Zeitharmonie: eine stressarme Lebenshaltung erlernen

Coach Doreen Brüsehaber trainiert erfolgreiches Stressmanagement

Wer unter Druck geraten ist und merkt, dass er allein nicht aus der Tretmühle herauskommt, kann sich bei Zeitharmonie Unterstützung holen. Coach Doreen Brüsehaber von Zeitharmonie bietet in München und Umgebung qualifizierte Kurse in Entschleunigungs- und Achtsamkeitstraining an – auch als Online-Kurs. Die Angebote von Doreen Brüsehaber richten sich an alle Interessenten, die lernen wollen, wie man mit Stress besser umgehen und ein freieres Leben führen kann.

Was Zeitharmonie alles kann

Stress wird ganz individuell wahrgenommen, wenn dieser jedoch überhandnimmt, muss eine Veränderung eintreten. Eine Fachkraft, die weiß, wie befreiend weniger Stress ist, steckt hinter Zeitharmonie: Frau Doreen Brüsehaber lehrt die bewährten Methoden der Stressbewältigung und Entspannung in München und Umgebung, auch online. Das Ziel der Trainerin ist es, ihre Kursteilnehmer zu einem entspannten, entschleunigten und emotional friedlichen Leben zu unterstützen. Frau Brüsehaber ist Coach für Stressbewältigung, gepaart mit ihrer Qualifikation als Trainerin für Achtsamkeit und Meditation. Sie erarbeitet mit ihren Kursanten, welche Werte und Bedürfnisse für sie wichtig sind und, wie sie achtsamer und fokussierter leben können. Dabei spielen Entschleunigung, Selbstliebe und Selbstfürsorge eine Schlüsselrolle in den saisonalen und dauerhaften Angeboten von Zeitharmonie nahe München. Die Trainerin hat auf ihrem Weg selbst eigene Erfahrungen mit Stress gemacht, die sie in eine neue bewusste Lebenshaltung ummünzen konnte. Doreen Brüsehaber steht mit voller Überzeugung und ihrer ganzen Persönlichkeit hinter Zeitharmonie.

Angebote von Zeitharmonie in München und Umgebung

Neben individuellen Einzelcoachings rund um Stressbewältigung und Entschleunigung, führt Doreen Brüsehaber Seminare, Workshops und Kurse durch, teilweise auch online.

Unterstützung zur Stressbewältigung

Wenn tiefes Durchatmen in einer stressigen Situation nicht mehr ausreicht und der Geduldsfaden dauernd zu reißen droht, wird es höchste Zeit zu lernen, wie Dampf aus dem Kessel abgelassen werden kann, ohne, dass man selbst, die Familie, Nachbarn oder Kollegen darunter leiden müssen. In vertrauensvoller Beratung mit der Trainerin für Achtsamkeit und Stressmanagement von Zeitharmonie werden individuelle Wege und Routinen entwickelt – mit dem Ziel, einen unbeschwerteren Alltag zu leben.

Kurs zum Achtsamkeitstraining

Im achtwöchigen Online-Kurs bietet die Trainerin verschiedene Übungen zum Achtsamkeitstraining an. Das Achtsamkeitstraining dient zum einen der Entspannung und gleichzeitig der Stressbewältigung und findet in einer Kleingruppe von sechs bis zehn Personen statt. Die Kursteilnehmer tauschen sich untereinander darüber aus, wie es ihnen gelingt, die erlernte achtsame Lebensweise in ihre Alltagsroutine zu integrieren.

Kurs Einführung in die Meditation

Im sechswöchigen Kurs wird ausprobiert, wie Körper und Geist mittels Meditation in einen Zustand der Entspannung versetzt werden. Die Teilnehmer testen verschiedene Techniken der Meditation und Atmung in einer kleinen, festen Gruppe und tauschen sich untereinander darüber aus. Außerdem vermittelt die Meditationslehrerin in diesem Kurs, wie die Methoden in den Alltag der Kursanten transferiert werden können.

Persönlichkeitsentwickung im Beauty Mind-Studio

Im monatlichen Live-Treffen (online) kommt Coach Doreen Brüsehaber mit ihren Kursteilnehmern für rund 90 Minuten zusammen, um Entspannung langfristig zu trainieren und die mentale Gesundheit zu stärken. Um eine bessere Lebensqualität zu erzielen, ist die regelmäßige Anwendung der Übungen aus dem Achtsamkeitstraining und der Stressbewältigung wichtig. Die erreichte innere Balance strahlt nach außen auf das Umfeld und ist das offene Geheimnis der Zeitharmonie.

Kontakthinweise für Interessenten an Zeitharmonie

Wessen Lust an Veränderung geweckt wurde, kann sich dafür eine Chance bei Zeitharmonie geben. Die direkte Buchung für einen Präsenz- oder Online-Kurs kann auf der Website www.zeitharmonie.de vorgenommen werden. Dort sind auch die Kursarten, Kursorte, Termine und Preise zu entnehmen.

Doreen Brüshaber ist montags bis freitags jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie da, auch telefonisch unter: +49 171-2126653. Alternativ können Sie ihr auch eine E-Mail an info@zeitharmonie.de zukommen lassen oder über das Kontaktformular auf ihrer Website www.zeitharmonie.de eine Nachricht senden. Die Adresse ist: Doreen Brüsehaber Am Jägereck 32 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn Bundesland Bayern, südlich von München

Mit Zeitharmonie gehst du in die richtige Richtung, wenn du dich weiterentwickeln und dein Leben stressfreier sowie achtsamer gestalten möchtest. Zeitharmonie steht für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Aufgaben des täglichen Lebens, die getan werden müssen, und deinen eigenen Lieblingsmomenten. Ob es dabei um Familienzeit oder um Zeit nur für dich geht – Zeitharmonie wird dich unterstützen sowie Entschleunigung und Harmonie in deinen Alltag bringen. Dafür gibt es saisonale und dauerhafte Angebote, mit denen du dir das Leben erschaffst, welches du dir wünschst.

Kontakt

Zeitharmonnie

Doreen Brüshaber

Am Jägereck 32

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

+49 171-2126653

info@zeitharmonie.de

http://www.zeitharmonie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.