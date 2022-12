Zeit zur Neuausrichtung – gute Vorsätze

Das alte Jahr geht zu Ende – Silvester! – Zeit zur Neuausrichtung und zum Loslassen und Zeit für gute Vorsätze fürs neue Jahr.

Der Jahreswechsel

Aus ayurvedischer Sicht hat jeder Wechsel von „etwas Altem“ zu „etwas Neuem“ eine tiefe Bedeutung. Das gilt für die Jahreszeiten, für die Lebensphasen, für wichtige Lebenssituationen – so auch für den Jahreswechsel.

In diesen Zeiten ist das „verhaftet sein“ am Alten gelockert, das Leben öffnet sich energetisch für etwas Neues. Man kann da Alte also leichter aus dem eigenen Leben entlassen und dadurch kann man sich auch leichter auf das Neue ausrichten. Un der Jahreswechsel lädt dazu ein, sich zurückzuziehen und das Alte, das was bisher war, zu reflektieren.

Verbindung mit der geistigen Welt

Sicher kann man sich zu jedem Zeitpunkt im Leben zurückziehen, sich das Bisherige betrachten und sich öffnen für Neues. Oft sind wir aber in unserem täglichen Leben viel zu sehr im Außen beschäftigt, so dass wir das innere Bedürfnis der Reflexion und der Neuausrichtung gar nicht wahrnehmen.

Aus ayurvedischer Sicht bezeichnen wir das Empfangen der Sinneseindrücke aus der „äußeren Welt“ als laut und schrill – in einen meiner Beiträge, einem indischen Märchen, habe ich das als „der Weg zu den Tälern der Menschen“ bezeichnet. Diese Täler der Menschen sind das Heilige Land von Indien, das voller wirrer Wunder und Geschrei ist. Das kann aber auch überall in der Welt sein. Dort, in den Tälern, da haben wir unsere Herausforderungen, die gemeistert werden wollen.

Der Weg der Meisterschaft

Unser Leben hier in der Welt ist sehr stark durch Gewohnheiten geprägt – und zu einem großen Teil durch alte Gewohnheiten die uns gefangen halten. Gerade in der Zeit um die Jahreswende, können wir die Heiligkeit der Zeit nutzen, um der geistigen Welt viel näher zu sein. Ich nutze diese Zeit zum Innehalten, um ganz bewusst den Kontakt mit mir und meiner Seele zu spüren. Für mich hat jeder Mensch einen ganz besonderen Lebensauftrag/Seelenauftrag und dieser möchte entdeckt und erweckt werden. Jetzt ist der rechte Zeitpunkt zur Kontaktaufnahme.

Genau in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sollte sich jeder Mensch selbst das Geschenk machen, innezuhalten, das Bisherige (…Leben) zu reflektieren, um für das „Neue“ eine richtige Form zu finden – Neuausrichtung!

Unsere „guten Vorsätze fürs neue Jahr“ sind ein kleines Relikt aus diesem großartigen Denken. Leider scheint es bei vielen Menschen nur noch etwas zu sein, was man sich in der Silvesternacht vornimmt, um es dann innerhalb kürzester Zeit (meist innerhalb von 3 Wochen) wieder zu vergessen.

Doch was wäre, wenn man das, was uns da als Idee fürs neue Jahr kommt, wichtiger nehmen würden, es hat doch oft auch einen tieferen Grund.

Zum Beispiel

Abnehmen wollen – wir spüren oft die Energielosigkeit, das zu viel auf den Rippen, die ersten Krankheitszeichen…

Nicht mehr rauchen oder Alkohol trinken wollen…

Eine gesündere Ernährung zu integrieren…

Eine neue berufliche Ausrichtung finden wollen…

Stress abzubauen

Sich mehr zu bewegen

Erfülltere Beziehungen leben

Spirituelle Praktiken mehr ins Leben integrieren (Yoga, Meditation, Atemübungen)

All das hat doch einen tieferen Grund – vielleicht meldet sich da unsere Seele, klopft leise in dieser Zeit an, um uns daran zu erinnern, dass wir doch eigentlich etwas ganz anderes vorhatten in diesem Leben. Das kann z.B. mehr Gesundheit im Leben sein oder einen tieferen Lebenssinn, dem es danach dürstet, von uns umgesetzt zu werden.

Das „neue Ich“, unsere wahres Sein, meldet sich immer wieder, denn es sehnt sich danach, von uns gelebt zu werden. Das „alte Ich“, das Ego, ist meist aber sehr dominant – es will uns im alten Zustand halten. Dieser alte Zustand vermittelt durch die Gewohnheit eine gewisse Sicherheit, das Neue macht Angst, denn es ist nicht kalkulierbar. Das „alte Ich“ nutzt den inneren Schweinehund, um bei dem zu bleiben was ist. Im Laufe der Jahre wird daraus immer mehr Trägheit. Das drückt sich u.a. auch in einer Verschlackung der Gewebe und in zunehmenden Krankheitszeichen aus.

Ich habe einen 7-teiligen E-Mail-Kurs erstellt, der das Reflektieren und die Neuausrichtung vereinfacht. Dieser Kurs vermittelt auch die Strategien, wie man bei seinen Neuentscheidungen leichter bleiben kann und er fördert auch das eigene Selbstbewusstsein und die Selbstliebe.

Als zusätzliches Geschenk bekommen alle, die diesen E-Mail-Kurs anfordern, zusätzlich ein E-Book, welches auf eine ganz besondere Art „Stressbewältigung“ beschreibt. Stress ist ein Thema unserer Zeit. Dieses E-Book zeigt eine einzigartige Strategie, wie man die eigene emotionale Intelligenz stärkt.

Es ist sehr lohnenswert, dieses E-Book zu lesen und die Übungen, die darin beschrieben werden, auch regelmäßig durchzuführen. Hier kann man den Kurs Meisterschaft in Zeiten des Wandels anfordern. Er ist kostenfrei.

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

