Zirkuspalast schenkt über 2.000 Kindern unvergessliche Glücksmomente

Wo Kinderherzen strahlen!

Es wird wieder bunt, laut und richtig aufregend: Der Zirkuspalast öffnet seine große Manege und lädt über 2.000 Kinder und Jugendliche zu einem Tag ein, den man so schnell nicht vergisst. Unter dem Motto „Träume. Staunen. Mitmachen.“ erwartet euch ein fröhliches Zirkusabenteuer voller Spaß, Überraschungen und echter Zirkusmagie.

Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder Manuel Hagel, der seit 2025 mit viel Herz die Schirmherrschaft übernommen hat. Und auch der Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn kommt persönlich zur Eröffnung, um allen Kindern einen großartigen Tag zu wünschen.

Der Zirkuspalast wäre aber nicht derselbe ohne seinen Erfinder: Andreas Fischer. Er hatte 2014 die Idee, einen Zirkus zu schaffen, bei dem Kinder im Mittelpunkt stehen – und zwar kostenlos. Seitdem begleitet er das Projekt mit großer Begeisterung und freut sich jedes Jahr, wenn das Zelt voller neugieriger, lachender Kinder ist.

„Der Zirkuspalast soll ein Ort sein, an dem ihr einfach glücklich sein könnt“, sagt Fischer. „Ihr sollt staunen, mitmachen und spüren, wie besonders ihr seid.“

Und das klappt – denn seit 2014 haben schon über 20.000 Kinder den Zirkuspalast erlebt und unzählige magische Momente gesammelt. Auch 2026 warten wieder tolle Artist*innen, lustige Clowns und viele Überraschungen auf euch. Ihr müsst euch einfach nur vorab mit eurer Schule oder Verein anmelden, und dann mit den Eintrittskarten vorbeikommen, staunen und Spaß haben.

Mehr Infos gibt“s auf www.zirkuspalast.de

Der in Heilbronn ansässige, gemeinnützige Verein miteinander e.V. ist ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger, sozial orientierter Institutionen und Unternehmen.

Bei miteinander e.V. steht im Vordergrund benachteiligten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildungs- und Freizeitangeboten zu erleichtern und damit die gesellschaftliche Integration zu fördern.

Firmenkontakt

miteinander e.V.

Andreas Heinrich

Schlizstraße 13 13

74076 Heilbronn

071312791420



http://www.miteinander.de

Pressekontakt

miteinander e.V.

Karin Liebisch

Schlizstraße 13 13

74076 Heilbronn

071312791420



http://www.miteinander.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.