Thomas Ellwanger und Aaron Schwegler präsentieren: Zirbe & Rose Sekt – Ein Meisterwerk der Natur und Tradition

Der renommierte Tiroler Spitzenkoch und BBQ-Profi Thomas Ellwanger hat gemeinsam mit seinem Freund und Partner Aaron Schwegler ein innovatives Getränk entwickelt: den Zirbe & Rose Sekt.

Diese exquisite Kreation vereint die aromatische Frische der in Tiroler Wäldern wachsenden Zirbe mit der Eleganz eines feinen Rose Sekts vom Weingut Albrecht Schwegler.

Der Zirbe & Rose Sekt ist das Ergebnis der gemeinsamen Leidenschaft von Thomas Ellwanger und Aaron Schwegler für Natur und Tradition. Die harmonische Verbindung von natürlichen Aromen und handwerklicher Perfektion macht diesen Sekt zu einem wahren Genusserlebnis.

Jede Flasche erzählt die Geschichte einer tiefen Freundschaft, gemeinsamer Wurzeln und einer besonderen Verbundenheit zur Natur.

„Für uns ist der Zirbe & Rose Sekt nicht nur ein Produkt, sondern eine Hommage an unsere gemeinsamen Werte und die Schönheit unserer Heimat“, erklärt Thomas Ellwanger. „Jede Perle trägt die Essenz unserer Familiengeschichte, der Region und der Freude an guter Küche in sich.“

In einer schnelllebigen Welt, in der Genuss oft zu kurz kommt, bietet der Zirbe & Rose Sekt eine erfrischende Alternative zu klassischen Aperitifs. Diese einzigartige Kombination aus der spritzigen Leichtigkeit eines Aperitifs und der besonderen Note der Zirbe ist perfekt ausbalanciert und trinkfertig – ideal für all jene, die ein besonderes Geschmackserlebnis ohne großen Aufwand

genießen möchten.

„Der Zirbe & Rose Sekt ist unsere Antwort auf die Frage, wie man besondere Momente einfach und dennoch raffiniert genießen kann“, fügt Aaron Schwegler hinzu. „Ob bei geselligen Treffen mit Freunden, einer traditionellen Tiroler Marende auf der Alm oder einem entspannten Abend zu Hause – unser Sekt ist immer die richtige Wahl.“

Einfach öffnen, einschenken und den Moment genießen – der Zirbe & Rose Sekt von Thomas Ellwanger und Aaron Schwegler bietet maximalen Genuss mit minimalem Aufwand. Erleben Sie das Beste, was Natur und handwerkliche Perfektion zu bieten haben, und lassen Sie sich von diesem außergewöhnlichen Getränk verzaubern.

Weitere Informationen: www.ellwanger.at, www.albrecht-schwegler.de

Firmenkontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

