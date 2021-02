Hamburg, 01.02.2021 Zuhause hat Zukunft 2021! Der bundesweite Wettbewerb startet bereits zum 11. Mal Es ist schon eine echte Erfolgsgeschichte auf die der Hamburger Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. (WadE) zurückblicken kann. Bereits zehn Mal hat d

Hamburg, 01.02.2021

Zuhause hat Zukunft 2021!

Der bundesweite Wettbewerb startet bereits zum 11. Mal

Es ist schon eine echte Erfolgsgeschichte auf die der Hamburger Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. (WadE) zurückblicken kann. Bereits zehn Mal hat der Verein im Rahmen des Ideen-Wettbewerbs „Zuhause hat Zukunft“ vielversprechende Projekte rund um das Thema Leben im Alter prämiert. In diesen Tagen läutet WadE-Vorsitzende Dagmar Hirche die 11. Runde des bundesweiten Wettbewerbs ein.

Alter ist ein Thema, das uns alle angeht. Aus diesem Grund setzt sich der Verein WadE für die Verbesserung der Lebensumstände alter Menschen und ihre Stellung in der Gesellschaft ein.

Das Ziel ist es, dass sich alte Menschen in Deutschland auf eine lange Lebenszeit freuen dürfen und die Möglichkeit haben, ihr Leben dauerhaft selbst zu gestalten.

Dazu gehört auch die Teilhabe an der digitalen Welt. Viele Dienstleistungen sind digitalisiert worden egal ob im Gesundheitswesen, Behördenangelegenheiten, Informationen, Banken, Versicherungen, Unterhaltung und vieles mehr.

Es gibt sehr unterschiedliche Gründe warum die Digitalteilhabe für Menschen 65+ oft mit großen Hürden verbunden ist.

Ein Grund sind fehlende finanzielle Mittel. Aus diesem Grund richtet sich der Wettbewerb dieses Jahr an pflegende Angehörige 65+ oder an pflegende Angehörige die einen Menschen pflegen der 65+ ist

Zusammen mit der Stiftung pflegender Angehöriger. WIR! Führt WadE den Wettbewerb durch.

Aus allen bis zum 31.03.2021 eingegangenen Bewerbungen wird eine Vorauswahl getroffen. Es wird überprüft, ob die eingereichten Bewerbungen die Kriterien des Wettbewerbs erfüllen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Über die Vergabe der Preise entscheiden Senioren*innen aus den Versilberer Runden.

Dieses Jahr stehen 30 Digitale Pakete als Preise zur Verfügung. Ein Paket beinhaltet ein Tablet, eine SIM Karte mit WLAN Datenvolumen pro Monat von 15 GB (GIGABYTE)(ein zwei Jahresvertrag, der sich nicht automatisch verlängert) sowie bis zu 5 digitalen Schulungsstunden.

Die Tablets werden auf Wunsch der Gewinner*innen bereits vor dem Versand eingerichtet.

Rechtsgrundlage:

Die Tablets zusammen mit der SIM Karte, dürfen in den ersten 2 Jahren nicht verkauft oder verliehen werden. Da WadE in der Haftung bei den Mobilfunkverträgen steht. Es wird festhalten, wer welches Gerät mit welcher SIM-Karte erhält. Bei der Übergabe muss bestätigt werden, dass nur gesetzeskonforme Aktivitäten an dem Tablet mit der SIMKarte angewendet werden.

Was müssen Sie tun um am Wettbewerb teilzunehmen:

Ein kleines Video per Mail an WadE, max. 5 Minuten, senden, in dem sie sich vorstellen, mitteilen warum Sie gern ein digital Paket hätten und wie sie es nutzen wollen. Bitte bei der Vorstellung nur ihren Vornamen und das Alter nennen,

Können Sie kein Video senden, dann schreiben Sie einen kleinen Text mit bis zu 3 Fotos per Mail: zhz2021@wegeausdereinsamkeit.de oder per Brief, bitte maximal eine Seite und 3 Fotos

Die Gewinner (nur mit Vornamen und ohne Adressen/Kontaktdaten) werden wir auf unsere Homepage, im Internet vorstellen und der Presse mitteilen.

