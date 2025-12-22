Zehn Kinderwünsche. Zehn Notfallengel.

Ein Zeichen gelebter Mitmenschlichkeit

Die Notfallengel aus München haben sich in diesem Jahr erstmals an der Wunschbaum Aktion des Spa & Resort Bachmair Weissach beteiligt. Dabei wurden zehn Weihnachtswünsche von Kindern aus dem Caritas-Kinderdorf Irschenberg und dem Clemens-Maria-Kinderheim München erfüllt, jeweils stellvertretend für ein Mitglied des interdisziplinären Teams der Notfallengel.

Ob Psychologin, Krisencoach, Rechtsanwalt, Steuerberater, oder Vermögensanalyst:in- für jeden einzelnen Experten im Team wurde ein Wunschzettel ausgewählt, liebevoll ein Geschenk ausgesucht, verpackt und rechtzeitig im Bachmair Weissach abgegeben.

„Gerade Kinder, die in unsicheren Verhältnissen aufwachsen, brauchen zur Weihnachtszeit

echte Zeichen von Zuwendung und Geborgenheit“, sagen Felicia Hauptmann und Alesha Dument, die Gründerinnen der Notfallengel.

Fürsprecher der Notfallengel sind namhafte Persönlichkeiten wie Prof. Dr. Dr. Alexander Ehlers, die Unternehmerin Eva-Maria Popp (Senatorin im Europäischen Wirtschaftssenat) sowie Designerin Viola Gawlik (TheViola). Gemeinsam setzen sie ein Signal für mehr Sichtbarkeit von Hilfe in akuten Krisensituationen. Die Wunschbaum Aktion wurde von Hotelier Korbinian Kohler ins Leben gerufen, der

soziales Engagement in der Region seit Jahren mit Haltung und Herz fördert.

Das Spa & Resort Bachmair Weissach bringt mit dieser Aktion Jahr für Jahr Menschen zusammen, die

bereit sind, über sich hinauszuwachsen. Die feierliche Geschenkübergabe fand am 16. Dezember bei TEGERNSEE PHANTASTISCH statt, unter der Schirmherrschaft von Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl.

Die Notfallengel begleiten Menschen in Ausnahmesituationen, insbesondere Witwen, bei

allen rechtlichen, finanziellen und emotionalen Fragen nach einem Todesfall. Ihr multiprofessionelles Team vereint psychologische Kompetenz, juristisches, sowie steuerliches Wissen und organisatorische Klarheit mit einer zutiefst menschlichen Mission: Halt geben, wenn das Leben seinen Halt verliert.

Unsere Beratungsleistung ist besonders auf Familien mit komplexen Vermögensstrukturen ausgerichtet. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir sowohl empathische Begleiter durch schwere Zeiten sind, als auch Rechts- und Steuerberatung im Team haben. Dadurch gelingt uns eine einzigartige Begleitung auf höchstem Niveau.

Firmenkontakt

Die Notfallengel

Alesha Dument

Leopoldstraße 141

80804 München

+49 89 38531009



https://die-notfallengel.de/

Pressekontakt

SAM Innovate International GmbH

Regina Maria Zeller

Mies-van-der-Rohe-Str. 6

80807 München

+49162255017



https://sam-innovate.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.