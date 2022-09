Zeitarbeit: 10 Vorteile der Arbeitsvermittlung im Fokus

Das Personalleasing bietet Arbeitnehmern und Arbeitgebern einige Vorteile. Wenn Sie sich für die Kooperation mit einer Zeitarbeitsfirma interessieren, sollten Sie diese 10 Vorteile als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber kennen. Von der Arbeitsvermittlung profitieren beide Vertragspartner, was nicht zuletzt an der Vereinfachung der Abläufe liegt.

Personalleasing – 5 Vorteile für Arbeitnehmer

Als Berufsneuling, als Quereinsteiger oder nach längerer Arbeitslosigkeit ist es gar nicht so einfach, eine passende Arbeitsstelle zu finden und nicht mehrere Monate mit Bewerbungen zuzubringen. Hier bietet die Beauftragung einer Arbeitsvermittlung einen enormen Vorteil. Sie kommen zeitnah in Arbeit und müssen sich nicht selbst und auf eigene Kosten bei zahlreichen Firmen bewerben. Natürlich interessieren Sie sich für ein Angebot, das zu Ihren Fähigkeiten und Ihren persönlichen Wünschen passt. Das ist der zweite Vorteil, den Sie sich durch die Kooperation mit einer Zeitarbeitsfirma sichern – denn diese hat ein großes Netzwerk und kann Ihnen die passenden Angebote offerieren. Der dritte Vorzug bezieht sich auf Ihre Wünsche, die Sie direkt bei der Beauftragung zum Personalleasing angeben. Die Arbeitsvermittlung informiert Sie nur über Angebote, die zu Ihrem Arbeitspensum und zu Ihren persönlichen Anforderungen passen. Punkt vier ist die Absicherung, um die Sie sich nicht selbstständig kümmern brauchen. Sie werden von der Arbeitsvermittlung nach Tarif entlohnt und haben die Sicherheit, dass die Entrichtung von Sozialleistungen im Vorfeld geprüft wurde. Wenn Sie sich für Zeitarbeit entscheiden, ersparen Sie sich nervenaufreibende Vorstellungen. Denn der Erstkontakt wird direkt über die Arbeitsvermittlung hergestellt und Sie brauchen vor Ort nur noch nachzuweisen, dass Sie für das Angebot die beste Wahl sind.

Zeitarbeit – 4 Vorteile für Arbeitgeber

Stellenausschreibungen sind kosten- und zeitintensiv. Sie benötigen ein gutes Employer Marketing und eine Personalabteilung, die sich hauptsächlich mit der Suche nach neuen Arbeitnehmern beschäftigt. Durch das Personalleasing vereinfachen und verkürzen Sie die Abläufe und haben die Sicherheit, dass Sie zu Ihrem Unternehmen und den gestellten Aufgaben passende Mitarbeiter vorgeschlagen bekommen. Der zweite Vorteil ist das große Netzwerk der Firmen, die sich ausschließlich mit Zeitarbeit beschäftigen. Wenn Sie einen Engpass überbrücken oder längerfristig einen Arbeitnehmer suchen möchten, braucht die Personalvermittlung nur auf die angemeldeten Interessenten zurückgreifen und Sie zu informieren. Als kleiner oder mittelständischer Unternehmer fehlt Ihnen oftmals die Zeit und die Kenntnis, den geeigneten Bewerber zu finden. Auch damit brauchen Sie sich nicht beschäftigen, wenn Sie eine Arbeitsvermittlung mit der Suche beauftragen. In Auftragsspitzen und in der Urlaubszeit können personelle Engpässe problematisch werden. Personalleasing fängt genau diese Zeiträume auf und ist eine Lösung, mit der Sie kurzfristig geeignete Mitarbeiter entsendet bekommen. Bei einer seriösen und erfahrenen Arbeitsvermittlung fühlen Sie sich vom ersten Gespräch an gut beraten. Sie erhalten Unterstützung bei allen Fragen und können sich darauf verlassen, dass alle Vertragsinhalte rechtskonform sind.

Zeitarbeit bietet Arbeitnehmern und Arbeitgebern durchaus noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Die hier aufgeführten Vorzüge sind repräsentative Beispiele dafür, wie Sie sich die Suche nach einem Job oder nach einem Mitarbeiter auf Zeit vereinfachen können. In erster Linie kommt es beim Personalleasing auf einen seriösen Partner mit langjährigen Erfahrungen in der Personalvermittlung an ein Beispiel hierfür ist die Firma Kangaroo Personal – Dienstleistungen in Mönchengladbach.

