Zertifizierung für europäische Fertigung von MKS

Ophir Optics Werk erhält AS9100D Zertifizierung für Verteidigungsindustrie und Luft- und Raumfahrt

MKS Instruments freut sich über die AS9100D-Zertifizierung der europäischen Ophir Optics Fertigung im rumänischen Bukarest. Das Zertifikat stellt das kontinuierliche Engagement von MKS bei der Entwicklung und Fertigung qualitativ hochwertiger Wärmebildlösungen für Hersteller elektrooptischer Systeme in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor unter Beweis. Es ergänzt die AS9100D-Zertifizierung des Ophir Optics Werkes in Jerusalem, Israel, und die Qualitätszertifizierung nach ISO 9001:2015, die beide Werke besitzen.

Der internationale Qualitätsmanagement-Standard AS9100D zeigt, dass ein Unternehmen den höchstmöglichen Arbeitsstandard gewährleistet, der für Produkte im Bereich der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungssektor erforderlich ist. Er hat sich weltweit durchgesetzt, um Qualität, Sicherheit und kontinuierliche Produkt- und Prozessverbesserungen zu fördern und zu dokumentieren.

“Diese Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unsere Wachstumsstrategie in den Märkten Verteidigung und Luft- und Raumfahrt”, erklärt der Geschäftsführer der Ophir Optics Gruppe Dr. Kobi Lasri. “Wenn es um Innovationen im Bereich der Wärmebildtechnologie für zivile und militärische Anwendungen geht – beispielsweise thermische Zoomobjektive und hochpräzise optische Komponenten – gilt Ophir Optics schon seit Jahrzehnten als führend. Unser Augenmerk liegt darauf, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Services im Bereich der Wärmebildlösungen zu bieten. Die verdiente AS9100D Zertifizierung unseres europäischen Standorts dokumentiert dieses Engagement und die hohen Qualitätsstandards jetzt offiziell.”

Weitere Informationen zu den Wärmebildlösungen von Ophir Optics finden Sie unter www.ophiropt.com/infrared/

Über MKS Instruments

MKS Instruments ist ein weltweit führender Anbieter von Instrumenten, Subsystemen und Prozessteuerungen zum Messen, Überwachen, Steuern und Analysieren kritischer Parameter in hochentwickelten Produktionsprozessen zur Optimierung der Prozessleistung und Produktivität. Unsere Produkte basieren auf unseren Kernkompetenzen in den Bereichen Druckmessung und -steuerung, Durchflussmessung und -steuerung, Gas- und Dampferzeugung, Gas- und Restgasanalyse, Leckageerkennung, Steuerungs- und Informationstechnologie, Ozonerzeugung und -verteilung, Energieversorgung, Erzeugung reaktiver Gase, Vakuumtechnologie. Photonik, Hochpräzisionspositionierung, Vibrationsisolierung und Optik. Zu unseren Kernmärkten zählen die Halbleiterproduktion, die Investitionsgüterindustrie, Life Science sowie Forschung und Wissenschaft. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mksinst.com

Über Ophir

Ophir, eine Marke der Light & Motion Division von MKS Instruments, Inc., bietet eine breite Palette an Messtechnik, darunter Leistungs- sowie Energiesensoren und Strahlprofilmessgeräte und entwickelt kontinuierlich innovative Produkte zur Messung von Lasern und LED Leuchten. Die modularen, individuell anpassbaren Lösungen werden rund um die Welt in Fertigung, Medizintechnik, im militärischen Bereich und der Forschung eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ophiropt.de

