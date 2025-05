Zraox erweitert globales Compliance-Framework – Rechtskonformität und Echtzeit-Risikokontrolle von Amerika bis Eurasien

Die globale Digital-Asset-Börse Zraox gab bekannt, dass ihre mehrstufige Compliance-Infrastruktur nun in wichtigen Wirtschaftsräumen wie den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten erfolgreich etabliert ist. Die Plattform bietet damit sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern ein einheitliches, regulatorisch abgesichertes Handelsumfeld, das die Anforderungen unterschiedlicher Gerichtsbarkeiten zuverlässig erfüllt. Mithilfe regionaler Expertenteams gelingt Zraox eine standortbezogene Umsetzung und Überwachung zentraler Compliance-Faktoren wie KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering) – in Echtzeit und nach global einheitlichen Maßstäben.

Vor dem Hintergrund weltweit verschärfter Aufsichtsstandards hat Zraox in enger Zusammenarbeit mit lokalen Rechtsexperten und Branchenberatern ein flexibles, skalierbares Compliance-Framework aufgebaut. Dieses umfasst nicht nur strenge AML/KYC-Prozesse, sondern integriert kontinuierlich neue Gesetzesinitiativen und regulatorische Vorgaben in die Geschäftsabläufe. Mit dieser Multi-Region-Strategie senkt Zraox aktiv das rechtliche Risiko im grenzüberschreitenden Geschäft und stärkt gleichzeitig das Vertrauen der globalen Nutzerbasis.

Um Compliance und technische Sicherheit nahtlos zu verbinden, entwickelte Zraox zudem ein „Echtzeit-Risikomanagementsystem für grenzüberschreitendes Trading“. Mittels KI und Big Data werden Transaktionen automatisiert überwacht. Das System erkennt potenzielle Gefahren wie ungewöhnliche Kapitalbewegungen oder Interaktionen mit Hochrisikoadressen und löst bei Auffälligkeiten sofortige Warnungen sowie Prüfprozesse aus. So wird sichergestellt, dass jede internationale Transaktion den jeweiligen lokalen Gesetzen entspricht und umfassend abgesichert ist.

„Regulatorische Konformität muss mit Innovation Hand in Hand gehen – insbesondere in einem so dynamischen Feld wie dem der digitalen Assets“, betont Anne Wagner, Chief Compliance Officer (CCO) bei Zraox. „Wir setzen auf ein ganzheitliches Verständnis von Compliance, das nicht nur gesetzliche Anforderungen erfüllt, sondern auch aktiv an der Weiterentwicklung globaler Blockchain-Governance teilnimmt – im Dialog mit Aufsichtsbehörden und Branchengremien weltweit.“

Auch der Schutz der Nutzerrechte steht für Zraox im Zentrum: Die Plattform sichert personenbezogene Daten durch moderne Verschlüsselungstechnologien, entspricht den lokalen Datenschutzverordnungen und veröffentlicht regelmäßig Quartalsberichte über Fortschritte bei Compliance, Sicherheit und Transparenz. So erhalten Nutzer und Partner einen klaren Einblick in den operativen Zustand der Plattform.

Das Multi-Point-Compliance-Modell bildet die Grundlage für Zraox“ internationale Expansion. Durch die Kombination aus hochentwickeltem Risikomanagement, regulatorischer Weitsicht und einem starken globalen Partnernetzwerk setzt die Plattform neue Maßstäbe für gesetzeskonformes Handeln im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

