztpraxis in Zug eng mit erfahrenen Zahntechnikern zusammen. In enger Abstimmung mit den Zahnärzten fertigen die Zahntechniker die Prothesen präzise nach den individuellen Vorgaben an. Dabei werden sowohl bewährte Handwerkstechniken als auch moderne CAD/CAM-Verfahren eingesetzt, um eine passgenaue und ästhetisch ansprechende Prothese zu erhalten. Durch die enge Kooperation zwischen Zahnärzten und Zahntechnikern wird sichergestellt, dass die Prothese den höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Ästhetik gerecht wird.

Verwendung hochwertiger Materialien

Die Zahnärzte Neustadt Passage legen grossen Wert auf die Verwendung hochwertiger und biokompatibel Materialien bei der Herstellung von Zahnprothesen. Zum Einsatz kommen moderne Kunststoffe und Keramiken, die sich durch ihre Stabilität, Langlebigkeit und natürliche Optik auszeichnen. Die verwendeten Materialien sind speichel- und säurebeständig, verfärben sich nicht und sind einfach zu reinigen. Allergiker und Patienten mit empfindlichen Schleimhäuten können unbesorgt sein – die Prothesenmaterialien sind hautverträglich und rufen keine Irritationen hervor.

Eingewöhnung und Nachsorge

Nach der Eingliederung der Zahnprothesen ist eine gewisse Eingewöhnungszeit normal. Die Zahnarztpraxis in Zug begleitet ihre Patienten während dieser Phase und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Anpassung und Feinjustierung

In den ersten Tagen nach der Eingliederung können kleinere Anpassungen und Feinjustierungen an den Prothesen erforderlich sein, um einen optimalen Sitz und eine beschwerdefreie Funktion zu gewährleisten. Die Zahnärzte Neustadt Passage nehmen sich die Zeit für eine sorgfältige Kontrolle und Nachjustierung der Prothesen. Druckstellen werden beseitigt, die Okklusion (Zusammenbiss) wird überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Erst wenn der Patient sich mit seiner neuen Prothese rundum wohlfühlt, ist die Eingliederungsphase abgeschlossen.

Tipps zur Pflege und Handhabung

Damit Patienten lange Freude an ihren Zahnprothesen haben, ist die richtige Pflege und Handhabung von grosser Bedeutung. Die Zahnärzte Neustadt Passage geben ihren Patienten ausführliche Anleitungen zur täglichen Reinigung und Aufbewahrung der Prothesen. Dazu gehören die Verwendung spezieller Prothesenbürsten und -reiniger sowie das regelmässige Einlegen in eine desinfizierende Lösung.

Bei herausnehmbaren Prothesen wird empfohlen, diese nachts aus dem Mund zu nehmen, um den Kieferknochen und die Schleimhäute zu entlasten. Bei allen Fragen zur Prothesenpflege steht das Praxisteam jederzeit mit fachkundigem Rat zur Verfügung.

Regelmässige Kontrollen und Langlebigkeit

Auch bei bester Pflege und Sorgfalt unterliegen Zahnprothesen einer gewissen Abnutzung. Regelmässige Kontrolltermine helfen dabei, die Funktion und Passgenauigkeit der Prothesen langfristig zu erhalten.

Jährliche Kontrolluntersuchungen

Die Zahnärzte Neustadt Passage empfehlen ihren Patienten mit Zahnprothesen, mindestens einmal jährlich zur Kontrolluntersuchung in die Praxis zu kommen. Bei diesen Terminen werden die Prothesen auf Beschädigungen, Verschleiss und Verfärbungen überprüft und gegebenenfalls professionell gereinigt. Auch die Schleimhäute und der Kieferknochen werden sorgfältig untersucht, um eventuelle Veränderungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Durch die regelmässigen Kontrollen lassen sich die Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit der Zahnprothesen deutlich verlängern.

Unterfütterungen und Erneuerungen

Im Laufe der Zeit kann sich der Kieferknochen unter der Prothese verändern, sodass die Passform beeinträchtigt wird. In solchen Fällen kann eine Unterfütterung der Prothese notwendig sein, um den Halt und die Kaufunktion wiederherzustellen. Bei der Unterfütterung wird die Prothesenbasis mit neuem Material aufgefüllt und an die aktuelle Kieferform angepasst. Wenn die Prothese stark abgenutzt oder beschädigt ist, kann auch eine komplette Erneuerung sinnvoll sein. Die Zahnärzte Neustadt Passage beraten ihre Patienten individuell, welche Massnahmen im jeweiligen Fall sinnvoll sind, um die bestmögliche Funktion und Ästhetik der Zahnprothesen zu gewährleisten.

Fazit

Zahnprothesen von den Zahnärzten Neustadt Passage sind eine hochwertige und ästhetische Lösung bei Zahnverlust oder zahnlosen Kiefern. Durch die Kombination aus modernster Technologie, präziser Handwerkskunst und individueller Anpassung erhalten Patienten Zahnprothesen, die sowohl funktionell als auch optisch höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die umfassende Betreuung und Nachsorge durch die kompetenten Zahnärzte sorgt zudem für eine optimale Eingewöhnung und langfristige Zufriedenheit mit den Prothesen.

Ob Teilprothese oder Vollprothese – die Zahnärzte Neustadt Passage finden für jeden Patienten die massgeschneiderte Lösung. Wenn auch Sie von den Vorteilen hochwertiger Zahnprothesen profitieren möchten, vereinbaren Sie einfach einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch. Die freundlichen Mitarbeiter der Praxis Zahnärzte Neustadt Passage freuen sich darauf, Sie auf dem Weg zu einem neuen Lebensgefühl mit wiedergewonnenem Lächeln zu begleiten.

Zahnärzte Neustadt Passage in Zug bieten Ihnen in hellen Praxisräumlichkeiten und ruhiger Atmosphäre eine optimale zahnärztliche Betreuung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist. Unser Anliegen ist es, Ihnen durch bewährte und modernste Methoden der Zahnmedizin die bestmögliche Versorgung zu bieten. Wir legen großen Wert darauf, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und gut aufgehoben wissen.

Kontakt

Zahnärzte Neustadt Passage

Enrico M. Naldi

Baarerstrasse 12

6300 Zug

041 711 77 25



https://www.znp.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.