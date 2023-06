Zentralisierte Sicherung und Duple Backup von TerraMaster

Ultimativer Datenschutz für Unternehmen und professionelle Benutzer

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte für Privathaushalte und Unternehmen konzentriert. Unternehmen werden heute mit zunehmenden Herausforderungen im Bereich der Datensicherheit konfrontiert. Die Gewährleistung der Datenintegrität und die Minimierung des Risikos von Datenverlusten oder -verstößen sind für Unternehmen jeder Größe von entscheidender Bedeutung. TerraMaster stellt Benutzern im TOS-System eine Vielzahl an Backup-Funktionen zur Verfügung, die es sowohl Einzel- als auch Unternehmensbenutzern ermöglichen, schnell und einfach eine sichere und zuverlässige Sicherungsumgebung zu erstellen.

Die zentralisierte Sicherung und das Duple Backup von TerraMaster lösen diese Probleme durch die Bereitstellung erweiterter Funktionen und einer intuitiven Benutzeroberfläche, die den Datenschutz vereinfachen und ihn für Unternehmen zugänglicher und effizienter machen.

Zentralisierte Sicherung von TerraMaster

Für Unternehmen ab einer mittleren Größe ist eine zentralisierte und proaktive Sicherungslösung erforderlich, um die Verwaltungseffizienz für mehrere Benutzer, PCs und eingesetzte Gerätetypen zu verbessern. Die zentralisierte Sicherung für Unternehmen unterstützt mehrere Arten der Gerätesicherung und -wiederherstellung und ermöglicht es damit, mit einem einzigen TNAS Sicherungen der Daten von Dutzenden oder sogar Hunderten von PCs, Servern oder virtuellen Maschinen zu erstellen.

Zentralisierte Sicherungslösung aus einer Hand

Erstellen Sie proaktive Backups von Mitarbeiter-Computern, Servern, VM-Speichern oder Systempartitionen dank der zentralisierten Sicherung.

Aktive Sicherung

IT-Administratoren können das TNAS als zentralen Backupserver einsetzen, ohne jeden Host separat konfigurieren zu müssen, und das TNAS als Initiator verwenden, um den Speicherplatz von internen Mitarbeiter-Computern, Workstations, Servern, virtuellen Maschinen und sogar Systempartition zentral zu sichern.

Einfache Handhabung

Einfach implementierbar, können alle Sicherungsaufgaben über eine Schnittstelle überwacht werden und sie unterstützt die Verwaltung mehrerer Versionen von Sicherungszielen. Sie kann über den Zeitpunkt der Versionsbibliothek rückgängig gemacht werden, und die richtige Sicherungsversion kann abgerufen werden, um die Wiederherstellung auf dem angegebenen Zielhost durchzuführen.

Duple Backup von TerraMaster

Duple Backup ist ein mit leistungsstarken Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen ausgestattetes Disaster-Recovery-Tool (dt. Notfallwiederherstellungstool), das für die Verbesserung der Datensicherheit von TNAS-Geräten entwickelt wurde. Um Datenverluste aufgrund von Hardware- oder Systemausfällen in TNAS-Geräten zu verhindern, können wichtige Ordner oder iSCSI-LUNs im TNAS über die intuitive Benutzermenü von Duple Backup an mehreren Speicherorten, einschließlich einem Remote-TNAS-Gerät, Dateiserver oder Cloud-Laufwerk, gesichert werden. Duple-Backup unterstützt zudem inkrementelle Sicherungen und Sicherungen in mehreren Versionen. Diese einfache und intuitive Sicherungs- und Wiederherstellungslösung trägt somit im Falle eines Geräteausfalls zu einer schnellen Wiederherstellung der verlorenen Daten bei.

Notfallwiederherstellungsschutz für Daten

Benutzer können Duple Backup verwenden, um TNAS-Daten an anderen Speicherorten zu sichern, damit diese im Katastrophenfall schnell wiederhergestellt werden können.

Verschiedene Sicherungsobjekte

Beim Sicherungsobjekt von Duple Backup kann es sich um den freigegebenen Ordner im TNAS oder das angegebene Dateiverzeichnis handeln. Darüber hinaus kann es das iSCSI-LUN und die Konfiguration des iSCSI-LUN im TNAS-Gerät sichern.

Mehrere Speicherorte

Je nach den geschäftlichen Anforderungen können Sie bis zu 4 verschiedene Sicherungsziele für die Daten im TNAS auswählen, wie zum Beispiel: ein weiteres TNAS-Gerät, einen Dateiserver, WebDAV-Server, verschiedene gängige Cloud-Festplatten. Mithilfe des Duple Backup Vault Client kann der Backup-Konfigurationsprozess unter Verwendung von zwei TNAS-Geräten für die gegenseitige Sicherung erheblich vereinfacht werden.

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