Ansprechpartner für Journalisten:

Dagmar Hirche | Wege aus der Einsamkeit e.V.

Lübecker Straße 1, Alstertower | 22087 Hamburg | www.wegeausdereinsamkeit.de

Tel. 040 042236223 200 | E-Mail: info@wegeausdereinsamkeit.de

Ansprechpartner für Journalisten:

Dagmar Hirche | Wege aus der Einsamkeit e.V.

Lübecker Straße 1, Alstertower | 22087 Hamburg | www.wegeausdereinsamkeit.de

Tel. 040/ 4223 6223 200 | E-Mail: info@wegeausdereinsamkeit.de

Unter dem Motto „Ein langes Leben soll Glück sein, keine Last!“ ist der Verein u.a. durch eigene Projekte und Themen rund um das Alter aktiv. Vor allem durch die sozialen Medien vernetzt W.a.d.E. sich eng mit Menschen aus Vereinen, Presse, Politik, Gesundheit, Wirtschaft und u.v.m, die sich mit dem Thema Alter auseinandersetzen.

„Wir versilbern das Netz“ ist die größte Kampagne von W.a.d.E. in der Menschen 65+ an Nutzung von Smartphones und Tablets und digitalen Anwendungen herangeführt werden. Über 8.000 Menschen zwischen 65 und 94 Jahren haben seit 2016 erste Schritte in den Versilberer Runden in die digitale Welt gewagt. Seit Corona hat der WadE alle Aktivitäten in die digitale Welt verlagert und seit März 2020 konnten WadE über. 4.400 Gäste in den Zoom Versilberer Runden begrüßen

Auszeichnungen des Vereins W.a.d.E. und der Vorsitzenden Dagmar Hirche:

– 2020 TOP Voice 2020 bei LinkedIn DACH

– 2019 Digital Female Leader Award Social Hero

– 2018 Hamburger des Jahres

– 2017 Demografie Exzellenz Award

– 2016 Marie-Simon-Pflegepreis des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

– 2015 „Smart Hero Award“ von Facebook und der Stiftung Digitale Chancen

– 2011 Goldene BILD DER FRAU

Wade wurde 2007 gegründet.

Der Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. (W.a.d.E.) hat das Ziel, die Lebensumstände alter Menschen und ihre Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Die Vereinsvorsitzende Dagmar Hirche wird aktiv unterstützt durch Helge Jans.

Unter dem Motto „Ein langes Leben soll Glück sein, keine Last!“ ist der Verein u.a. durch eigene Projekte und Themen rund um das Alter aktiv. Vor allem durch die sozialen Medien vernetzt W.a.d.E. sich eng mit Menschen aus Vereinen, Presse, Politik, Gesundheit, Wirtschaft und u.v.m, die sich mit dem Thema Alter auseinandersetzen.

„Wir versilbern das Netz“ ist die größte Kampagne von W.a.d.E. in der Menschen 65+ an Nutzung von Smartphones und Tablets und digitalen Anwendungen herangeführt werden. Über 8.000 Menschen zwischen 65 und 94 Jahren haben seit 2016 erste Schritte in den Versilberer Runden in die digitale Welt gewagt. Seit Corona hat der WadE alle Aktivitäten in die digitale Welt verlagert und seit März 2020 konnten WadE über. 4.400 Gäste in den Zoom Versilberer Runden begrüßen



Auszeichnungen des Vereins W.a.d.E. und der Vorsitzenden Dagmar Hirche:

– 2020 TOP Voice 2020 bei LinkedIn DACH

– 2019 Digital Female Leader Award Social Hero

– 2018 Hamburger des Jahres

– 2017 Demografie Exzellenz Award

– 2016 Marie-Simon-Pflegepreis des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

– 2015 „Smart Hero Award“ von Facebook und der Stiftung Digitale Chancen



– 2011 Goldene BILD DER FRAU

WadE wird seit 2011 vom Moderator und Sänger Maxi Arland als Botschafter unterstützt.

Kontakt

Wege aus der Einsamkeit e.V.

Dagmar Hirche

Lübecker Strasse, 1

22087 Hamburg Hohenfelde

04042236223200

hirche@wegeausdereinsamkeit.de

https://www.wegeausdereinsamkeit.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.