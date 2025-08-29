Zertifizierter Lehrgang Seniorenassistenz

„Lebensfreude im Alltag – Aktivierungs- und Kreativmethoden“

Ältere Menschen wünschen sich vor allem eines: ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben – auch dann, wenn körperliche oder geistige Einschränkungen zunehmen.

Seniorenassistentinnen und -assistenten der HELP Akademie spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Sie sind nicht nur Alltagsbegleiter, sondern auch Impulsgeber für Lebensfreude, soziale Teilhabe und persönliche Entwicklung.

Der zertifizierte L ehrgang der HELP Akademie vermittelt praxisnahe Ideen und Methoden, mit denen Senioren wirkungsvoll unterstützt und motiviert werden können. Ziel ist es, Lebensqualität zu fördern und dabei sowohl Körper als auch Geist zu stärken.

Ein wichtiger Baustein des Lehrgangs sind Bewegungsübungen, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind. Leichte Gymnastik, Mobilisation im Sitzen oder kleine Bewegungsrituale helfen, körperlich aktiv zu bleiben, Stürzen vorzubeugen und neue Energie zu spüren.

Ebenso steht das Gedächtnistraining im Mittelpunkt. Spielerische Übungen, kreative Merkstrategien und alltagsnahe Aufgaben regen die geistige Aktivität an und fördern das Selbstbewusstsein. Besonders wichtig: Das Training wird nicht als Leistungskontrolle verstanden, sondern als gemeinsames Erlebnis, das Freude macht und das Gefühl vermittelt, weiterhin geistig beweglich zu sein.

Kreativität eröffnet neue Perspektiven – deshalb beinhaltet der Lehrgang zahlreiche kreative Beschäftigungsformen: Malen, Musik, Handarbeit oder kleine Projekte, die Erinnerungen wecken und Austausch anregen. Solche Aktivitäten stärken die soziale Einbindung und schaffen wertvolle Momente des Miteinanders.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie sie all diese Methoden individuell und ressourcenorientiert einsetzen können. Damit fördern sie nicht nur die körperliche und geistige Fitness der Senioren, sondern auch deren Selbstwert und soziale Teilhabe.

Der Lehrgang schließt mit einem Zertifikat der HELP Akademie ab und richtet sich an Menschen, die in der Seniorenassistenz tätig sein möchten und in diesen wachsenden Berufszweig einsteigen möchten. Er bietet die perfekte Grundlage, um Senioren kompetent, empathisch und kreativ zu begleiten – und ihnen das zu schenken, was am wichtigsten ist: Lebensfreude im Alltag.

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.