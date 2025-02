Zeit, den Winterschlaf zu beenden:

GS YUASA steht bereits für die Motorrad-Saison 2025 in den Startlöchern!

Krefeld, Februar 2025 – Wann der Frühling endlich wiederkommt steht in den Sternen – und zwar buchstäblich! Der astronomische und auch kalendarische Frühlingsanfang (die berühmte Frühlings-Tagundnachtgleiche) ist in diesem Jahr der 20. März um 10.01 Uhr. Wer also in knapp 50 Tagen mit dem Bike zu neuen Abenteuern aufbrechen möchte, ist gut beraten, eine der folgenden Motorrad-Messen zu besuchen. Und sich von den GS YUASA-Profis zeigen zu lassen, mit welchen MC-Batterien der Reihen YTX, YTZ oder GYZ und Ladegeräten die neue Saison noch schöner wird.

Hier eine Übersicht der im Februar stattfindenden Motorrad-Messen:

31. Januar – 2. Februar, Friedrichhafen

Die größte Motorradmesse Süddeutschlands, die MOTORRADWELT BODENSEE startet bereits Ende Januar in die neue Saison. GS YUASA sorgt zusammen mit Langner Motors an Stand B1-503 für Vorfreude auf die kommenden Bike-Abenteuer. #motorradweltbodensee

7. – 9. Februar, Leipzig

Auf der MOTORRAD MESSE LEIPZIG sind die wichtigsten Hersteller und Importeure der Branche mit ihren Neuheiten vertreten. Wer schon jetzt auf der Suche nach der perfekten Reiseidee sollte bei Honda an Stand 4012 vorbeischauen: Motorradtourismus zeigt hier nicht nur das eigene Portfolio, sondern auch wie GS YUASA jede Reise besser macht – z. B. mit den GYT050 Batterietestern, die vor Ort schon ausprobiert werden können. Außerdem erfahren die Besucher, was es mit den HONDA Testride-Hotels auf sich hat!

Übrigens: Parallel findet die „Haus-Garten-Freizeit“-Messe statt! Wer die passenden Batterien sucht, findet bei den GS YUASA YBX Active-Reihen garantiert die richtige. #motorradmesseleipzig

21. – 23. Februar, München

Bikes, Zubehör, Customizing oder Reisen auf zwei (motorisierten) Rädern: Auf der 32. IMOT kommen Motorradbegeisterte voll auf ihre Kosten. Und das Beste: Mit einem Kombi-Ticket ist der Eintritt zur parallel stattfindenden Reise- und Freizeitmesse F.RE.E. inklusive! Die beste Reise-Inspirationen gibt es aber von Motorradtourismus und GS YUASA.

27. Februar – 2. März, Dortmund

DIE MC-Messe im Pott! 300 Firmen der Bikerszene zeigen die ganze Bandbreite an Motorrädern, Motorradzubehör bis hin zu Dienstleistungen rund um die geliebten Bikes. Gemeinsam mit seinem Partner Langenscheidt zeigt GS YUASA, warum Qualität immer die beste Wahl ist. #motodo

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

