Zandvoort Light Walk: Wanderung durch ein Meer aus Lichtkunstwerken

Niederländischer Badeort verspricht am 15. Februar große Augen bei Groß und Klein

Bereits zum vierten Mal wird Zandvoort in diesem Jahr Schauplatz einer wirklich einzigartigen Veranstaltung: dem Zandvoort Light Walk. Mit Einbruch der Dunkelheit fällt am 15. Februar der Startschuss für die beeindruckende Abendwanderung, die über vier verschiedene Distanzen an einem Meer aus bezaubernden Lichtkunstwerken entlangführt. Voraussichtlich werden sich auch diesmal rund 7.000 Wanderer von den zahlreichen Installationen bezaubern lassen wollen.

Lichtspektakel auf vier Distanzen

Mit 6,5 km ist der Family Walk die kürzeste Strecke, auf der Familien mit Kindern aber auch weniger ausdauernde Wanderer am Zandvoort Light Walk teilnehmen können. Wer die besondere Stimmung der Abendwanderung hingegen in vollen Zügen auskosten möchte, kann sich auch für eine der längeren Strecken über 10, 14 oder 18 km entscheiden. Start und Ziel befinden sich mitten im Ortskern von Zandvoort, im Anschluss sind alle Teilnehmer hier zum geselligen Finishfest eingeladen.

Strahlende Zeitreise

Alle Lichtkunstwerke und Installationen, die in diesem Jahr auf dem Zandvoort Light Walk zu bewundern sind, stehen unter dem Thema Zeitreise. Jedes einzelne Objekt erzählt eine spannende Geschichte – von Bildern, die an früher erinnern, bis hin zu Kreationen, die in eine lichtvolle Zukunft entführen. So erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schritt für Schritt im Ort, in den Dünen, am Boulevard, am Strand und auf dem Circuit das Zandvoort von früher und von morgen.

Beleuchtete Teilnehmer

Auch die Wanderer dürfen Teil des Lichtermeers werden: Sie sind aufgefordert, sich mit eigenem Leuchtschmuck zu verzieren und erhalten eine Zandvoort Light Walk Kappe mit integriertem Lämpchen geschenkt. Und auch für ihr leibliches Wohl ist gesorgt: Auf allen Strecken erwarten sie mehrere Versorgungsposten, an denen sie eine Pause einlegen und sich stärken können. Wer das alles auf keinen Fall verpassen möchte, kann sich bis noch bis Anfang Februar online anmelden: https://www.zandvoortlightwalk.nl/english

Bewegende Events 2025

Le Champion, der Organisator des Zandvoort Light Walk, bringt in diesem Jahr noch drei weitere „bewegende“ Events an den Start, für die man sich bereits anmelden kann: Am Samstag, den 29. März, gehen tausende Wanderer bei den „30 van Zandvoort“ auf die Strecke. Am Sonntag, den 30. März, fällt morgens erst der Startschuss für den Radsport-Frühjahrsklassiker „De Omloop van Zandvoort“, danach gehen rund 14.000 Läufer beim „Zandvoort Circuit Run“ an den Start.

Aftermovie 2024: https://www.youtube.com/watch?v=Inu5vnaw0H0&t=3s

Im Auftrag von Visit Zandvoort ( https://www.visitzandvoort.de/)

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingduinen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

