zenloop & gominga fusionieren für bessere Kundenerlebnisse

Strategische Partnerschaft vereint Kundenfeedback und Online-Reputation zu einer ganzheitlichen Sicht auf die Kund:innenperspektive.

Berlin, Deutschland – 29.10.2025 – Das Customer Experience-Unternehmen zenloop und der Spezialist für Online-Reputation-Management gominga geben ihren Zusammenschluss bekannt. Beide Unternehmen sind seit 2023 Teil der saas.group – einer globalen Plattform, die vielversprechende B2B-SaaS-Unternehmen akquiriert und unterstützt – und profitieren seither von gemeinsamer Infrastruktur, enger Zusammenarbeit und einer geteilten Vision für kundenzentrierte Innovation.

Nachdem zenloop und gominga bereits auf unterschiedlichen Ebenen eng kooperiert und zahlreiche gemeinsame Kund:innen betreut haben, stellt der Zusammenschluss den nächsten logischen Schritt dar. Durch die Zusammenführung ihrer komplementären Technologien entsteht eine leistungsstarke End-to-End Customer Experience Management (CXM) Plattform, die Unternehmen einen umfassenden Einblick in die Sichtweise ihrer Kund:innen über sämtliche Kanäle hinweg ermöglicht. Künftig werden beide Lösungen unter der gemeinsamen Marke zenloop weitergeführt.

„Kundenfeedback und Online-Bewertungen sind längst keine getrennten Welten mehr – sie gehören untrennbar zusammen“, sagt Lisa Rentrop, CEO von zenloop. „Mit dieser Partnerschaft schaffen wir für Unternehmen die Möglichkeit, nicht nur aktiv und systematisch direktes Feedback über Umfragen zu sammeln, sondern auch Rezensionen von Drittplattformen auszuwerten und darauf zu reagieren. Unser Ziel ist es, eine zentrale Lösung bereitzustellen, die die gesamte Stimme der Kund:innen zusammenführt und praktisch nutzbar macht.“

Die neue Plattform richtet sich insbesondere an Unternehmen aus Handel, Energieversorgung, Finanzdienstleistung, Konsumgüter, Versicherungen, Tourismus, Sport und weiteren Branchen – und bietet eine integrierte Suite an Tools für den gesamten Customer Experience Lifecycle. Dazu zählen unter anderem automatisierte NPS-Befragungen, CSAT- und CES-Kennzahlen sowie umfassende Reputationsanalysen auf Plattformen wie Google, Amazon, Trustpilot und vielen mehr.

„Kund:innen äußern sich heutzutage über eine Vielzahl von Kanälen – umso wichtiger ist es, eine konsolidierte Sicht auf deren Meinungen zu erhalten“, ergänzt Jochen Zimpelmann, Head of Account Management von gominga. „Ich freue mich sehr darauf, wie unsere vereinten Lösungen die Art und Weise verändern werden, wie Unternehmen mit ihren Kund:innen kommunizieren. Dieser Schritt ist ein echtes Highlight für das Customer Experience Management.“

Durch die Fusion erhalten bestehende und neue Kund:innen künftig Zugriff auf eine ganzheitliche Lösung mit kanalübergreifenden Insights, automatisiertem Ticketing, KI-gestützter Analyse und tiefen Integrationen in Systeme wie Salesforce, Zendesk, Shopify, CRM-Tools, Data Warehouses sowie Microsoft Teams oder Slack. All das mit dem Ziel, Customer Experience Management effizienter, vernetzter und wirksamer zu machen.

„Diese Fusion steht beispielhaft für die Zukunft moderner SaaS-Unternehmen“, sagt Tim Schumacher, CEO der saas.group. „Indem wir zwei erfolgreiche und sich ideal ergänzende Marken unter einer strategischen Vision vereinen, zeigen wir, welche Synergieeffekte und Innovationskraft in guter Zusammenarbeit stecken. Für uns ist das ein starkes Zeichen – wir glauben an die Kraft gemeinsamer Entwicklung.“

Mehr Informationen zu zenloop und gominga bieten wir auf unserem Webinar „Kundenzufriedenheit trifft Reputationsmanagement – Wie du aus Meinungen Wirkung machst“ am 19. November an. Erfahrt live, wie durch die Kombination von Kundenfeedback und Bewertungen ein 360° Blick auf die Kundenmeinung möglich wird – über alle Touchpoints, Kanäle und Plattformen hinweg.

>> Jetzt hier anmelden: https://app.livestorm.co/zenloop/kundenzufriedenheit-trifft-reputationsmanagement?utm_source=press-release

Für weitere Informationen über die Fusion und das gemeinsame Angebot besuchen Sie:

https://www.zenloop.com/de/blog/zenloop-gominga-merger/

zenloop ist eine führende Customer Experience Plattform, mit der Unternehmen Kundenfeedback automatisiert über alle Touchpoints hinweg erfassen, analysieren und in konkrete Maßnahmen überführen können – für höhere Kundenzufriedenheit, mehr Loyalität und nachhaltiges Wachstum.

