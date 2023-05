Auf der Webseite der Dürndorfer Zollberatung findet sich ein informativer Zoll-Blog mit Artikeln zu Zolltarifen, Handelsabkommen und dergleichen.

Der Zoll-Blog der Dürndorfer Zollberatung ist eine hervorragende Ressource für Unternehmen, die regelmäßig mit dem Thema Zoll in Berührung kommen. Der Blog bietet eine Fülle von Informationen zu diversen Themen, die von Zolltarifen und -verfahren bis hin zu internationalen Handelsabkommen und Sanktionen reichen.

Die Artikel auf dem Blog sind gut geschrieben und leicht verständlich, sodass auch Personen ohne tiefes Fachwissen in der Lage sind, das Wesentliche zu erfassen. Die Beiträge sind zudem praxisorientiert und bieten konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen.

Die Artikel des Zoll-Blogs befassen sich beispielsweise mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan (JEFTA) sowie verschiedenen Allgemeingenehmigungen (BAFA) zur Ausfuhr von Dual-use-Gütern sowie zur Ausfuhr und Verbringung bzw. zu Handels- und Vermittlungsgeschäften von Rüstungsgütern. Weitere Artikel des Blogs behandeln das Informationsschreiben der Europäischen Kommission zum BREXIT, Importzölle der USA auf Stahl und Aluminium sowie restriktive Maßnahmen gegenüber Belarus und verschiedene Sanktionen der EU.

Neben Artikeln zu relevanten Themen bietet die Firmenpräsenz der Consulting-Agentur auch eine umfassende Sammlung von Informationen zu den Leistungen der Dürndorfer Zollberatung. Unternehmen können sich hier über die verschiedenen Beratungsleistungen, Seminare und Schulungen informieren, die von der Dürndorfer Zollberatung angeboten werden. Auch der berufliche Werdegang von Günther Dürndorfer, dem Gründer der Agentur, wird auf der Webseite vorgestellt.

Der Zoll-Blog der Dürndorfer Zollberatung ist eine wertvolle Ressource für Betriebe, die sich mit dem Thema Zoll und Außenwirtschaft auseinandersetzen müssen. Die Kombination aus interessanten Informationen und praxisorientierten Empfehlungen machen den Blog zu einer guten Informationsquelle für Unternehmen, die ihre Zollprozesse optimieren und sich auf die Herausforderungen des internationalen Handels vorbereiten möchten.

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO – Authorised Economic Operator) und Zoll, Diplom Finanzwirt (FH) Günther Dürndorfer ist Lehrbeauftragter für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Die Erfahrung des Experten für Zollrecht rührt aus 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen. Dazu gehören beispielsweise der Posten als Leiter der Zollabteilung mit operativer Verantwortung für Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten oder auch als Director in der Zollberatung (AUDI AG, BMW AG, Deloitte & Touche GmbH, KPMG AG). Des Weiteren war der Fachmann sechs Jahre „Betriebsprüfer Zoll“ beim Hauptzollamt für Prüfungen München. Mit seiner eigenen Consulting-Agentur sorgt Herr Dürndorfer für die professionelle Optimierung von unterschiedlichen Logistik- und Zollprozessen in Unternehmen aller Art. Seminare, Workshops und Inhouse-Schulungen gehören ebenfalls zum Angebot der Dürndorfer Zollberatung. Auf der Webseite der Agentur findet sich zudem eine Sammlung nützlicher Hilfsmittel für Zollprozesse aller Art und ein Zoll-Blog mit interessanten Artikeln zum Thema.

