Zenner ist Nummer eins beim LoRaWAN-Netzbetrieb

Mit mehr als 7,5 Millionen Messgeräten und Sensoren ist Zenner mit Abstand der größte LoRaWAN-Netzbetreiber weltweit. Diese Spitzenposition bestätigte die LoRa Alliance dem IoT-Spezialisten auf ihrem Event „LoRaWAN Live“, das vom 17. bis 20. Juni in München stattfand. Außerdem erhielt das Zenner Team mehrere Auszeichnungen für sein Know-how und Engagement, den Funkstandard LoRaWAN weiterzuentwickeln und weltweit auszurollen.

Saarbrücken, Juli 2024. Zenner gehört seit Jahren zu den führenden Anbietern digitaler Lösungen auf Basis der LoRaWAN-Technologie. Mehr als 350 Projekte hat das Unternehmen mit Stadtwerken, Energieversorgern, Kommunen und Industrie erfolgreich umgesetzt und verfügt somit über Expertise und einen großen Erfahrungsschatz. Diese Vorreiterrolle belegt eine Statistik der LoRa Alliance basierend auf den Angaben der einzelnen Unternehmen: Das LoRaWAN-Netz von Zenner ist aktuell in mehr als 15 Ländern verfügbar und umfasst bereits mehr als 7,5 Millionen Messgeräte und Sensoren. Damit ist es mit Abstand das größte LoRaWAN-Netz weltweit. Infrastrukturbetreiber des sicheren LoRaWAN-Netzes ist die Zenner Connect GmbH. Die Einsatzbereiche sind Smart Metering und Submetering, Smart-Building-Anwendungen sowie zahlreiche Lösungen für die Smart City.

„Unser LoRaWAN-Netz ist so groß wie die Netze der vier größten Wettbewerber zusammen. Das kommt daher, dass wir beim Netz-Rollout seit 2016 zielgerichtet unseren Weg gehen und immer wieder neue Lösungen entwickeln“, erklärt Boris Stöckermann, Leiter Business Development, Digital Solutions & eCommerce in der Minol-Zenner-Gruppe. „Keine Smart City kommt heute ohne LoRaWAN aus. Täglich werden überall auf der Welt neue Systeme und Lösungen in Betrieb genommen“, erläutert Stöckermann und ergänzt: „Wir sind stolz, als Minol-Zenner-Gruppe unseren Beitrag dazu leisten zu können, denn die Digitalisierung ist nicht zuletzt auch ein wesentlicher Faktor beim Erreichen internationaler Klimaziele.“

Ein weiterer Erfolg: Zenner erhielt auf dem Event den „Corporate Award 2023“ für die langjährige und aktive Mitarbeit bei der Entwicklung des LoRaWAN-Standards. Von Anfang an ist das Unternehmen ein großer Fürsprecher und Botschafter für LoRaWAN und die LoRa Alliance sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Boris Stöckermann durfte sich außerdem über den Leadership Award für seine Arbeit als Vorsitzender der Smart City Working Group sowie als Mitglied des Marketing Committee und für seine aktive Teilnahme an mehreren Task Forces innerhalb der Alliance freuen.

Nach dem Event geht es bei der Minol-Zenner-Gruppe nahtlos weiter mit neuen Projekten. Stöckermann versichert: „Uns auf dem Erfolg auszuruhen, kommt nicht in Frage. Im Gegenteil. Für uns sind die Auszeichnungen und die Bestätigung, ganz vorne zu stehen, vielmehr Motivation und Ansporn. Wir freuen uns schon auf die kommenden Projekte und die weitere Zusammenarbeit mit der LoRa Alliance.“

Die ZENNER International GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen. Rund um die Digitalisierung der Smart City entwickelt und produziert das Unternehmen Messtechnik zur Erfassung des Wasser-, Wärme- und Gasverbrauches sowie digitale Lösungen für das Internet der Dinge (IoT). Von der Messtechnik und Sensorik über LoRaWAN-Infrastrukturen und Datendienste bis zur fertigen Applikation bietet ZENNER alles aus einer Hand. Mit jährlich weit über 10 Millionen produzierter Messgeräte und Sensoren sowie der Erfahrung aus über 350 erfolgreichen IoT-Projekten nimmt ZENNER eine Vorreiterrolle im Bereich Smart City ein. ZENNER, mit Hauptsitz in Saarbrücken, betreibt Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten präsent. 1903 gegründet, gehört ZENNER heute zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.250 Mitarbeiter beschäftigt.

