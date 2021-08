Zaor Studio of the Month: Hardrock-Produzent Claudio Jans ist Gewinner der Jahresauslosung

Claudio Jans ist der Gewinner des großen Jahrespreises der Zaor Kampagne Studio of the Month. Nach unzähligen Einsendungen von Tonschaffenden aus aller Welt kommt die erfolgreiche Aktion damit zum Ende. Jans nutzt den Gewinn für ein paar speziell angefertigte Custom-Möbel für seine CROWNJAM | STUDIOS in Aschaffenburg. Sein Ansatz, vor allem das Feeling der Musiker zu unterstützen, spiegelt sich damit dann auch im Design seiner Räumlichkeiten wider.

Città di Castello, Italien, 04. August 2021 – Claudio Jans, Besitzer der CROWNJAM | STUDIOS und Spezialist für härtere Rockmusik, ist der Jahres-Hauptgewinner der Studio of the Month Aktion von Zaor. In enger Zusammenarbeit mit den erfahrenen Ergonomie-Profis des Studiomöbelspezialisten wird er seine Mixing- und Mastering-Suite zu einem ergonomischen und optischen Leckerbissen aufwerten, der sich zudem durch herausragende Praktikabilität auszeichnet.

Zaor Studio of the Month – mehr als ein Gewinnspiel

Monatliche attraktive Preise, die Möglichkeit, sein Studio auf der Homepage von Zaor zu präsentieren, der Titel “Zaor Studio of the Month” sowie schließlich die Chance auf den Jahres-Hauptpreis – dass die Aktion sich einiger Beliebtheit erfreuen würde, war abzusehen. Die Qualität der eingesandten Fotos und die Vielfalt der unterschiedlichen Studio-Umgebungen übertraf kühnste Erwartungen. Vom kleinen, geschmackvoll eingerichteten Homerecording-Setup bis hin zu beeindruckenden Locations wie dem Kölner High Tide Studio, vom jungen aufstrebenden Künstler bis hin zu etablierten Profis wie dem New Yorker Cellisten Niles Luther – Studio of the Month wurde zu einem faszinierenden Spiegel der großen internationalen Zaor Community. Aus dem großen Topf mit allen Einsendungen wurde Claudio Jans als Hauptgewinner gezogen. Der Betreiber der CROWNJAM | STUDIOS und Spezialist für gute erdige Rock-Musik freut sich über individuell angefertigte Zaor Lösungen im Wert von 4.500 Euro.

Vom Kindergarten-Businessplan an die Spitze des Hardrock

Für den aus Mönchengladbach stammenden Musikproduzenten Claudio Jans begann seine Karriere schon in der Schule. Mit einfachen Mitteln produzierte er Demos für seine eigene und andere Bands. Mit nur 18 Jahren begann er bereits, sich zu professionalisieren: “Alle wollten ein Auto oder solche Dinge. Ich bin stattdessen mit einer Art Kindergarten-Businessplan zur Bank gegangen, um mir das Geld für ein Tonstudio zu leihen.” Eine Zusammenarbeit mit Charlie “T.” Terstappen, seines Zeichens Drummer von Marius Müller-Westernhagen und gefragter Produzent in Jans” Heimatstadt, brachte wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse. Besonders seine Herangehensweise an die Arbeit mit Musikern im Studio wurde hier geprägt: “Es war immer viel wichtiger, das richtige Feeling für die Leute herzustellen. Wenn ein Sänger nun mal Emotionen braucht, ja dann stell ihm 300 Kerzen hin!”

Auf das “Mojo” kommt es an

Heute arbeitet Jans in seinem Studio fast ausschließlich in-the-box als Mixing-Engineer. Je nach Auftrag nimmt er aber auch die Rolle des Produzenten ein und begleitet die Musiker von der Aufnahme bis zum fertigen Produkt. Dabei stützt er sich auf sein umfassendes Netzwerk aus Spezialisten für alle Aspekte der Musikproduktion und -vermarktung. Verlässt er sich beim Mixing vorwiegend auf Plug-ins und Software, ist ihm beim Recording etwa von Gitarren die analoge Welt nach wie vor sehr wichtig. So werden Gitarren schon mal per DI-Box eingespielt, das Signal im Anschluss aber gereampt, also durch einen echten Amp neu aufgenommen. Für das Recording verwendet Jans ein mobiles Setup, mit dem er auch bei den Musikern zu Hause aufnehmen kann. Am wohlsten fühlt Jans sich im Hardrock, erweitert aber: “Eigentlich müssen wir es anders umschreiben: Mein Thema ist alles, was Gitarrenmusik ist, wo ein Amp aufgerissen wird und jemand richtig schön sein Schlagzeug verprügelt. Das ist meine Welt.”

Ein Hauptpreis nach Maß

Mit dem großen Preis der Studio of the Month Aktion gestaltet Jans sich seine Welt jetzt auch optisch und ergonomisch ganz nach seinen Wünschen. “Ich bekomme einen Miza X2 Flex als Sonderedition in Weiß, damit er besser zu meinem Corporate Design passt.” Zusätzlich baut Zaor ihm eine Custom-Lösung für seine Preamps: “Sie sind in Cases eingebaut, weil ich oft damit unterwegs bin. Wir haben uns eine maßgeschneiderte Lösung überlegt, in die ich diese Cases einfach hineinschiebe. Ich kann dann die Preamps im Studio verwenden und muss die Cases nur herausziehen, wenn ich damit verreisen will.” Mit dieser neuen Studio-Ausstattung geht es dann frisch ans Werk – es gibt schließlich noch viele harte Steine, die ordentlich in Form geklopft werden wollen!

Das Unternehmen Zaor Studio Furniture

Möbel für Kreative mit professionellen Ansprüchen schaffen – das ist die Mission von Zaor. In Tonstudios, beim Videoschnitt, Grafikerstellung, Webdesign, aber auch im Hörraum oder beim Gaming – Möbel von Zaor verbinden technische Finesse mit optischem Schick und innovativen Ideen. Von klassischen Studiomöbeln bis hin zu modernen Designstücken wie der Vela Serie mit ihrem Einzelfußkonzept, der schwebenden Tischplatte und der farbigen Beleuchtung im Tischrand bietet Zaor immer das richtige Stück für Arbeitszimmer, Studio, Hobby und anspruchsvolles Vergnügen. Ausgesuchte Materialien, europäische Fertigung, clevere Lösungen, edles Design – Zaor baut Möbel zum Glücklichwerden.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.