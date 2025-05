Zraox verlängert erfolgreich US-MSB-Lizenz – Neuer Schub für globale Compliance-Strategie

Die globale Digital-Asset-Börse Zraox hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie ihre Money Services Business (MSB)-Lizenz, ausgestellt vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums, erfolgreich verlängert hat. Diese Verlängerung bestätigt erneut die rechtliche Befugnis der Plattform, innerhalb der Vereinigten Staaten digitale Währungsumtausch- und verwandte Finanzdienstleistungen anzubieten. Damit stärkt Zraox nicht nur seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt, sondern schafft zugleich eine robuste Grundlage für die internationale Expansion.

Die erneuerte MSB-Lizenz eröffnet Zraox neue Möglichkeiten in den Bereichen Fiat-Zahlungsinfrastruktur, grenzüberschreitende Zahlungslösungen und Stablecoin-Dienstleistungen. Die Plattform hält weiterhin höchste Standards im Bereich der Anti-Geldwäsche (AML) und der Kundenidentifizierung (KYC) ein und bietet damit sowohl privaten als auch institutionellen Investoren ein stabiles und vertrauenswürdiges Handelsumfeld. In einem global zunehmend regulierten Umfeld ist eine belastbare Compliance-Qualifikation entscheidend, um Partnerschaften mit traditionellen Finanzinstitutionen zu etablieren und neue Märkte zu erschließen.

Zraox-CCO Anne Wagner betonte die Bedeutung dieses Meilensteins: „Die Verlängerung unserer US-MSB-Lizenz vertieft die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Regulierungsbehörden. Durch strenge Transaktionsüberwachungsstandards und regelmäßige Berichtspflichten kann Zraox nicht nur die regulatorischen Anforderungen in den USA optimal erfüllen, sondern sich auch bei Lizenzanträgen und Expansionen in anderen Schlüsselregionen einen Vorsprung verschaffen.“

Im Anschluss an die Lizenzverlängerung kündigte Zraox zudem an, weitere Ressourcen in den Ausbau seiner Compliance- und Risikomanagementsysteme zu investieren. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung interner Kontrollprozesse, dem Einsatz intelligenter Überwachungs-Engines sowie der Stärkung datengestützter Auditing-Tools – um internationalen Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Regulierungsprüfung gerecht zu werden. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung technischer und sicherheitsbezogener Systeme will Zraox Anlegern aller Art eine noch transparentere, zuverlässigere und effizientere Digital-Asset-Infrastruktur bieten.

Die Stabilität und Legitimität der MSB-Lizenz haben die Aufmerksamkeit zahlreicher Hedgefonds, professioneller Investoren und Family Offices auf Zraox gelenkt und den institutionellen Wachstumsprozess der Plattform erheblich beschleunigt. Parallel dazu arbeitet Zraox weiter an der globalen Ausweitung seiner regulatorischen Präsenz – mit operativen Lizenzierungsprojekten in Europa, Asien und dem Nahen Osten sowie strategischen Partnerschaften über Ländergrenzen hinweg. Mit dem sukzessiven Launch neuer Mehrwertdienste und der rechtskonformen Erschließung zusätzlicher Märkte wird erwartet, dass die Plattform sowohl ihre Servicekapazitäten als auch ihren globalen Marktanteil weiter ausbauen kann.

Bildquelle: Zraox