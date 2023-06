Der Zeppelin-Freundeskreis für Ecoflying e.V. (i.G.), ein Zusammenschluss von Persönlichkeiten, die sich der Förderung der Luft- und Raumfahrttechnik in Baden-Württemberg widmet, möchte nennenswerte Geldmittel aus den Erträgen der Zeppelin-Stiftung für die Nachhaltigkeit des Fliegens mobilisieren. Vereinsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Schuster, ehemaliger OB der Landeshauptstadt Stuttgart, zu dem Vorhaben:

„Die Zukunft des Fliegens steht und fällt mit dem Bemühen um Nachhaltigkeit. Das ist unsere Chance, hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg und in der Südwest-Region insgesamt. Unser Land verfügt über bedeutende Forschungseinrichtungen im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Hinzu kommen erfolgreiche Unternehmen in der Region, mit jeweils hohen Forschungs- und Entwicklungsetats. Wir wollen die Stadt Friedrichshafen dafür gewinnen, entsprechend dem Stifterwillen Erträge der Zeppelin-Stiftung für die Luftfahrtforschung einzusetzen. Dies ist der Hebel, weitere öffentliche und private Forschungsmittel zu erhalten“.

Link zur Webseite: ecoflying

Ecoflying ist eine gemeinnützige Initiative, die vom Zeppelin-Freundeskreis für Ecoflying e.V. (i.G.) getragen wird. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, die Luftfahrt ökologisch nachhaltiger zu machen und am Standort Friedrichshafen die Tradition der Luftfahrt erfolgreich in eine ökologische Zukunft zu führen.

