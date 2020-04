Zeiterfassungssystem – günstig und Web-basiert

Entwickelt für kleine Betriebe und Mittelstand

Benutzt Ihre Mitarbeiter immer noch Excel, um die Arbeitszeit zu erfassen und Sie suchen ein Zeiterfassungssystem, um das ganze zu automatisieren? Sie fühlen langsam, dass diese manuelle Dokumentation mühsam ist und man muss jetzt auf einem günstigen Zeiterfassungssystem umsteigen?

Unser günstige Zeiterfassungssystem wird in allen Brachen benutzt, wo Personal eingesetzt wird. Wir haben es genau auf die Anforderungen kleinerer Unternehmen von 2 bis zu 500 Mitarbeitern entwickelt. Wir beschreiben untern die wichtigsten Merkmale von unserem Zeiterfassungssystem.

Zeiterfassungssystem muss nicht kompliziert sein

Meistens Kleinbetriebe und mittelständische Unternehmen haben nicht die finanziellen Mittel um eine größere Personalabteilung aufzubauen. In vielen Fälle kümmert sich der Geschäftsführer mit ein bis zwei Mitarbeitern um das gesamte Team. Daher muss das Zeiterfassungssystem einfach sein, damit es leicht zu verstehen und zu bedienen ist und es mit wenig Aufwand betrieben werden kann. Im Vergleich zu anderen Systemen, haben wir uns bei der Entwicklung viele Gedanken darüber gemacht, dass das System leicht zu bedienen ist, trotzdem alle Eigenschaften besitzt, die ein Zeiterfassungssystem braucht.

Erfassung von verschiedenen Arbeitszeitmodellen

Bei der Konzeption wurde auf höchste Daten- und Betriebssicherheit Wert gelegt. Darüber hinaus bietet bei durchaus komfortabler Handhabung nur das, was Unternehmen für ein zeitgemäßes und effizientes Zeit- und Projektmanagement auch wirklich brauchen. Dabei ist es flexibel einsetzbar und lässt sich auf die verschiedenen Arbeitszeitmodelle einrichten – von Teil- über Gleit- bis hin zu Vollzeit. Auch Schichtarbeit oder das Management von individuellen Pausen, Urlaub, Filialen oder Wegzeiten (z. B. für Mitarbeiter im Außendienst) wird problemlos unterstützt.

Komplett Web-basierte Zeiterfassung – keine Software Lizenz nötig

Die komplette Mitarbeiter-Datenverwaltung erfolgt über den frei wählbaren Webbrowser. Sie können auch die Web-Oberfläche vom PC, Smartphone, Tablet, iPhone oder iPad zugreifen.

Die Steuerung von unserem Zeiterfassungssystem erfolgt per Touchscreen. Alle Daten werden einfach per Chip-Karte bzw. RFID oder mit Fingerabdruck rationell erfasst und automatisch elektronisch aufbereitet. So kann die Projektarbeitszeit erfasst und klar einzelnen Kostenstellen zugewiesen werden. Diese Daten können problemlos in die Buchhaltung oder per Excel-Übersicht abgerufen werden. Ein Vorteil insbesondere in Werkstätten.

Integrierte Auftragserfassung

Sie können die Arbeitszeiten der Mitarbeiter einzelnen Aufträgen und Projekten zugeordnet erfassen. Ein attraktives Feature besonders für kleinere Werkstätten.

Komfortable Pausen-Krankentrageverwaltung

Wenn Mitarbeiter Ihren Arbeitstag (z. B. für Arztbesuche) unterbrechen möchten, ermöglicht das System die komfortable Erfassung und Bearbeitung von Krankheits- und Ausfallzeiten.

W-LAN Funktion

Es gibt Situationen wo ein Unternehmen die Zeiterfassung einführen möchte aber es Schwierigkeiten gibt das System mit dem Netzwerkkabel mit dem Firmennetzwerk zu verbinden. Wir haben unser System deswegen W-LAN fähig gemacht, so können die Firma das Gerät in W-LAN verbinden. Damit sparen sie auch Zeit und Mühe einen neuen Kabelanschluss zu verlegen.

Integration von mehreren Geräten auch möglich

Wenn in Ihrer Firma befindet sich mehreren Gebäuden und Sie wollen in jedem Gebäude, dass Zeiterfassung einsetzten, unser System ermöglicht die Integration von mehreren Geräten. Sie können mehreren Geräten in dem gleichen Netzwerk verbinden in einem sogenannten Master-Slave Konfiguration.

Sie denken bestimmt wie günstig ist das System?

Unser Zeiterfassungssystem ist preiswert in der Anschaffung. Das System für 10 Mitarbeiter kostet nur einmalig 265 € Brutto. Ein System das alle Anforderungen erfüllt. Das für kleinere und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde und ihnen beim Einsparen von Geld hilft, in Ihren Nachkalkulationen werden Sie das selbst sehr schnell feststellen können.

Interessiert? Sie haben noch Fragen?

Schauen Sie auf unsere Webseite und vereinbaren einen Termin. Gerne stellen wir Ihnen unser günstiges Zeiterfassungssystem bei Ihnen vor.

Get2world Zeiterfassung und Sicherheitssystem bietet günstige Zeiterfassungssysteme für klein und mittelständische Unternehmen.

