Von magischen Lichtern, geisterhaften Rollläden und verzauberten Maschinen

Etwas magisches lag in der Luft, als auf einem öffentlichen Platz in einer bekannten Stadt plötzlich bei einsetzender Abenddämmerung das Licht anging und alles in festlichen Schein getaucht wurde. Geisterhaft erschienen die Rollläden, die bei verschiedenen Häusern wie von Geisterhand auf- und zuglitten, obwohl die Bewohner nicht zu Hause waren. In den Fabriken wirkten die Maschinen wie verzaubert, als sie von allein mit der Morgendämmerung ihren Dienst antraten.

Magie, Geister, Zauberei? Nein, es handelt sich nicht um ein Märchen aus tausendundeiner Nacht, wir sind mitten im normalen Leben. Clevere Technik in Form einer mitdenkenden Zeitschaltuhr macht diese kleinen und großen Wunder möglich. Zeitschaltuhren mit Astrofunktion sind die schlauen Helfer, die diese scheinbare Magie bewirken. Sie helfen beim Energie sparen, Kosten senken und präzisen steuern von Beleuchtungen, Maschinen, Pumpen, Haustechnik und vielem mehr.

Von gelebtem Klimaschutz, großem Energiehunger und steigenden Kosten

Schon seit langem ist klar, dass Klimaschutz nur durch das Einsparen von Energie gelingen kann. Es ist nicht möglich den gesamten Energiebedarf über alternative Herstellungsmethoden zu decken. Wer Energie einspart, hilft somit dem Klima. Ein Zukunftsthema, dass immer stärker in den Fokus rückt und vor allem die jüngere Generation beschäftigt. Deshalb ist wichtig, Energiequellen nur dann zu nutzen, wenn sie auch wirklich gebraucht werden.

Aber nicht nur Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen eine Rolle, auch die explodierenden Preise auf dem Energiemarkt und die zunehmende Knappheit an Rohstoffen wie Öl und Gas sind zu beachten. Aus den unterschiedlichsten Gründen wie kriegerischen Konflikten, Lieferschwierigkeiten und Umweltprotesten steht nicht mehr so viel günstige Energie zu Verfügung. Energieverbrauch wird somit immer teurer und kann zu Zahlungsschwierigkeiten führen. Zeit also, unnötige Energiefresser zu eliminieren und wo möglich Energie einzusparen.

Von intelligenten Zeitschaltuhren, schlauen Funktionen und digitalen Helfern

Intelligente Zeitschaltuhren machen das Leben leichter, denn sie steuern Beleuchtungen, Pumpen, Maschinen, Kleingeräte und noch einiges mehr. Die schlaueste Funktion ist hierbei die Astrofunktion, die dank geografische Daten erkennt, wann die Dämmerung an dem jeweiligen Tag einsetzt und so beispielweise Beleuchtungen präzise steuern kann. Ein externer Fühler wird nicht benötigt, damit kann die Zeitschaltuhr auch unter erschwerten Bedingungen zum Beispiel auf Großbaustellen eingesetzt werden.

Moderne Zeitschaltuhren verfügen über die Möglichkeit, sich via Bluetooth mit digitalen Geräten wie Smartphones, Tablets und Computern zu verbinden. Über die passende App kann der Benutzer so auf die Zeitschaltuhr zugreifen, sie programmieren und überwachen. Das spart Zeit und Aufwand und die Bedienung wird erleichtert.

Am Puls der Zeit mit der talento smart

Gute Zeitschalttechnik entsteht nicht über Nacht. Es braucht langjährige Erfahrung und innovative Entwicklung, um die kleinen Helfer auf den neuesten Stand zu bringen und den zukünftigen Bedürfnissen anzupassen. Auf langjährige Erfahrung im Bereich der Zeitschalttechnik kann die Grässlin GmbH blicken. Das Unternehmen präsentiert mit der talento smart Reihe technisch anspruchsvolle Zeitschaltuhren, die mit oder ohne

Astrofunktion gekauft werden können.

Besonders interessant sind die Modelle mit Astrofunktion, die in vielerlei Hinsicht die optimale Lösung für öffentliche Institutionen, Gewerbetreibende, Industrieunternehmen und private Haushalte bieten. Dank der Astrofunktion erkennt die Zeitschaltuhr selbstständig anhand geografischer Daten, wann die Sonne auf- oder untergeht, und passt die Zeit automatisch an. So ist sichergestellt, dass keine überflüssige Energie verbraucht wird und keine unnötigen Kosten entstehen.

Weitere interessante Themen rund um die Zeitschaltuhr mit Astrofunktion gibt es im Blog:

https://graesslin.de/clevere-zeitschaltuhren-mit-astrofunktion/

Grässlin entwickelt und fertigt wegweisende Produkte in den Bereichen Zeitschalttechnik, Lichtsteuerung sowie Betriebsstundenzähler in Top-Qualität. Seit jeher entwickelt das Unternehmen Lösungen, mit denen Anwender einfacher und effizienter arbeiten können. Im Fokus stehen technologisch ausgereifte, bedienerfreundliche Produkte mit bedarfsgerechten Funktionen für die effiziente Gebäudeautomatisierung.

Grässlin Produkte kommen in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz: von der zeitabhängigen Steuerung von Lichtanlagen, Toren und Schaufenstern bis zum betriebsabhängigen Messen der Nutzung von Maschinen, Fahrzeugen und Gebäuden.

Kontakt

Grässlin Zeitschalttechnik GmbH

Gerhard Koch

Leopoldstraße 1

78112 St. Georgen

+49 7724/933-0

info@graesslin.de

https://www.graesslin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.