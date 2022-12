Zu Weihnachten immer die richtige Energie dabei – mit EINOVA

München, 01.12.2022 – Weihnachten steht vor der Tür. Zwischen Abendessen, Ausflügen und Weihnachtsfeiern muss dafür gesorgt werden, dass man immer das richtige Ladegerät für das Smartphone, Tablet und/oder den PC hat. Es ist auch die Zeit gekommen, das perfekte Geschenk für Partner, Freunde und Verwandte zu finden, und das ist nicht immer einfach. Dank der Technologie von EINOVA ist es jedoch möglich, alle Menschen, denen man eine Freude machen möchte, mit einem einzigartigen und innovativen Geschenk zu überraschen: Ladegeräte im minimalistischen Stil und mit elegantem Design.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die in Modena ansässige Marke für Unterhaltungselektronik einzigartige Produkte entworfen und patentiert, die sich durch große Aufmerksamkeit für die Qualität der Materialien, ein raffiniertes Design und eine umweltschonende Technologie auszeichnen.

Das sind im Detail die Must-Haves von EINOVA für Weihnachten 2022:

Um bei den endlosen Weihnachtsessen immer die richtige Ladung zu haben:

-Laptop Power Bank https://einova.com/it/shop/wireless-charging-dual-stones/

Eine ultrastarke, leichte und kompakte Powerbank, mit der User dank der 3 USB-Anschlüsse bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen können, egal ob es sich um Smartphones, Tablets, Laptops oder Kopfhörer handelt. Sie hat eine Gesamtausgangsleistung von 63 Watt und eine Akkukapazität von 20.000 mAh. Sie kann überall verwendet werden: Ihr ergonomisches Design mit Canvas-Beschichtung macht sie weich in der Berührung und gleichzeitig wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer. Sie ist das ideale Produkt, um bei Veranstaltungen und/oder Outdoor-Aktivitäten, die Energie und viele Ladung erfordern, in Verbindung zu bleiben.

Die Laptop Power Bank ist vom 6. bis 24. Dezember auf der EINOVA-Website und bei Amazon um 30 Prozent reduziert.

Für die nächste Reise, ob geschäftlich oder wenn man auf Abenteuer geht:

-Power Bundle Pro https://einova.com/it/shop/power-bundle-pro/

Für das schnellste, zuverlässigste und hochwertigste Aufladen. Überall. Das Power Bundle Pro von EINOVA by Eggtronic wurde für alle, die auf Abenteuer aus sind und für Profis entwickelt, die immer unterwegs sind, und umfasst zwei der beliebtesten Produkte der Marke: eine super kompakte, leichte und widerstandsfähige Power Bank Laptop, die dank ihrer 20.000mAh Akkukapazität sehr leistungsstark ist, und das Sirius 65W – ein einzigartiges Produkt – das kleinste universelle USB-C-Netzteil der Welt, ökologisch und kompakt.

Das Bundle ist vom 6. bis 24. Dezember auf der EINOVA-Website und bei Amazon um 50 Prozent reduziert.

-Apple Power Bundle https://einova.com/it/shop/apple-power-bundle/

Dieses Bundle besteht aus der Power Bar and Sirius 65W (das kleinste Netzteil der Welt).

Power Bar ist eine kabellose Powerbank, mit der User bis zu drei Apple-Geräte gleichzeitig aufladen können, dank zweier kabelloser Qi-Schnellladepunkte für iPhone und AirPods, einem magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch und einem USB-C Power Delivery-Anschluss mit USB-IF-Zertifizierung für MacBook Air oder iPad Pro. Die beste Möglichkeit, sich ganz dem Reisen zu widmen, ohne sich um das Aufladen der Geräte zu kümmern.

Das Apple Power Bundle ist vom 6. bis 24. Dezember auf der EINOVA-Website und bei Amazon um 30 Prozent reduziert.

Ein perfektes Geschenk für Designliebhaber:

-Dual Charging Stones https://einova.com/it/shop/apple-power-bundle/

Eine dual Qi 10W zertifizierte kabellose Ladestation aus echtem Naturmarmor in Schwarz oder Weiß. Das kabellose Aufladen funktioniert extrem schnell, leistungsstark und absolut sicher für den Akku des Telefons. Mit italienischem Design und edlen, natürlichen Materialien ist diese Ladestation bequem und intuitiv und verleiht dem täglichen Aufladen einen Hauch von Luxus.

Der Dual Stone ist vom 6. bis 24. Dezember auf der EINOVA-Website und bei Amazon um 50 Prozent reduziert.

EINOVA von Eggtronic

EINOVA von Eggtronic revolutioniert seit 2012 die Welt der Leistungselektronik und der drahtlosen Stromversorgung. Mit Sitz in San Francisco (USA), Modena (Italien) und Guangzhou (China) entwickelt EINOVA von Eggtronic hochmoderne, umweltfreundliche und energieeffiziente Technologien, für die weltweit mehr als 150 internationale Patente erteilt wurden.

Im Jahr 2020 hat Eggtronic sein Wachstum auf dem Einzelhandels-, Industrie- und Automobilmarkt in den USA und Europa fortgesetzt und eine neue IC-Abteilung gegründet, die ab Anfang 2021 ihre ersten Mikrochips produzierte. Ob durch B2B-Partnerschaften oder für den Einzelhandelsmarkt, EINOVA by Eggtronic hilft, das Leben einfacher, effizienter und vernetzter zu machen.

